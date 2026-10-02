El Reino Unido y Francia abandonan histórico acuerdo migratorio

El Reino Unido y Francia abandonan histórico acuerdo migratorio

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

Francia decidió no renovar el acuerdo “uno entra, uno sale” con Reino Unido para devolver migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones

Internacional
/
COMPARTIR

El Gobierno francés perdió el interés en un acuerdo que permitía a las autoridades británicas devolver a quienes cruzaban el canal de la Mancha de manera ilegal en pequeñas embarcaciones.

Francia y el Reino Unido abandonarán un acuerdo migratorio que permitía a los británicos devolver a los migrantes que cruzaban ilegalmente el canal de la Mancha, a cambio de aquellos que solicitaban entrar por medios oficiales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/putin-afirma-que-rusia-utilizara-todas-las-armas-de-su-arsenal-si-alguno-de-sus-territorios-es-atacado-GO23874534

El acuerdo, conocido como “uno entra, uno sale”, que data del verano de 2025, tenía como objetivo disuadir los peligrosos cruces ilegales del canal, los cuales han generado repercusiones políticas en el Reino Unido y aumentado las tensiones entre Londres y París. El acuerdo original era por un año y fue prorrogado por un mes, hasta el 1 de octubre, pero no será renovado.

$!Autoridades francesas vigilan las playas del norte del país para impedir que migrantes crucen el Canal de la Mancha.
Autoridades francesas vigilan las playas del norte del país para impedir que migrantes crucen el Canal de la Mancha. Jean-Francois Badias/AP

Francia puso fin al acuerdo a pesar de los pedidos de Londres de mantenerlo vigente, según funcionarios de ambos países, en parte porque el Gobierno francés quiere que Reino Unido llegue a un acuerdo de deportación más amplio con los 27 países de la Unión Europea.

“¿Por qué tenemos que gestionar esta frontera por nuestra cuenta?”, dijo el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, en una audiencia parlamentaria este año. “Creemos que Francia no debería tener que soportar sola la carga y que sería mejor incorporarla en un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido”.

$!El fin del acuerdo deja nuevamente sobre la mesa cómo Francia y Reino Unido gestionarán los cruces migratorios por el Canal.
El fin del acuerdo deja nuevamente sobre la mesa cómo Francia y Reino Unido gestionarán los cruces migratorios por el Canal. Manu Fernandez/AP

Funcionarios británicos reconocieron que les habría gustado que el programa continuara. Un portavoz del Despacho del Interior, que supervisa las deportaciones, dijo el miércoles que la entidad utilizaría “las lecciones aprendidas del programa piloto a fin de acelerar los esfuerzos para devolver a los migrantes de embarcaciones pequeñas sin derecho a quedarse en el Reino Unido”.

Ambas partes elogiaron una pronunciada disminución de solicitantes de asilo clandestinos que llegan a las costas británicas, con una caída del 43 por ciento hasta agosto de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Pero los expertos dijeron que la reducción tenía poco que ver con el acuerdo y la atribuyeron a otros factores, como una mayor vigilancia policial francesa de las playas y el estado del tiempo.

$!El Reino Unido y Francia abandonan histórico acuerdo migratorio

El programa “uno entra, uno sale”, costoso y burocráticamente engorroso, nunca alcanzó una escala significativa. Cerca de mil 400 personas habían sido devueltas a Francia en virtud de esta política hasta septiembre, según el Despacho del Interior. Esa fue una pequeña fracción de las más de 41 mil personas que llegaron al Reino Unido en embarcaciones pequeñas el año pasado. Decenas de miles han sido deportadas a través de otros acuerdos con otros países.

$!Embarcaciones utilizadas por migrantes para cruzar el Canal de la Mancha quedan abandonadas en las costas francesas.
Embarcaciones utilizadas por migrantes para cruzar el Canal de la Mancha quedan abandonadas en las costas francesas. WIKIMEDIA COMMONS

El acuerdo resultaba particularmente divisivo en Francia, donde los críticos acusaron al Gobierno de ir demasiado lejos al permitir al Reino Unido devolver a los migrantes indocumentados.

Aun así, el acuerdo había representado un éxito diplomático, uno que ayudó a limar las asperezas que dejó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El acuerdo fue firmado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Keir Starmer, entonces primer ministro británico, durante una visita de Estado de Macron a Londres en 2025. Los líderes también aprovecharon ese viaje para celebrar el préstamo del Tapiz de Bayeux por parte de Francia al Museo Británico.

$!Emmanuel Macron y Keir Starmer firmaron el acuerdo migratorio durante una visita de Estado en 2025.
Emmanuel Macron y Keir Starmer firmaron el acuerdo migratorio durante una visita de Estado en 2025. WIKIMEDIA COMMONS

Nuñez, en su audiencia parlamentaria, dijo que reducir los números nunca fue el único propósito del acuerdo. “Más bien”, dijo, “pretende servir como elemento disuasorio al introducir un elemento de incertidumbre: cruzar con éxito no garantiza el derecho a establecerse en el Reino Unido”.

Mencionó información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cual dijo que demostraba que el acuerdo había motivado a varios migrantes a abandonar sus planes de emprender el viaje.

Los trabajadores humanitarios pusieron en duda la eficacia del acuerdo. Dijeron que poca o ninguna información sobre el arreglo había circulado en los campamentos informales en el norte de Francia, donde un mayor número de migrantes espera una oportunidad para cruzar el canal.

$!Migrantes permanecen en campamentos informales del norte de Francia mientras esperan una oportunidad para cruzar el Canal.
Migrantes permanecen en campamentos informales del norte de Francia mientras esperan una oportunidad para cruzar el Canal. WIKIMEDIA COMMONS

También hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con la forma en que se seleccionaba y trataba a los migrantes durante el proceso.

“Nos preocupa la falta de claridad en la selección de las personas que serán devueltas a Francia y, en relación con ello, el riesgo de arbitrariedad y discriminación”, escribieron en una carta siete relatores especiales de las Naciones Unidas y un experto independiente en derechos humanos en diciembre de 2025. Advirtieron sobre “un mayor riesgo de injusticia sistémica” e incluso “detención arbitraria”.

$!Organizaciones humanitarias cuestionaron el trato y los procedimientos utilizados con migrantes devueltos a Francia.
Organizaciones humanitarias cuestionaron el trato y los procedimientos utilizados con migrantes devueltos a Francia. Aurelien Morissard/AP

Para quienes solicitaban la entrada legal, el procedimiento era agotador: los solicitantes de asilo tenían que llevar sus teléfonos celulares con ellos en todo momento para que el Gobierno británico pudiera localizarlos y estar disponibles para contestar una llamada de las autoridades británicas en cualquier momento durante un periodo de tres meses.

$!Solicitantes de asilo deben cumplir procedimientos y mantenerse localizables durante el proceso de entrada al Reino Unido.
Solicitantes de asilo deben cumplir procedimientos y mantenerse localizables durante el proceso de entrada al Reino Unido. WIKIMEDIA COMMONS

“Este es verdaderamente un acuerdo sumamente deshonesto”, dijo Diane Léon, coordinadora en el norte de Francia de Médicos del Mundo, un grupo de defensa francés. “Si este acuerdo hubiera sido verdaderamente justo, se habrían implementado iniciativas de divulgación para permitir a las personas presentar de hecho una solicitud a través de este acuerdo”.

Ezeldin Adam An-Noor, un joven de 25 años que dijo haber huido de la guerra en Darfur, figuraba entre los devueltos a Francia bajo el programa. Recordó haber sido sacado de un grupo de 60 migrantes que desembarcaron cerca de Dover, en el sureste de Inglaterra. Fue enviado a un centro de deportación, donde dijo que las condiciones eran sombrías, y devuelto a Francia. Dijo que ahora vive en el limbo en la calle.

$!Migrantes devueltos a Francia bajo el acuerdo pasaron previamente por centros de deportación en Reino Unido.
Migrantes devueltos a Francia bajo el acuerdo pasaron previamente por centros de deportación en Reino Unido. Michel Spingler/AP

“No soy un delincuente”, dijo An-Noor en una entrevista, “soy un solicitante de asilo”.

El Reino Unido ha negado las denuncias de maltrato y dijo que las autoridades están comprometidas con el bienestar de los migrantes. c. 2026 The New York Times Company.

Por Mark Landler y Ségolène Le Stradic.

https://www.nytimes.com/es/2026/10/02/espanol/mundo/reino-unido-francia-acuerdo-migratorio.html
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Acuerdos
Migración
Refugiados
Localizaciones
Reino Unido
Francia
Organizaciones
Unión Europea
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
AMLO: Aire de esperanza

AMLO: Aire de esperanza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
NosotrAs: Bailando en tacones en una ciudad conservadora

NosotrAs: Bailando en tacones en una ciudad conservadora
La agresión ocurrió en la Escuela Secundaria General número 13, en el ejido La Unión.

Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón
Tras el ataque en una escuela de Torreón, Claudia Sheinbaum anunció un grupo de trabajo para plantear nuevas medidas contra contenidos digitales que promuevan violencia, abuso o acoso.

Sheinbaum lamenta ataque en Torreón; pide a plataformas digitales prohibir en redes sociales contenidos violentos
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Código Fiscal de la Federación protege determinados recursos y bienes frente al embargo fiscal, entre ellos los salarios, las pensiones y parte de los ahorros destinados al retiro.

SAT: estos son los bienes que no puede embargar aunque tengas una deuda fiscal
Yahir quedó eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 y terminó en el sexto lugar.

La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a sus 5 finalistas... ¿Quién abandonó la casa?