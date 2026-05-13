Si te registraste en marzo a la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 al 20 de mayo te entregará la tarjeta

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Si te registraste en marzo a la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 al 20 de mayo te entregará la tarjeta
    Tras el registro para de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en marzo, a partir del 13 y hasta el próximo 20 de mayo se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. X

Nuevos derechohabientes que fueron admitidos en el programa recibirán un SMS al número de celular que registraron

Luego que en el mes de marzo se abriera el registro para de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a partir de este miércoles 13 y hasta el próximo miércoles 20 de mayo se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

Leticia Ramírez Amaya, la nueva secretaria del Bienestar, confirmó en la conferencia de prensa el inicio de la entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar a miles de beneficiarios.

Con la entrega del apoyo económico, las personas que viven con una discapacidad de todas las edades se les podrá garantizar un ingreso básico y mejorar su calidad de vida.

https://vanguardia.com.mx/informacion/quienes-son-candidatos-para-recibir-la-pension-para-personas-con-discapacidad-en-2026-AP19704774

¿CÓMO SABER SI MI TARJETA ESTÁ LISTA PARA SER ENTREGADA?

Las y los nuevos derechohabientes que fueron admitidos en el programa, pese a que es universal, recibirán un mensaje de texto (SMS) al número de celular que brindaron en su solicitud en el que se les indicará el día, la hora y el lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta.

También para conocer esta información se puede consultar esta información en la página de consulta sobre cuándo y donde recoger tu tarjeta, solo introduciendo la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La tarjeta deberá ser recogida por la persona que se registró, es necesario presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial con fotografía en original y copia;
- Comprobante del trámite que recibiste al finalizar tu solicitud en marzo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-bienestar-2026-que-letras-y-apellidos-reciben-el-pago-de-6-mil-400-pesos-del-13-al-27-de-mayo-CB20659759

¿QUÉ ES LA PENSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

La Pensión de las Personas con Discapacidad forma parte de los Programas para el Bienestar y está reconocida como un derecho constitucional que es obligación del Gobierno Federal y Estatales.

Este 2026, se entrega un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa, sin intermediarios, por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La pensión está dirigida a derechohabientes con discapacidad permanente. En 24 entidades del país se entrega de manera universal a personas de 0 a 64 años, gracias a los convenios firmados entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México.

En los ocho estados restantes, el apoyo se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años. A partir de los 30, se continúa únicamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

A partir de los 65 años, los beneficiarios pasan a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

https://vanguardia.com.mx/informacion/banco-del-bienestar-ya-permite-transferencias-desde-su-app-asi-funcionan-las-nuevas-opciones-DC20667664

ESTADOS DONDE EL PROGRAMA ES UNIVERSAL (0-64 AÑOS)

Las entidades que cuentan con convenio de universalidad para otorgar el apoyo a personas de 0 a 64 años son:

- Baja California;
- Baja California Sur;
- Campeche;
- Chiapas;
- Colima;
- Ciudad de México;
- Estado de México;
- Guerrero;
- Hidalgo;
- Michoacán;
- Morelos;
- Nayarit;
- Oaxaca;
- Puebla;
- Quintana Roo;
- San Luis Potosí;
- Sinaloa;
- Sonora;
- Tabasco;
- Tamaulipas;
- Tlaxcala;
- Veracruz;
- Yucatán;
- Zacatecas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/estos-programas-sociales-y-becas-seran-suspendidos-temporalmente-en-los-proximos-meses-GF20619384

ESTADOS DONDE EL REGISTRO ES DE 0 A 29 AÑOS

En ocho estados donde aún no existe convenio de universalidad, el registro se realiza para personas de 0 a 29 años de edad, aunque el apoyo puede extenderse hasta los 64 años en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

Estos estados son:

- Aguascalientes;
- Coahuila;
- Chihuahua;
- Durango;
- Guanajuato;
- Jalisco;
- Nuevo León;
- Querétaro.

IMPORTANCIA DEL APOYO SOCIAL EN MÉXICO

La Pensión para Personas con Discapacidad está reconocida como un derecho constitucional, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar su continuidad y alcance. Este programa no solo representa un ingreso económico, sino también una herramienta para promover la inclusión social, el acceso a servicios y una mejor calidad de vida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales
Pensión del Bienestar
Discapacidades

Localizaciones


México

Personajes


Leticia Ramírez

Organizaciones


Secretaría De Bienestar
BANCO DEL BIENESTAR

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Al asegurar que ya se presentaron cuatro denuncias por venta de boletos para los partidos del repechaje, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, alertó por posibles fraudes.

Fiscalía de Nuevo León lanza alerta por fraudes en la venta de boletos mundialistas
Incendio en pensión vehicular de la Fiscalía de Sinaloa consumió 42 autos, pero autoridades aclararon que la camioneta del caso Cuén no estaba ahí.

Fiscalía de Sinaloa aclara que camioneta ligada al caso Cuén no fue destruida en incendio de pensión vehicular
Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch ofrecieron versiones distintas sobre quién solicitó el esquema de seguridad para Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas
Las finanzas de Pemex y CFE siguen representando una carga para el erario federal que tiene que aportar subsidios para solventarlas.

Presiones financieras de Pemex y CFE arrastran calificación de México, advierte S&P
Durante la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, escuchó quejas bipartidistas sobre el hecho de que el Pentágono no ha sido más transparente.

El nuevo presupuesto estimado para EU de la guerra en Irán asciende ahora a 29 mil millones de dólares
Un activista participa en una manifestación durante una conferencia sobre la transición energética hacia fuentes de energía alternativas, el lunes 27 de abril de 2026, en Santa Marta, Colombia.

¿Es el cambio climático es sexista?, oenegés consideran que sí
Se trata de un desplome récord del bombeo conjunto, superior al recorte histórico implementado voluntariamente por la crisis de la pandemia de covid

La producción petrolera cae casi un 34% debido a cierre del Ormuz
Brote de gastroenteritis en crucero en Francia

Brote de vómitos y diarrea en otro crucero alerta a las autoridades sanitarias francesas