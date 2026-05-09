¡Oro para México! Sebastián García pone en alto a Coahuila en el Mundial de Tiro con Arco en Shanghái

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    ¡Oro para México! Sebastián García pone en alto a Coahuila en el Mundial de Tiro con Arco en Shanghái
    Sebastián García conquistó oro para México en Shanghái y confirmó el gran momento del tiro con arco coahuilense en el serial de Copa del Mundo. FOTO: FACEBOOK

El arquero coahuilense se coronó en arco compuesto varonil dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026; Dafne Quintero fue cuarto lugar y Andrea Becerra obtuvo plata para México

El tiro con arco mexicano vivió una jornada histórica este sábado en China, luego de que el coahuilense Sebastián García Flores conquistó la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto varonil dentro de la segunda etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026.

García, representante de México y uno de los nombres fuertes del proceso internacional rumbo a la Final de Copa del Mundo que se celebrará en Saltillo, se impuso en la final al francés Nicolas Girard en una definición dramática.

Ambos terminaron igualados 145-145 y el mexicano ganó el desempate con flecha de oro, resultado que lo colocó en lo más alto del podio.

El camino del coahuilense ya había sido destacado desde la clasificación, donde terminó tercero con 713 puntos, su mejor marca personal en una etapa de Copa del Mundo, sólo por debajo de Emircan Haney, de Turquía, y Mathias Fullerton, de Dinamarca.

En semifinales, Sebastián García superó 146-145 al danés Martin Damsbo, mientras que Girard avanzó al duelo por el oro tras vencer 147-146 al indio Sahil Rajesh Jadhav.

En el combate por el bronce, Jadhav derrotó 147-144 a Damsbo, completando el podio de la rama varonil.

La jornada también tuvo presencia coahuilense en la rama femenil. Dafne Quintero, originaria de Monclova, se quedó en el cuarto lugar del arco compuesto femenil tras disputar la ronda por medallas.

La mexicana avanzó hasta semifinales y posteriormente peleó por el bronce ante Alexis Ruiz, de Estados Unidos, quien finalmente subió al podio como tercer lugar.

México también sumó una medalla de plata con Andrea Becerra, quien cayó 145-144 ante la estonia Lisell Jaatma en la final femenil de arco compuesto.

El podio acabó con Jaatma en el primer sitio, Becerra en segundo y Alexis Ruiz en tercero, dentro de una jornada en la que la delegación mexicana volvió a meterse entre las potencias de la especialidad.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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