Un tribunal sirio condena a Bashar al-Assad a muerte en rebeldía por crímenes de guerra

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    Un tribunal sirio condena a Bashar al-Assad a muerte en rebeldía por crímenes de guerra
    El tribunal declaró que Bashar al-Assad había sido condenado a muerte por los crímenes de “asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños”, así como por “tortura, detención arbitraria y crímenes de lesa humanidad”. AP

El veredicto se relaciona con las atrocidades cometidas durante la guerra civil de 14 años del país, en la que murieron aproximadamente 500.000 personas

Un tribunal sirio ha condenado a muerte en rebeldía al expresidente del país, Bashar al-Assad, y a su hermano Maher por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los 14 años de guerra civil, en la que murieron alrededor de medio millón de personas.

Los dos hombres huyeron a Moscú tras ser derrocados por una ofensiva rebelde relámpago en diciembre de 2024 que derrocó al régimen dictatorial en tan solo 11 días.

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El expresidente y su hermano, que comandaba la temida cuarta división y era considerado el máximo responsable de seguridad del régimen, supervisaron una brutal represión en la que las fuerzas gubernamentales mataron, arrestaron y torturaron indiscriminadamente para sofocar las protestas que comenzaron en 2011.

El tribunal declaró que Bashar al-Assad había sido condenado a muerte por los crímenes de “asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños”, así como por “tortura, detención arbitraria y crímenes de lesa humanidad”.

Afirmó que recurriría a las vías legales internacionales para intentar enjuiciar a los dos hombres, pero las autoridades rusas ya habían rechazado anteriormente las solicitudes de extradición de sus antiguos aliados sirios.

El tribunal también condenó a muerte a Atef Najib, primo de Assad y exjefe de seguridad política en Daraa. Najib fue responsable de la tortura de un grupo de 15 jóvenes que habían pintado grafitis con lemas anti-Asad en una pared en 2011, un suceso que desencadenó protestas masivas en la provincia sureña de Siria, que luego se extendieron al resto del país.

El juicio de Najib tuvo gran repercusión mediática, con fotografías de él escuchando el proceso vestido con un uniforme de prisión y retenido en una jaula en la sala del tribunal. El gobierno sirio ha presentado su juicio como un caso histórico en su búsqueda de la justicia transicional, algo que, según los expertos, es clave para superar las divisiones en el país.

Siria ha experimentado estallidos de violencia en la era posterior a Assad. Alrededor de 1500 civiles, en su mayoría alauitas, murieron en una ola de asesinatos en represalia en marzo de 2025, después de que milicianos leales a Assad atacaran a las fuerzas de seguridad. Assad pertenecía a la secta islámica alauita —un grupo minoritario en Siria— y gozó de un fuerte apoyo en la región costera, bastión de este grupo, durante su mandato.

En julio de 2025, más de 1700 personas murieron en masacres en la provincia de Suweida, de mayoría drusa, cuando los enfrentamientos locales derivaron en asesinatos sectarios. La violencia de baja intensidad ha persistido en el norte de Siria hasta la actualidad, dirigida particularmente contra la población civil alauita.

Las autoridades sirias han tomado medidas en favor de la justicia transicional, estableciendo comités y arrestando a funcionarios de la era de Assad, en un esfuerzo por poner fin a la violencia intercomunitaria.

Al-Assad se convirtió en presidente en el año 2000, a la edad de 34 años, heredando el poder de su padre, Hafez. Se había formado como oftalmólogo en Londres y, en un principio, no estaba destinado a ser presidente, pero se convirtió en el heredero tras la muerte de su hermano, Basil, en un accidente de coche.

Aunque se le presentó como un joven reformador que supuestamente permitiría cierta liberalización en la política y la economía sirias, su legado quedó marcado principalmente por su brutal respuesta a la revolución del país. Bajo su mandato, el temible aparato de seguridad sirio actuó con total impunidad para arrestar, torturar y asesinar civiles a gran escala.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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