El proyecto de ley israelí sobre la pena de muerte para los prisioneros palestinos avanza a la votación final

La legislación, impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha suscitado fuertes críticas por parte de sus opositores, quienes advierten que supondría una escalada significativa en la política penal de Israel. Miembros de Otzma Yehudit han lucido insignias con forma de soga en señal de apoyo al proyecto de ley.

El parlamento israelí ha aprobado para su votación final un controvertido proyecto de ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por terrorismo, después de que la comisión de seguridad nacional de la Knesset aprobara la medida el martes.

Según las propuestas, los condenados a muerte permanecerían recluidos en un centro separado, sin visitas salvo de personal autorizado, y las consultas legales se realizarían únicamente por videoconferencia. Las ejecuciones se llevarían a cabo en un plazo de 90 días a partir de la sentencia.

La medida permite a los tribunales imponer la pena de muerte sin solicitud de la fiscalía y sin requerir unanimidad, sino que basta con una decisión por mayoría simple. Los tribunales militares en la Cisjordania ocupada también estarían facultados para dictar sentencias de muerte, pudiendo el ministro de Defensa emitir un dictamen.

Para los palestinos que viven bajo ocupación, el proyecto de ley cerraría las vías de apelación o indulto, mientras que los presos juzgados dentro de Israel podrían ver conmutadas sus sentencias por cadena perpetua.

Según informó la emisora pública israelí KAN, el comité introdujo algunas enmiendas al proyecto de ley, que superó su primera votación, y añadió que las ejecuciones se llevarían a cabo mediante la horca.

Ben-Gvir, uno de los más fervientes defensores del proyecto de ley, ha lucido repetidamente un pin en forma de soga en la solapa, símbolo del método mediante el cual los palestinos podrían ser ejecutados según la ley propuesta.

Describió la horca como “una de las opciones” para implementar la pena de muerte, y agregó que entre las alternativas podrían figurar la silla eléctrica o la eutanasia. También afirmó haber recibido apoyo de médicos dispuestos a participar en ejecuciones, quienes le dijeron: “Solo díganos cuándo”.

Los oficiales militares y los ministerios gubernamentales han advertido reiteradamente que el proyecto de ley podría contravenir el derecho internacional y exponer a los comandantes israelíes a órdenes de arresto en el extranjero. Los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores se han hecho eco de estas preocupaciones en los últimos meses, mientras el proyecto de ley seguía avanzando en los debates de las comisiones.

Los críticos, entre ellos el diputado de centroizquierda Gilad Kariv, también han expresado sus objeciones a las disposiciones que exigen ejecuciones en un plazo de 90 días sin posibilidad de indulto, advirtiendo que esto podría poner en peligro legal al ejército israelí y abrir la puerta a procesos judiciales en tribunales extranjeros.

A pesar de las crecientes preocupaciones legales, el proyecto de ley ha seguido adelante, lo que ha provocado acusaciones por parte de los opositores de que el gobierno está impulsando una medida con graves implicaciones morales y legales.

«Israel ya está asesinando palestinos con regularidad, tanto en centros de detención como en el terreno, donde los colonos israelíes y el ejército utilizan la fuerza letal de forma generalizada y prácticamente sin rendir cuentas», declaró Yuli Novak, director ejecutivo del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem. «Esta ley es una herramienta más en su arsenal».

El mes pasado, expertos de la ONU instaron a Israel a retirar el proyecto de ley, afirmando que “violaría el derecho a la vida y discriminaría a los palestinos en el territorio palestino ocupado”.

«Al eliminar la discreción judicial y fiscal, impiden que un tribunal considere las circunstancias individuales, incluidos los factores atenuantes, e imponga una pena proporcional al delito», afirmaron los expertos. «Según el derecho internacional, la horca constituye tortura u otro castigo cruel, inhumano o degradante».

El servicio diplomático de la Unión Europea también condenó el proyecto de ley, declarando: «La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y no puede ejecutarse sin violar el derecho absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros malos tratos».

En Israel, la pena capital se reserva actualmente para los casos más excepcionales y solo se ha aplicado dos veces contra presos condenados. La última vez fue para ahorcar al tristemente célebre criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, uno de los principales artífices del Holocausto, en 1962.