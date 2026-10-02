Putin afirma que Rusia utilizará ‘todas las armas’ de su arsenal si alguno de sus territorios es atacado

En declaraciones durante un foro de política exterior, Putin acusó a Occidente y a Europa de intensificar las tensiones al hablar de prepararse para una guerra con Moscú en los próximos años, realizar maniobras militares en el Mar Báltico y apoderarse de buques rusos.

Vladimir Putin reiteró el jueves la postura que Moscú mantiene desde hace tiempo de que Rusia no planea atacar a los países europeos, pero que responderá a la agresión con “todas las armas” de su arsenal.

Sus declaraciones se produjeron tras la advertencia de Moscú a la OTAN de que no dudaría en utilizar armas nucleares para defender Kaliningrado si algún miembro de la alianza militar intentara aislar el enclave báltico del resto de Rusia.

Varias embajadas rusas en Europa emitieron esta semana comunicados en los que afirmaban que Moscú tiene “información de que la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y naval de Kaliningrado y la región de Kaliningrado”.

Acusaron a los líderes europeos de “jugar un juego peligroso” al afirmar que Rusia podría atacar a otro país o intensificar una campaña de ataques desestabilizadores con drones y sabotajes. Moscú calificó las acusaciones de absurdas.

“Que no quepa duda: Rusia estaría dispuesta a utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, declaró la embajada rusa en Irlanda en un comunicado el martes.

Preguntado el jueves en el foro del Club Valdai sobre si Rusia estaba al borde de una guerra con la OTAN o si ambas partes intentaban intimidarse mutuamente, Putin respondió: “No es intimidación, es una respuesta a un intento de intimidarnos”.

Putin afirmó que “todo está escrito correctamente” en la advertencia anterior a la OTAN.

“Si se produce un ataque directo contra la Federación Rusa —en este caso nos referimos a Kaliningrado, o quizás a otros territorios—, por supuesto, inevitable e inmediatamente surgirá en la agenda la cuestión de que la Federación Rusa utilice todas las armas a disposición de nuestro país”, afirmó.

Putin no especificó si Moscú usaría armas nucleares, pero dijo que posee armamento que “nadie más tiene” y que determinaría cuál usar en caso de un ataque.

LA OTAN RECHAZÓ LA RETÓRICA NUCLEAR RUSA

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó el miércoles que Rusia había enviado un mensaje escrito a la alianza militar liderada por Estados Unidos. «Condenamos enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza, incluyendo cualquier retórica nuclear irresponsable», declaró en un comunicado.

Hart insistió en que la OTAN no tiene como objetivo Kaliningrado y envió una respuesta señalando que “la OTAN es una alianza defensiva y ninguna de nuestras actividades o ejercicios representa un riesgo para ninguna parte de Rusia”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró el miércoles que la respuesta del bloque al mensaje fue “breve y concisa”.

“Básicamente, lo que dijimos fue: ‘Oigan, somos una alianza defensiva y debemos detener la amenaza nuclear. Esto es totalmente innecesario e inútil’”, declaró Rutte a Euronews.

La respuesta de la OTAN también instó a Rusia a detener su “ guerra de agresión no provocada contra Ucrania “, que ya lleva cinco años.

El enclave báltico de Kaliningrado se sitúa entre Polonia y Lituania, miembros de la OTAN. Alberga la principal base naval rusa del Báltico y otros activos militares, y allí se encuentran desplegados misiles Iskander con capacidad nuclear.

Oficiales militares occidentales han afirmado que las principales instalaciones militares de Kaliningrado serían un probable primer objetivo si Rusia atacara alguna vez a algún aliado de la OTAN.

Los aliados de la OTAN han realizado ejercicios militares en la región del Mar Báltico en los últimos meses. Hay más previstos para octubre. El año pasado, la OTAN lanzó allí la Operación Baltic Sentry para proteger los cables de comunicación y los oleoductos.

El 18 de agosto, la OTAN realizó un ejercicio sobre el norte de Polonia y la región del Báltico en el que participaron varias aeronaves, incluido un EA-37B Compass Call, un sofisticado avión estadounidense capaz de interferir con las comunicaciones y el radar, según informaron las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa.

Los analistas de defensa creen que el Kremlin no habría recibido con agrado este ejercicio militar a gran escala y sin previo aviso.

RUTTE INSTA A QUE SE SIGA CENTRANDO LA ATENCIÓN EN EL APOYO A UCRANIA

Los líderes europeos y los servicios de inteligencia han advertido que Rusia podría estar preparada para atacar a otro país en los próximos años , especialmente si gana la guerra contra Ucrania.

Rutte declaró a Euronews que Rusia está intentando “dividirnos y hacernos perder de vista la defensa de Ucrania”.

“No lo haremos”, dijo, y añadió que la mejor manera de responder es brindar más apoyo a Kiev.

“Ese es el mensaje. Mantengamos la calma, sigamos adelante, continuemos apoyando a Ucrania. Así es como lo afrontamos”, dijo Rutte.