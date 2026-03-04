Congreso de los Estados Unidos votó a favor de la guerra contra Irán

Internacional
/ 4 marzo 2026
    Congreso de los Estados Unidos votó a favor de la guerra contra Irán
    La oposición de la administración de Trump propuso un proyecto de Ley para impedir el desarrollo de la operación militar Epic Fury contra Irán Vanguardia

En una votación para proseguir con la campaña militar de Trump contra Irán, los senadores votaron 47 a favor y 53 en contra de detener el conflicto

El 4 de marzo se reportó que el Senado de los Estados Unidos votó para aceptar un proyecto de ley que catalogaba a la ‘Guerra con Irán’, como un acto ilegal por la administración de Trump.

En caso de asimilar el proyecto de Ley se habrían puesto en pausa las operaciones militares contra Irán; sin embargo, los representantes del Congreso de Estados Unidos rechazaron la noción, con 47 votos a favor y 53 en contra.

Las acciones del presidente Trump se habían considerado ‘ilegales’ ya que legalmente, la declaración de guerra debe pasar primero por el Congreso, antes de accionar actividades militares contra el respectivo país.

Se detalló que esta votación afirmó que habrá la planeación de nuevos ataques contra Irán, y se tendrá un desarrollo total de la campaña militar con los aliados.

La organización de esta contienda militar se ha vuelto punto de enfoque por los opositores de la administración de Trump, principalmente por el Partido Demócrata.

¿Está usted con el pueblo estadounidense, que está agotado de guerras interminables en Medio Oriente, o está con Donald Trump y Pete Hegseth mientras nos meten torpemente de cabeza en otra guerra?’ declaró Chuck Schumer, senador líder del Partido Demócrata.

TE PUEDE INTERESAR: Keir Starmer considera ilegal la guerra contra Irán; ¿se pone a prueba la relación entre Washington y Reino Unido?

Sin embargo, bajo el discurso de que los esfuerzos militares de Estados Unidos buscan prevenir que Irán desarrolle armas nucleares, John Barrasso, senador republicano, replicó: ‘Los demócratas prefieren obstruir a Donald Trump antes de que destruya el programa nuclear de Irán’.

