Banco del Bienestar ya permite transferencias desde su app: así funcionan las nuevas opciones

La aplicación del Banco del Bienestar dio un paso importante en su proceso de digitalización. Con su más reciente actualización, ahora permite realizar transferencias electrónicas, pagos mediante código QR y envío de dinero usando únicamente el número telefónico del destinatario. Hasta hace poco, la app únicamente servía para consultar saldo, revisar movimientos y visualizar la CLABE interbancaria, lo que obligaba a miles de usuarios a acudir físicamente a sucursales o cajeros automáticos para realizar operaciones básicas.

¿Qué nuevas funciones tiene la app del Banco del Bienestar? La actualización incorpora tres herramientas principales que amplían significativamente las funciones disponibles desde el celular: Transferencias SPEI Los usuarios ya pueden enviar dinero a cuentas de otros bancos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Esta modalidad permite: - Transferencias inmediatas - Operaciones las 24 horas del día - Envíos a cualquier institución bancaria - Movimientos sin necesidad de acudir a una sucursal La implementación de SPEI representa uno de los cambios más importantes para los beneficiarios de programas sociales, ya que podrán administrar su dinero con mayor facilidad desde la aplicación. Pagos mediante CoDi Otra de las novedades es la integración de CoDi (Cobro Digital), herramienta desarrollada por el Banco de México. Con este sistema, los usuarios pueden realizar pagos sin comisiones utilizando: - Códigos QR - Tecnología NFC - Transferencias electrónicas vinculadas a SPEI Esto permitirá pagar en negocios directamente desde el celular, sin necesidad de usar efectivo o tarjeta física. Envíos de dinero con DiMo La aplicación también habilitó DiMo, función que facilita transferencias usando únicamente el número telefónico del destinatario. Con esta herramienta ya no es necesario compartir la CLABE bancaria de 18 dígitos, lo que simplifica el envío de dinero entre personas.

Buscan reducir filas y saturación De acuerdo con autoridades de Programas para el Desarrollo, la actualización responde al incremento de usuarios y a la saturación que registran las sucursales del Banco del Bienestar. Tan solo en Baja California Sur, la institución opera con nueve sucursales para atender a más de 250 mil beneficiarios de apoyos federales. La llegada de nuevos programas sociales también aumentará el número de usuarios activos. El objetivo es que más operaciones se realicen digitalmente para disminuir filas en ventanillas y cajeros automáticos. ¿Quiénes podrán usar las nuevas funciones? Las herramientas estarán disponibles para titulares con cuentas activas en el Banco del Bienestar, incluyendo beneficiarios de programas como: - Pensión para Adultos Mayores - Personas con Discapacidad - Sembrando Vida - Jóvenes Construyendo el Futuro - Becas Benito Juárez y Rita Cetina - Salud Casa por Casa También podrán utilizarlas personas con cuentas de ahorro, aunque no formen parte de programas federales.

Cómo actualizar la aplicación Para acceder a las nuevas funciones, es necesario descargar la versión más reciente de la aplicación disponible en Android y iPhone. Las autoridades recomendaron verificar que se trate de la app oficial del Banco del Bienestar, identificada con un ícono en tonos dorados dentro de las tiendas de aplicaciones. La actualización marca un cambio importante en la operación del banco, que busca acelerar su transición hacia servicios digitales y reducir el uso de efectivo entre millones de usuarios en México.

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