Si te registraste en marzo a la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 al 20 de mayo te entregará la tarjeta

Luego que en el mes de marzo se abriera el registro para de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a partir de este miércoles 13 y hasta el próximo miércoles 20 de mayo se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Leticia Ramírez Amaya, la nueva secretaria del Bienestar, confirmó en la conferencia de prensa el inicio de la entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar a miles de beneficiarios. Con la entrega del apoyo económico, las personas que viven con una discapacidad de todas las edades se les podrá garantizar un ingreso básico y mejorar su calidad de vida.

¿CÓMO SABER SI MI TARJETA ESTÁ LISTA PARA SER ENTREGADA? Las y los nuevos derechohabientes que fueron admitidos en el programa, pese a que es universal, recibirán un mensaje de texto (SMS) al número de celular que brindaron en su solicitud en el que se les indicará el día, la hora y el lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta. También para conocer esta información se puede consultar esta información en la página de consulta sobre cuándo y donde recoger tu tarjeta, solo introduciendo la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La tarjeta deberá ser recogida por la persona que se registró, es necesario presentar los siguientes documentos:

- Identificación oficial con fotografía en original y copia;

- Comprobante del trámite que recibiste al finalizar tu solicitud en marzo.

¿QUÉ ES LA PENSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? La Pensión de las Personas con Discapacidad forma parte de los Programas para el Bienestar y está reconocida como un derecho constitucional que es obligación del Gobierno Federal y Estatales. Este 2026, se entrega un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa, sin intermediarios, por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar. La pensión está dirigida a derechohabientes con discapacidad permanente. En 24 entidades del país se entrega de manera universal a personas de 0 a 64 años, gracias a los convenios firmados entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México. En los ocho estados restantes, el apoyo se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años. A partir de los 30, se continúa únicamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación. A partir de los 65 años, los beneficiarios pasan a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

ESTADOS DONDE EL PROGRAMA ES UNIVERSAL (0-64 AÑOS) Las entidades que cuentan con convenio de universalidad para otorgar el apoyo a personas de 0 a 64 años son: - Baja California;

- Baja California Sur;

- Campeche;

- Chiapas;

- Colima;

- Ciudad de México;

- Estado de México;

- Guerrero;

- Hidalgo;

- Michoacán;

- Morelos;

- Nayarit;

- Oaxaca;

- Puebla;

- Quintana Roo;

- San Luis Potosí;

- Sinaloa;

- Sonora;

- Tabasco;

- Tamaulipas;

- Tlaxcala;

- Veracruz;

- Yucatán;

- Zacatecas.

ESTADOS DONDE EL REGISTRO ES DE 0 A 29 AÑOS En ocho estados donde aún no existe convenio de universalidad, el registro se realiza para personas de 0 a 29 años de edad, aunque el apoyo puede extenderse hasta los 64 años en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación. Estos estados son: - Aguascalientes;

- Coahuila;

- Chihuahua;

- Durango;

- Guanajuato;

- Jalisco;

- Nuevo León;

- Querétaro.

IMPORTANCIA DEL APOYO SOCIAL EN MÉXICO La Pensión para Personas con Discapacidad está reconocida como un derecho constitucional, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar su continuidad y alcance. Este programa no solo representa un ingreso económico, sino también una herramienta para promover la inclusión social, el acceso a servicios y una mejor calidad de vida.

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