$!El Reino Unido y Francia abandonan histórico acuerdo migratorio

El Gobierno francés perdió el interés en un acuerdo que permitía a las autoridades británicas devolver a quienes cruzaban el canal de la Mancha de manera ilegal en pequeñas embarcaciones. Francia y el Reino Unido abandonarán un acuerdo migratorio que permitía a los británicos devolver a los migrantes que cruzaban ilegalmente el canal de la Mancha, a cambio de aquellos que solicitaban entrar por medios oficiales.

El acuerdo, conocido como “uno entra, uno sale”, que data del verano de 2025, tenía como objetivo disuadir los peligrosos cruces ilegales del canal, los cuales han generado repercusiones políticas en el Reino Unido y aumentado las tensiones entre Londres y París. El acuerdo original era por un año y fue prorrogado por un mes, hasta el 1 de octubre, pero no será renovado.

Francia puso fin al acuerdo a pesar de los pedidos de Londres de mantenerlo vigente, según funcionarios de ambos países, en parte porque el Gobierno francés quiere que Reino Unido llegue a un acuerdo de deportación más amplio con los 27 países de la Unión Europea. “¿Por qué tenemos que gestionar esta frontera por nuestra cuenta?”, dijo el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, en una audiencia parlamentaria este año. “Creemos que Francia no debería tener que soportar sola la carga y que sería mejor incorporarla en un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido”.

Funcionarios británicos reconocieron que les habría gustado que el programa continuara. Un portavoz del Despacho del Interior, que supervisa las deportaciones, dijo el miércoles que la entidad utilizaría “las lecciones aprendidas del programa piloto a fin de acelerar los esfuerzos para devolver a los migrantes de embarcaciones pequeñas sin derecho a quedarse en el Reino Unido”. Ambas partes elogiaron una pronunciada disminución de solicitantes de asilo clandestinos que llegan a las costas británicas, con una caída del 43 por ciento hasta agosto de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Pero los expertos dijeron que la reducción tenía poco que ver con el acuerdo y la atribuyeron a otros factores, como una mayor vigilancia policial francesa de las playas y el estado del tiempo.

El programa “uno entra, uno sale”, costoso y burocráticamente engorroso, nunca alcanzó una escala significativa. Cerca de mil 400 personas habían sido devueltas a Francia en virtud de esta política hasta septiembre, según el Despacho del Interior. Esa fue una pequeña fracción de las más de 41 mil personas que llegaron al Reino Unido en embarcaciones pequeñas el año pasado. Decenas de miles han sido deportadas a través de otros acuerdos con otros países.

El acuerdo resultaba particularmente divisivo en Francia, donde los críticos acusaron al Gobierno de ir demasiado lejos al permitir al Reino Unido devolver a los migrantes indocumentados. Aun así, el acuerdo había representado un éxito diplomático, uno que ayudó a limar las asperezas que dejó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El acuerdo fue firmado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Keir Starmer, entonces primer ministro británico, durante una visita de Estado de Macron a Londres en 2025. Los líderes también aprovecharon ese viaje para celebrar el préstamo del Tapiz de Bayeux por parte de Francia al Museo Británico.

Nuñez, en su audiencia parlamentaria, dijo que reducir los números nunca fue el único propósito del acuerdo. “Más bien”, dijo, “pretende servir como elemento disuasorio al introducir un elemento de incertidumbre: cruzar con éxito no garantiza el derecho a establecerse en el Reino Unido”. Mencionó información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cual dijo que demostraba que el acuerdo había motivado a varios migrantes a abandonar sus planes de emprender el viaje. Los trabajadores humanitarios pusieron en duda la eficacia del acuerdo. Dijeron que poca o ninguna información sobre el arreglo había circulado en los campamentos informales en el norte de Francia, donde un mayor número de migrantes espera una oportunidad para cruzar el canal.

También hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con la forma en que se seleccionaba y trataba a los migrantes durante el proceso. “Nos preocupa la falta de claridad en la selección de las personas que serán devueltas a Francia y, en relación con ello, el riesgo de arbitrariedad y discriminación”, escribieron en una carta siete relatores especiales de las Naciones Unidas y un experto independiente en derechos humanos en diciembre de 2025. Advirtieron sobre “un mayor riesgo de injusticia sistémica” e incluso “detención arbitraria”.

Para quienes solicitaban la entrada legal, el procedimiento era agotador: los solicitantes de asilo tenían que llevar sus teléfonos celulares con ellos en todo momento para que el Gobierno británico pudiera localizarlos y estar disponibles para contestar una llamada de las autoridades británicas en cualquier momento durante un periodo de tres meses.

“Este es verdaderamente un acuerdo sumamente deshonesto”, dijo Diane Léon, coordinadora en el norte de Francia de Médicos del Mundo, un grupo de defensa francés. “Si este acuerdo hubiera sido verdaderamente justo, se habrían implementado iniciativas de divulgación para permitir a las personas presentar de hecho una solicitud a través de este acuerdo”. Ezeldin Adam An-Noor, un joven de 25 años que dijo haber huido de la guerra en Darfur, figuraba entre los devueltos a Francia bajo el programa. Recordó haber sido sacado de un grupo de 60 migrantes que desembarcaron cerca de Dover, en el sureste de Inglaterra. Fue enviado a un centro de deportación, donde dijo que las condiciones eran sombrías, y devuelto a Francia. Dijo que ahora vive en el limbo en la calle.