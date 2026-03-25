EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’

A primera hora del miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní anunció una nueva oleada de ataques contra objetivos en Israel, como Tel Aviv y Kiryat Shmona, así como contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin. Según la autoridad de aviación civil del país del Golfo, drones impactaron contra un tanque de combustible y provocaron un incendio en el aeropuerto internacional de Kuwait.

Estados Unidos se prepara para desplegar tropas aerotransportadas en Oriente Medio a medida que se intensifican los ataques, lo que indica que podría considerar el envío de tropas terrestres a pesar de las afirmaciones de Donald Trump sobre conversaciones “muy buenas” con Irán , ya que se informó que el presidente estadounidense había entregado un plan de negociación de 15 puntos a Teherán a través de Pakistán.

En Líbano, los medios estatales informaron que los ataques israelíes habían matado al menos a seis personas en una ciudad y en un campamento de refugiados palestinos en la zona sur de Sidón, y a tres más en otra ciudad.

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del cuartel general central del ejército iraní, Khatam al-Anbiya, declaró en los medios estatales: “¿Han llegado sus conflictos internos al punto de que están negociando entre ustedes? Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siéndolo: alguien como nosotros jamás llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, afirmó.

Sin embargo, el New York Times informó que Estados Unidos había entregado el plan a Teherán a través de Pakistán, según dos funcionarios informados sobre la diplomacia, lo que subraya la presión del gobierno de Trump para encontrar una salida mientras enfrenta crecientes consecuencias económicas.

Sigue sin estar claro hasta qué punto la propuesta ha sido difundida entre los funcionarios iraníes, o si Teherán la aceptaría como base para las conversaciones.

Se ha especulado mucho sobre el contenido del último plan que Trump afirma tener, y sobre cuánto de él se ha actualizado con respecto al documento, ahora obsoleto, que Estados Unidos presentó a los iraníes el pasado mes de mayo.

Según el canal de noticias israelí Channel 12, que afirmó haber revelado el plan, las propuestas exigirían a Irán desmantelar instalaciones nucleares clave, detener el enriquecimiento de núcleos, transferir el material existente y comprometerse a no desarrollar armas nucleares, al tiempo que se garantizaría el acceso pleno a los inspectores internacionales. También incluyen limitaciones al alcance y uso de misiles, el fin de la financiación y el armamento de grupos regionales afines, y garantías para mantener abierto el estrecho de Ormuz. A cambio, se levantarían las sanciones, se eliminaría el mecanismo de restablecimiento de sanciones y se apoyaría a Irán —con el respaldo de Estados Unidos e Israel— en el desarrollo de un programa nuclear civil.

El Canal 12 también informó que los asesores de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, proponían un alto el fuego de un mes como parte de las negociaciones.

El martes, los bombardeos iraníes tuvieron como objetivo a Israel, los estados árabes del Golfo y el norte de Irak, mientras que aviones de guerra israelíes y estadounidenses continuaron realizando ataques aéreos en Teherán y otros objetivos en la República Islámica. Israel indicó que planeaba tomar el control de amplias zonas del sur del Líbano, lo que, según declaró un funcionario de Hezbolá a Reuters, representa una “amenaza existencial” para el Estado libanés.

Según el Wall Street Journal, Estados Unidos parecía dispuesto el martes a enviar un equipo de combate a Oriente Medio compuesto por hasta 3.000 soldados de la élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército, que puede desplegarse en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas.

Los paracaidistas se unirían a miles de infantes de marina estadounidenses que ya se dirigen al Golfo, donde Trump podría ordenarles que tomaran el control del estrecho de Ormuz o que asaltaran o bloquearan el centro petrolero iraní en la isla de Kharg.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la guerra continuaría “sin cesar”, al tiempo que indicó que Trump estaba explorando la “posibilidad” de la diplomacia.

En declaraciones realizadas el martes en el Despacho Oval, Trump no dio detalles específicos sobre las supuestas conversaciones con Irán, pero dijo que “van a llegar a un acuerdo”.

Según explicó, Teherán había ofrecido a Estados Unidos un “premio muy específico” relacionado con el flujo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz. Le había dado a Washington un “regalo muy valioso, de gran valor económico”, que demostraba que “estábamos tratando con las personas adecuadas”.

Trump también afirmó que Irán “acordó que nunca tendrá un arma nuclear”. Declaró a los periodistas: “Todo comienza con que no pueden tener un arma nuclear... No quiero adelantarme a los hechos, pero han acordado que nunca tendrán un arma nuclear. Han llegado a ese acuerdo”.

Dijo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado, Jared Kushner, estaban participando en las conversaciones en curso.

Sin embargo, afirmó que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaba “bastante decepcionado” ante la posibilidad de que Estados Unidos negociara un alto el fuego con Irán. “Pete no quería que se llegara a un acuerdo”, dijo, y añadió que Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, eran “los únicos dos que estaban bastante decepcionados”.

“No les interesaba llegar a un acuerdo”, dijo. “Solo les interesaba ganar”.

Mientras el costo humano y económico de la invasión conjunta estadounidense-israelí sigue aumentando y el conflicto entra en su cuarta semana, las afirmaciones de la Casa Blanca sobre negociaciones de última hora para poner fin a la guerra no han sido confirmadas por intermediarios ni por el gobierno iraní. El embajador de Irán ante la ONU declaró que al menos 1.348 civiles han muerto en el país desde el inicio de la guerra.

Fuentes oficiales en Teherán han negado que se estén llevando a cabo conversaciones. Teherán desconfía de cualquier oferta de negociación por parte de Estados Unidos, en parte porque mantuvo conversaciones con este país antes del ataque sorpresa que desencadenó la guerra y en el que murieron el líder supremo, Ali Khamenei, y decenas de altos funcionarios. Irán también estaba en conversaciones el año pasado cuando Estados Unidos e Israel atacaron sus instalaciones nucleares, dando inicio a una guerra de 12 días.

«Debemos actuar con prudencia», declaró Esmail Kowsari, miembro del comité de seguridad nacional y política exterior del parlamento iraní, según la agencia de noticias semioficial Fars. «Su naturaleza es sembrar la discordia para que la gente desconfíe de los funcionarios y crea que se han producido tales acciones, cuando en realidad no ha ocurrido nada de eso».

Sin embargo, posibles intermediarios como Pakistán, Omán, Egipto y otros han confirmado intentos preliminares para establecer canales de comunicación entre Washington y Teherán. Los analistas señalan que existen profundas divisiones entre los altos funcionarios que aún viven en Teherán, lo que podría explicar parte de la desafiante reacción iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha estado hablando sobre la guerra en los últimos días con sus homólogos de Azerbaiyán, Egipto, Omán, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Turquía y Turkmenistán, según informó su oficina.

En Islamabad, las autoridades plantearon la posibilidad de una reunión entre funcionarios iraníes y Steve Witkoff, enviado especial de Trump, Kushner y JD Vance. Un funcionario europeo declaró a Reuters que, si bien no se habían producido negociaciones directas entre ambos países, Egipto, Pakistán y los estados del Golfo estaban transmitiendo mensajes.

Trump compartió en su plataforma Truth Social una oferta del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, para organizar conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Esta actividad se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran amenazas durante el fin de semana de ataques que podrían haber dejado sin electricidad a millones de personas en Irán y en los alrededores del Golfo, además de inutilizar las plantas desalinizadoras que abastecen de agua potable a muchos países desérticos.

El lunes, Trump pospuso el plazo que tenía Irán para abrir el estrecho de Ormuz a la navegación, bajo la amenaza de que sus centrales eléctricas serían atacadas con bombardeos aéreos. Esto provocó una breve caída en los precios del petróleo e impulsó las acciones. El plazo vence ahora el viernes.

El New York Times informó el martes que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, había estado presionando discretamente a Trump para que impulsara un cambio de régimen en Irán mediante la destrucción del gobierno de línea dura del país. Públicamente, Arabia Saudita se había mostrado más comedida, condenando los lanzamientos de misiles y drones iraníes, pero oponiéndose inicialmente a los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

Mientras tanto, los medios iraníes informaron que ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos tuvieron como objetivo dos instalaciones de gas y un gasoducto, horas después de que Trump desistiera de su amenaza de atacar la infraestructura energética. Las instalaciones en el centro de Irán sufrieron daños parciales, según la agencia de noticias Fars, que no proporcionó una fuente y fue el único medio iraní en informar sobre el incidente. Añadió que el ataque también tuvo como objetivo el gasoducto de la central eléctrica de Khorramshahr, en el suroeste del país.

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel continuará atacando a Irán y Líbano, donde su ofensiva tiene como objetivo a Hezbolá, el movimiento militante islamista respaldado por Irán, incluso mientras Estados Unidos considera un alto el fuego. “Aún hay más por venir”, declaró el primer ministro israelí.

Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel a primera hora del martes, y se reportó un impacto en el norte del país.

En Tel Aviv, un misil con una ojiva de 100 kg (220 lb) eludió las defensas israelíes y se estrelló contra una calle en el centro de la ciudad, destrozando las ventanas de un edificio de apartamentos vecino y provocando una densa humareda.

Horas antes, Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut, afirmando que su objetivo era la infraestructura utilizada por Hezbolá.

Un ataque con explosivos contra un edificio de apartamentos residenciales al sureste de la capital libanesa dejó al menos dos muertos, según el Ministerio de Salud libanés.

En Kuwait, las líneas eléctricas fueron alcanzadas por metralla de sistemas de defensa antiaérea, lo que provocó cortes de electricidad. Las sirenas de alerta de misiles sonaron en Bahréin, y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí anunció la destrucción de 19 drones iraníes que tenían como objetivo su provincia oriental, rica en petróleo.