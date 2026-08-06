Red Sox desafían la historia: Boston revive con una racha que no se veía desde hace 114 años y va por el récord
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Los Medias Rojas atraviesan el mejor momento de la temporada tras conquistar nueve series consecutivas, igualar una marca histórica de la franquicia y convertirse en uno de los equipos más encendidos
La temporada 2026 de las Grandes Ligas tiene en los Boston Red Sox a una de sus historias más sorprendentes. El conjunto de Fenway Park vive un resurgimiento espectacular que lo ha colocado nuevamente entre los protagonistas de la Liga Americana, después de conquistar nueve series consecutivas, una racha que iguala la segunda más larga en la historia de la franquicia y que no se registraba desde hace 114 años.
El más reciente capítulo llegó el 5 de agosto, cuando Boston derrotó 4-0 a los Chicago White Sox gracias a una sólida actuación de Sonny Gray, quien lanzó seis entradas sin permitir carrera para conducir una nueva blanqueada. El veterano derecho alcanzó 14 victorias en la temporada y presume una efectividad de 2.42 en sus últimas 16 aperturas, consolidándose como el líder indiscutible de la rotación.
Sin embargo, el verdadero mérito de los Red Sox radica en la transformación que protagonizaron durante la segunda mitad de la campaña. Apenas el 5 de julio el equipo tenía un decepcionante registro de 39-48 y todo apuntaba a que sería vendedor en el mercado de cambios. En lugar de desmantelar el plantel, la organización decidió mantener la base y el resultado ha sido extraordinario.
Desde entonces, Boston encadenó 15 triunfos consecutivos, igualando el récord de la franquicia establecido en 1946, además de firmar un impresionante 30-5 en sus últimos 35 encuentros, el mejor tramo de 35 juegos en la historia del club.
El cambio de rumbo comenzó tras la salida de Alex Cora, despedido el 25 de abril luego de un inicio de 10-17. La llegada de Chad Tracy como mánager interino revitalizó al equipo, que desde ese momento acumula un récord de 52-34, mostrando una versión completamente distinta tanto en ofensiva como en pitcheo.
Además del dominio de Gray, la ofensiva también ha encontrado nuevos protagonistas. Wilyer Abreu alcanzó los 20 cuadrangulares en la campaña y se ha consolidado como una de las principales armas del lineup, mientras que jugadores como Caleb Durbin han aportado profundidad y energía a un vestidor que atraviesa uno de sus mejores momentos en años.
Con marca de 62-51, los Red Sox se mantienen de lleno en la lucha por un boleto de comodín en la Liga Americana y ahora persiguen una marca aún más ambiciosa: superar el récord de 11 series consecutivas ganadas, establecido por la legendaria novena de 1912.
Lo que hace apenas unas semanas parecía una temporada perdida se ha convertido en una de las historias más llamativas de la MLB. Boston pasó de estar al borde de la reconstrucción a convertirse en un serio aspirante a la postemporada, impulsado por un grupo que recuperó la confianza y que ahora busca escribir un nuevo capítulo en la historia de la franquicia.