La OTAN deberá adquirir ‘con urgencia’ sistemas de defensa aérea para Ucrania, mientras Zelensky advierte sobre el aumento de la producción de misiles rusos

En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa sobre la capacidad de respuesta ante el invierno, el presidente ucraniano no descartó la idea de que el retraso en el suministro de misiles por parte de los aliados occidentales tuviera como objetivo “lograr que Ucrania, por así decirlo, estuviera más dispuesta a ceder” en las conversaciones de paz con Rusia.

La OTAN está trabajando para proporcionar a Ucrania las defensas aéreas que “necesita con urgencia”, según declaró su secretario general, después de que Kiev no lograra derribar ni un solo misil ruso en un ataque, y mientras Volodymyr Zelensky advertía que Moscú buscaba aumentar significativamente la producción de misiles antes del invierno.

Tras reunirse con Mark Rutte, de la OTAN, Zelensky declaró: “Es importante superar la burocracia y tomar las decisiones políticas necesarias.

Literalmente, cada día, la vida de las personas aquí en Ucrania depende de la determinación de nuestros socios en Europa y Estados Unidos”.

Rusia lanzó 24 misiles balísticos en un ataque nocturno, causando la muerte de al menos 17 personas.

Datos preliminares de la fuerza aérea ucraniana mostraron que sus defensas derribaron 98 de los 115 drones disparados por Rusia durante la noche, pero ninguno de los misiles balísticos.

Zelensky afirmó que, en la primera mitad de 2026, los suministros de misiles de defensa aérea procedentes de los aliados de Ucrania se habían reducido a un tercio de su nivel de 2025.

El presidente también advirtió que Moscú busca aumentar significativamente la producción de misiles balísticos a medida que se acerca el invierno, cuando se espera que reanude su campaña contra el sector energético de Ucrania.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente de Ucrania en materia de desarrollo de tecnología de defensa, estimó que Rusia era capaz de lanzar 100 misiles balísticos al mes para atacar centros logísticos, instalaciones industriales, almacenes de alimentos y depósitos. «La guerra de desgaste ha entrado en su siguiente fase», declaró en la aplicación Telegram.

Ucrania ha sufrido escasez de interceptores Patriot de fabricación estadounidense, capaces de derribar misiles balísticos rusos, desde el inicio de la guerra. Sin embargo, en las últimas semanas, la grave escasez se ha hecho patente , con Moscú bombardeando Kiev, en promedio, cada tres días solo en julio. Zelenskyy afirmó que la escasez de misiles interceptores se debía principalmente a la guerra en Oriente Medio.

Según la fuerza aérea ucraniana, los sistemas de misiles Patriot son los únicos en servicio en Ucrania capaces de interceptar los misiles rusos Iskander-M, S-400 y Zircon.

Rusia suele combinar misiles balísticos con misiles de crucero, drones y señuelos, lo que obliga a sus defensores a rastrear numerosas amenazas y a racionar los escasos interceptores, pero Ucrania afirma que dispone de muy pocas baterías e interceptores para protegerse adecuadamente.

La escasez de interceptores se ha agudizado a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha consumido un gran número de misiles Patriot y otros interceptores . Un análisis de Associated Press estimó que el inventario estadounidense de misiles Patriot se había reducido al menos un 65 % desde antes de la guerra. El Pentágono afirma que mantiene un amplio arsenal de suministros.

La producción no puede cubrir la brecha de inmediato. Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores del modelo más reciente en 2025 y está trabajando para alcanzar una capacidad anual de 2000 para finales de 2030. Sin embargo, según algunas estimaciones, los estados del Golfo dispararon en conjunto más de 1100 interceptores en los primeros tres meses de la guerra con Irán.

La OTAN afirma que se prevé que la primera planta de producción de misiles Patriot de Europa abra sus puertas en septiembre en Alemania.

Las señales políticas de Washington también han cambiado. En una cumbre de la OTAN el mes pasado, Donald Trump dijo que Estados Unidos otorgaría a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot . Aproximadamente tres semanas después, declaró que aún no había tomado una decisión definitiva . Incluso con la licencia, funcionarios y expertos estiman que comenzar la producción en Ucrania llevaría años.

A pesar de que Trump puso en duda el acuerdo el mes pasado, Estados Unidos sigue adelante con las conversaciones para permitir que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot, según informes de Reuters.

Según el informe, las conversaciones incluyen la opción de que Ucrania fabrique algunos componentes para su ensamblaje final en otro lugar de Europa.