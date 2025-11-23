El secretario del Tesoro niega que EU pueda caer en una recesión en 2026

MIAMI- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, rechazó la idea de que la economía estadounidense pueda entrar en recesión en 2026.

“Soy muy, muy optimista respecto a 2026. Hemos sentado las bases para una economía con un crecimiento muy fuerte y no inflacionario”, dijo Bessent durante el programa matinal ‘Meet the Press’ de la cadena NBC.

Por otro lado, admitió que algunos sectores sensibles a las tasas de interés “han entrado en recesión” y dijo que el sector inmobiliario “enfrenta dificultades”.

Bessent resaltó que el reciente cierre del Gobierno, el más largo en la historia, no concluyó hasta el pasado 12 de noviembre, había afectado en la economía.

“Tengo mucha confianza en 2026, porque lo que vamos a ver es que el presidente ha cerrado acuerdos de paz, acuerdos fiscales y acuerdos comerciales (y) el ‘One Big, Beautiful Bill’”, dijo Bessent.

Estados Unidos registró una inflación interanual del 3% el pasado septiembre, últimos datos disponibles debido al cierre federal.

El control de la inflación es una de las principales preocupaciones del Gobierno republicano, que a principios de mes sufrió un duro revés electoral en varias elecciones estatales y locales importantes.

Fue el pasado jueves que Donald Trump rebajó los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café, cacao o componentes para aviación, dejándolos de nuevo en el 10% original.