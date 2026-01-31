El Reino Unido y la UE explorarán la reanudación de las conversaciones sobre cooperación en defensa

El Reino Unido y la UE están explorando la posibilidad de nuevas conversaciones para una cooperación más estrecha en defensa, como recalcó Keir Starmer, quien deseaba profundizar en la relación del Reino Unido con Bruselas.Maroš Šefčovič, comisario de Comercio de la UE, se reunirá en Londres la próxima semana para mantener conversaciones sobre comercio, energía y pesca.

Sin embargo, fuentes diplomáticas indicaron que el Reino Unido está interesado en reanudar las negociaciones en materia de defensa lo antes posible.

Las conversaciones para que el Reino Unido se uniera al fondo de defensa de Acción de Seguridad para Europa (Safe) de la UE, valorado en 150.000 millones de euros (130.000 millones de libras), fracasaron en noviembre de 2025 en medio de afirmaciones de que la UE había establecido un precio demasiado alto para la entrada al programa.

Francia ha negado ser responsable de la ruptura de las conversaciones, pero fuentes diplomáticas dicen que la tensión persiste entre París y otros estados miembros, particularmente Alemania, donde fuentes han dicho que quieren que el Reino Unido se involucre en Safe “lo antes posible”.

Una fuente europea afirmó que Francia quería condicionar la participación del Reino Unido en Safe a la participación de Londres en un segundo programa de defensa acordado en diciembre por los líderes de la UE, quienes otorgan un préstamo de 90 000 millones de euros a Ucrania, garantizado con activos rusos congelados en Bélgica. Alemania no quiere condiciones previas.

Fuentes en Bruselas han admitido que el hecho de no lograr un acuerdo sobre los términos en noviembre fue “una vergüenza” dado que la UE y ambas partes ya habían declarado la perspectiva de una “cooperación reforzada” a través de Safe en la cumbre organizada por Keir Starmer y Ursula von der Leyen en mayo del año pasado.

Sin embargo, se entiende que hay un mayor apetito por un acuerdo para que el Reino Unido se una a una ronda futura de Safe por parte de todas las partes, especialmente desde las amenazas de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y las críticas a la OTAN.

Hablando en Pekín el viernes, Starmer no mencionó la defensa, pero destacó que el Reino Unido quiere ver una relación más estrecha en áreas que van más allá de lo que ya se ha acordado en comercio.

Las áreas que podrían incluir acuerdos adicionales en el futuro son los productos químicos y los automóviles, que se verán afectados por aranceles a partir del próximo año para los vehículos no eléctricos. El Reino Unido también está negociando los detalles de un programa de movilidad juvenil, y Starmer busca limitar el número de participantes y fijar la duración de los viajes gratuitos.

“Creo que no deberíamos limitarnos a cumplir lo ya acordado. Creo que la relación con la UE y cada cumbre debería ser iterativa”, afirmó.

Deberíamos intentar ir más allá. Y creo que hay otras áreas del mercado único en las que deberíamos analizar si podemos avanzar más. Eso dependerá de nuestras conversaciones y de lo que consideremos que sea de interés nacional.

Pero lo que estoy indicando aquí es que creo que podemos ir más allá. Y el lugar donde debemos buscar es el mercado único, más que la unión aduanera, que actualmente no nos sirve muy bien.

Starmer enfrenta presiones dentro de su propio partido para estrechar lazos con la UE, especialmente desde que las relaciones con Estados Unidos han sido inestables bajo el gobierno de Trump.

Stella Creasy, diputada laborista y presidenta del Movimiento Laborista por Europa, declaró: «Cada vez hay más conciencia de que nuestro futuro reside en restablecer una sólida relación de trabajo, no solo en materia de defensa, sino también en materia de seguridad nacional y económica. Esto significa que todo debería estar sobre la mesa en las negociaciones con los países de la UE».

Šefčovič se reunirá con Nick Thomas-Symonds el lunes para la reunión anual del Consejo de Asociación UE-Reino Unido, el organismo creado para supervisar el acuerdo entre ambos países tras el Brexit. La defensa no figura actualmente en la agenda, ya que se entiende que el Reino Unido prioriza los avances en materia de alimentos y bebidas.

Šefčovič y el comisario de Economía de la UE, Valdis Dombrovskis, también se reunirán con Rachel Reeves para hablar de geoeconomía, y también tendrá reuniones con Peter Kyle, el secretario de Negocios.

Podría haber más oportunidades para que la UE y el Reino Unido discutan sobre defensa en una cumbre política, convocada por Marco Rubio para discutir minerales críticos, en Washington el miércoles, con el Ministerio de Relaciones Exteriores enviando un ministro.

Sobre la perspectiva de una mayor cooperación en materia de defensa, una fuente cercana al gobierno dijo: “El gobierno del Reino Unido estaba dispuesto a pagar una cierta cantidad, pero había una enorme brecha entre las partes.

Europa necesita al Reino Unido, así que pensaron que todo esto podía revisarse y solucionarse. Pero había un obstáculo político.

El gobierno del Reino Unido está abierto a una segunda oportunidad, pero claramente, si la UE presentara la misma propuesta, la respuesta sería la misma. Fueron los franceses quienes se percibieron como los impulsores de esta postura irrazonable.

Se entiende que la UE había exigido que el Reino Unido contribuyera con alrededor de 2.000 millones de euros al fondo, pero los británicos consideraron que una contribución “de cientos de millones” era más apropiada.

El fondo está formado por dinero que la Comisión Europea recauda en los mercados de crédito y que luego se presta a los estados miembros durante 45 años, que pueden comprar de todo, desde municiones hasta drones y misiles.

El dinero se ofrece luego a través de préstamos de bajo costo para ayudar a los estados miembros a adquirir equipo militar dentro y fuera de la UE, incluido el Reino Unido y otros países, como Canadá.

El objetivo del fondo era permitir a la UE desarrollar rápidamente una capacidad de defensa, algo que adquirió mayor urgencia debido a la falta de apoyo de Trump.

El Reino Unido no es elegible para solicitar un préstamo Safe, pero si se uniera al programa bajo las reglas de terceros países, las empresas del Reino Unido podrían licitar por más contratos de adquisición para proporcionar armas a la UE, impulsando la industria de defensa británica.