Urge Guterres un ‘cese inmediato de hostilidades’ y condena escalada militar en Medio Oriente

Internacional
/ 28 febrero 2026
    Urge Guterres un ‘cese inmediato de hostilidades’ y condena escalada militar en Medio Oriente
    “El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres. AP/Valentin Flauraud
EFE
por EFE

Ataques
Bombardeos
Conflictos

Nueva York

António Guterres

ONU

El secretario general de la ONU advirtió en un comunicado de que 2la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”

NACIONES UNIDAS- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el “cese inmediato de las hostilidades” y condenó la escalada militar en Medio Oriente tras “el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región”.

Guterres advirtió en un comunicado de que “la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, pidió “una desescalada urgente” y dijo que, de no producirse, “existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio”.

El jefe de la ONU recordó además que “todos los Estados miembros están obligados a respetar el derecho internacional y la Carta de la organización”, que “prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país”.

Asimismo, instó a todas las partes a “volver de inmediato a la vía diplomática” y subrayó que “no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales conforme al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas”.

Guterres reiteró que el respeto a la Carta constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y advirtió de que una mayor escalada podría tener consecuencias graves para toda la región.

