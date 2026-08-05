Da Abdul El-Sayed un gran triunfo del ala progresista demócrata hacia la carrera al Senado; promete desafiar a Trump

WASHINGTON- El progresista Abdul El-Sayed consiguió imponerse impuso a la moderada Haley Stevens en la que consideró como una reñida carrera por conseguir la candidatura demócrata en las primarias al Senado en el estado de Míchigan, esta victoria de El-Sayed es una derrota para el establishment de Partido Demócrata. Por su parte Stevens reconoció su derrota y aseveró que fue “campaña exhaustiva y rigurosa que sacó a relucir todo el espectro de opiniones dentro del Partido Demócrata”, y concluyó diciendo “estoy orgullosa de haberme postulado para servir y aún más orgullosa de seguir trabajando juntos para asegurar que este escaño del Senado siga siendo demócrata, para lograr que el Senado de EE.UU. cambie de manos y para continuar la labor por Míchigan”.

Para The Associeted Pres, “la verdadera prueba, sin embargo, será el enfrentamiento en noviembre contra Mike Rogers, un excongresista que se presentó sin oposición para la nominación republicana. El escaño es crucial para las posibilidades de los demócratas de capturar al Senado, y El-Sayed afrontará el desafío de unificar a una base demócrata dividida”. La Agencia de Noticias EFE precisa que estas elecciones son fuundamentales “para el futuro de la agenda del presidente, Donald Trump, quien ha hablado de un posible juicio político en su contra si sus opositores recuperan la mayoría en el Congreso y ha hecho campaña contra los progresistas demócratas, a quienes tacha de “comunistas” que quieren “arruinar el país””. ”Buenas noticias para el Partido Republicano. El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda”, escribió Trump en su red Truth Social, y pronosticó que las “políticas locas” de los demócratas “solo van a empeorar”. Curtis Hertel, quien es el presidente del Partido Demócrata de Michigan, exhortó a la unidad con la mirada puesta a los comicios que se llevarán acabo en noviembre. “Tenemos que trabajar juntos para recuperar este país”, expresó Hertel, quien concluyó aseverando “puedo decirles que lo que necesitamos es un luchador, y Abdul El-Sayed ha sido un luchador por el pueblo una y otra vez”, añadió. PROMETE DESAFIAR A TRUMP Tras confirmarse su estrecha victoria por menos de 15 mil votos El-Sayed se refirió al actual inquilino de la Casa Blanca, “si quiere un senador que se plante frente a Donald Trump, aquí tiene la opción que busca”, dijo el médico musulmán de 41 años en un acto, poco . El-Sayed, es un duro crítico de las acciones militares de Israel en Gaza y la forma en la que las grandes empresas financian las campañas electorales en Estados Unidos. ¿QUIÉN ES ABDUL EL-SAYED? El-Sayed es médico y considerado como una de las “figuras emergentes del ala progresista del Partido Demócrata”, detalla EFE.

Es hijo de inmigrantes egipcios. Nació hace41 años en Detroit. El-Sayed, señala EFE, “combina una trayectoria en medicina, investigación en salud pública y activismo político con una agenda centrada en ampliar el acceso sanitario, reducir la desigualdad económica y transformar las prioridades del Partido Demócrata desde una perspectiva progresista”.

CÓMO DA EL PASO DE LA MEDICINA A LA POLÍTICA El-Sayed estudió Biología en la Universidad de Michigan en donde consiguió obtener la beca Rhodes que le abrió las puertas para cursar un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford para después completar sus estudios de Medicina en la Universidad de Columbia, explica EFE Se desempeñó como director del Departamento de Salud del condado de Wayne, que incluye Detroit, puesto desde donde impulsó políticas de prevención y acceso a servicios médicos.

De acuerdo con EFE fue “esa experiencia se convirtió en la base de su discurso político: un sistema sanitario más amplio, mayor inversión pública y una reducción de las barreras económicas que, según él, dejan a millones de estadounidenses sin una atención adecuada”. La entrada de El-Sayed a la política ocurrió en 2018, cuando decidió presentarse a la primaria demócrata para gobernador de Michigan en la que perdió frente a Gretchen Whitmer; a pesar de la derrota logró convertirse en Wuna de las nuevas voces del progresismo estadounidense”, precisa EFE. MICHIGAN, UN TERRITORIO CLAVE EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES Según EFE, Michigan es en uno de los territorios más disputados de Estados Unidos, por lo que la pelea por el Senado va a ser una de las batallas importante por logar el control de la Cámara Alta. En este sentido, los demócratas ven en El-Sayed la oportunidad de “movilizar a sectores jóvenes, progresistas y comunidades que tradicionalmente han tenido menos presencia en la política nacional”, apunta EFE que concluye explicando que “si gana en noviembre, El-Sayed podría convertirse en el primer musulmán elegido senador por Michigan y en una de las voces progresistas más visibles en la Cámara Alta”. Con información de las Agencias de Noticias EFE y The Associated Press.