¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado millones de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual infantil Jeffrey Epstein, la mayor divulgación realizada por el gobierno desde que se aprobó una ley el año pasado que dictaminó que los documentos debían publicarse.

El financiero caído en desgracia fue condenado por delitos sexuales contra menores en 2008, pero los archivos indican que muchas figuras de alto perfil, incluido el ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor , continuaron su amistad con él después de este punto.

Epstein se suicidó en una celda de Manhattan en 2019 mientras esperaba su juicio por nuevos cargos de abuso infantil. Su cómplice, la socialité británica Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por tráfico sexual de menores.

Esto es lo que aprendimos de la última publicación de los archivos de Epstein el viernes.

El ex príncipe Andrés invitó a Epstein al Palacio de Buckingham tras ser liberado del arresto domiciliario

Los correos electrónicos publicados parecen mostrar que Mountbatten-Windsor invitó a Epstein al Palacio de Buckingham después de que terminara su arresto domiciliario.

En 2019, el expríncipe concedió una desastrosa entrevista a la presentadora de Newsnight, Emily Maitlis, en la que intentó afirmar que se había distanciado de Epstein tras su condena en 2008 por abusar de una niña de 14 años en Florida.

Sin embargo, los archivos sugieren que la pareja mantuvo una estrecha relación.

En septiembre de 2010, correos electrónicos entre Epstein y “El Duque” (que se cree que era Mountbatten-Windsor en su calidad de entonces duque de York) muestran que Epstein solicitó “tiempo privado” en una visita planeada a Londres.

Parece que Mountbatten-Windsor respondió: «Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y disfrutar de mucha privacidad». Dos días después, añadió: «Me alegro de que hayas venido a BP [Palacio de Buckingham]. Ven con quien quieras y estaré aquí gratis a partir de las 16:00 aproximadamente».

No está claro si la reunión tuvo lugar, pero Epstein y Mountbatten-Windsor fueron fotografiados caminando juntos en el Central Park de Nueva York tres meses después. Mountbatten-Windsor afirmó previamente que había viajado a Estados Unidos para terminar su amistad con Epstein en persona tras su condena.

Los documentos también sugieren que, el mes anterior, Epstein se había ofrecido a organizar una cena para Mountbatten-Windsor con una mujer rusa de 26 años, «inteligente, hermosa y confiable». Mountbatten-Windsor aparentemente respondió que estaría «encantado» de ver a la mujer. También le preguntó a Epstein si le parecía «bien» liberarse del arresto domiciliario.

Sarah Ferguson describió a Epstein como el “hermano” que siempre quiso

La ex esposa de Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, agradeció a Epstein por ser el “hermano” que ella “siempre deseó” en un correo electrónico enviado un año después de su condena por abuso sexual infantil.

En el intercambio de agosto de 2009, Ferguson parece sugerir que ella y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, se reunieron con el financiero caído en desgracia, diciendo: “Nunca me ha conmovido más la amabilidad de una amiga que su cumplido hacia mí delante de mis hijas”.

Epstein se encontraba bajo arresto domiciliario cuando se envió el correo electrónico, pero Ferguson insinúa que ambos almorzaron la semana anterior. No se ha confirmado si ella lo visitó mientras estaba confinado en su domicilio.

En los correos electrónicos, Ferguson también analiza las conversaciones que ha tenido con minoristas con respecto a su “marca Sarah Ferguson”.

Epstein le dio a Ferguson al menos 15.000 libras para ayudarla a pagar sus deudas, pero algunos informes sugieren que la financió en una cantidad mucho mayor. En 2011, Ferguson declaró que su relación con Epstein había sido un “enorme error de juicio”, pero posteriormente le envió un correo electrónico privado para disculparse.

Epstein envió dinero al marido de Peter Mandelson

Epstein envió 10.000 libras al esposo de Lord Mandelson, Reinaldo Ávila da Silva, al año siguiente de su condena. Los correos electrónicos sugieren que esto fue para financiar un curso de osteopatía.

En otro conjunto de correos electrónicos, Mandelson solicita alojarse en una de las propiedades de Epstein mientras cumple su condena. La sentencia de Epstein le permitía trabajar desde su oficina durante el día y regresar a la cárcel cada noche.

Mandelson le dijo al Guardian el viernes que había estado “equivocado” al continuar su asociación con Epstein después de su condena, pero dijo que “nunca fue culpable ni cómplice” de sus crímenes.

Mandelson fue despedido como embajador del Reino Unido en Estados Unidos en septiembre pasado cuando se reveló que había enviado mensajes de apoyo a Epstein después de ser condenado.

El FBI recibió acusaciones sobre los vínculos de Donald Trump con Epstein

Los nuevos documentos contienen una lista, compilada por el FBI, de acusaciones presentadas contra Trump a través de la línea directa del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Muchas parecen ser acusaciones infundadas de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras públicas.

Aunque el presidente estadounidense aparece mencionado cientos de veces en los archivos, siempre ha negado cualquier irregularidad o conocimiento de los abusos sexuales de Epstein. Admitió tener amistad con Epstein, pero al parecer ambos se distanciaron a mediados de la década de 2000, antes de que Epstein fuera encarcelado.

El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró: «Algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump».

Elon Musk le preguntó a Epstein sobre las fiestas en su isla

El multimillonario tecnológico Elon Musk habló sobre viajar a la isla de Epstein en noviembre de 2012, según los archivos. Le envió un correo electrónico al financiero preguntándole: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”. Musk y Epstein continuaron hablando sobre la posibilidad de que Musk visitara su isla a finales de 2013.

Musk no ha sido acusado de irregularidades y no está claro si finalmente realizó el viaje. No ha abordado las revelaciones en detalle, pero declaró en X que era “falso” sugerir que planeaba visitar a Epstein en otra ocasión, en 2014.