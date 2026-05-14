¡Histórico! BTS, Madonna y Shakira juntos: FIFA anuncia súper show para la Final del Mundial 2026

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    ¡Histórico! BTS, Madonna y Shakira juntos: FIFA anuncia súper show para la Final del Mundial 2026
    La Final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, donde BTS, Madonna y Shakira encabezarán el primer show de medio tiempo en una Final de Copa del Mundo. FOTO: GLOBAL CITIZEN

Global Citizen llevarán por primera vez un show de medio tiempo a una Final de Copa del Mundo, con estos íconos como protagonistas en Nueva York-Nueva Jersey

La Final del Mundial 2026 no sólo definirá al nuevo campeón del futbol internacional: también marcará un cambio histórico en la forma de vivir el partido más importante del planeta.

BTS, Madonna y Shakira serán los artistas encargados de encabezar el primer show de medio tiempo en una Final de Copa del Mundo, un espectáculo que buscará acercar el evento al formato de los grandes escenarios deportivos de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado ayer miércoles cerca de la medianoche por Global Citizen y forma parte de la colaboración que la organización mantiene con la FIFA para producir el espectáculo musical de la Final del Mundial 2026.

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El partido por el título se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sede que también es conocida como MetLife Stadium y que recibirá el cierre del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia de Shakira conecta de inmediato con la historia reciente de los Mundiales. La cantante colombiana se convirtió en una figura inseparable de la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”, uno de los himnos más recordados del torneo.

Además, la artista también preparó “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy, con lanzamiento previsto para este 14 de mayo.

Madonna aportará al cartel el peso de una de las figuras más influyentes de la música pop, mientras que BTS llevará al escenario mundial el impacto global del K-pop.

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La combinación apunta a una Final con alcance masivo no sólo entre aficionados al futbol, sino también entre audiencias musicales que podrían convertir el medio tiempo en uno de los momentos más vistos del torneo.

El show estará curado con la participación de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien ya había sido vinculado por la FIFA con la planeación del espectáculo de la Final.

Medios internacionales han reportado que la intención es construir un evento de escala global, producido por Global Citizen, bajo un concepto similar al del Super Bowl, aunque adaptado al contexto de la Copa del Mundo.

Este movimiento también abre debate. En el futbol, el descanso tradicional suele durar 15 minutos, por lo que la logística de un espectáculo musical de alto nivel genera dudas sobre el tiempo real del intermedio, el ritmo del partido y la preparación de los equipos antes del segundo tiempo.

Más allá de la discusión, la decisión confirma la intención de la FIFA de transformar la Final del Mundial 2026 en un evento deportivo, cultural y comercial de alcance global.

Con BTS, Madonna y Shakira, el torneo tendrá un cierre diseñado para impactar dentro y fuera de la cancha, en una edición que ya es histórica por su formato de 48 selecciones y por celebrarse en tres países anfitriones, entre ellos, México.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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