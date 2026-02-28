Eleva EU nivel de alerta terrorista en su territorio tras ataques a Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 28 febrero 2026
    Eleva EU nivel de alerta terrorista en su territorio tras ataques a Irán
    Estados Unidos teme posibles represalias ante ofensiva con la que buscan derrocar al régimen iraní. AP

El director del FBI dio a conocer que instruyó a los equipos de contraterrorismo e inteligencia permanecer en alerta máxima y movilizar los recursos necesarios

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, anunció el director de la agencia policial, Kash Patel.

“Anoche instruí a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia a estar en alerta máxima y movilizar todos los recursos de seguridad necesarios”, detalló Patel en un comunicado en la red social X.

TE PUEDE INTERESAR: Urge Guterres un ‘cese inmediato de hostilidades’ y condena escalada militar en Medio Oriente

El director afirmó que el FBI está al frente de las tareas de disuasión de ataques dentro del territorio nacional y prometió que “trabaja 24 horas al día para proteger a los estadounidenses”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en X que se encuentra en “coordinación directa” con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para “monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria”.

El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un “incremento de la seguridad” en los lugares bajo su resguardo.

Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Guerras

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?