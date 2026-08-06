Red Sox desafían la historia: Boston revive con una racha que no se veía desde hace 114 años y va por el récord

La temporada 2026 de las Grandes Ligas tiene en los Boston Red Sox a una de sus historias más sorprendentes. El conjunto de Fenway Park vive un resurgimiento espectacular que lo ha colocado nuevamente entre los protagonistas de la Liga Americana, después de conquistar nueve series consecutivas, una racha que iguala la segunda más larga en la historia de la franquicia y que no se registraba desde hace 114 años.

El más reciente capítulo llegó el 5 de agosto, cuando Boston derrotó 4-0 a los Chicago White Sox gracias a una sólida actuación de Sonny Gray, quien lanzó seis entradas sin permitir carrera para conducir una nueva blanqueada. El veterano derecho alcanzó 14 victorias en la temporada y presume una efectividad de 2.42 en sus últimas 16 aperturas, consolidándose como el líder indiscutible de la rotación.

Sin embargo, el verdadero mérito de los Red Sox radica en la transformación que protagonizaron durante la segunda mitad de la campaña. Apenas el 5 de julio el equipo tenía un decepcionante registro de 39-48 y todo apuntaba a que sería vendedor en el mercado de cambios. En lugar de desmantelar el plantel, la organización decidió mantener la base y el resultado ha sido extraordinario.