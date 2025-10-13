Elige el Vaticano los jueces para juicio contra Marko Rupnik acusado de abusos sexuales y psicológicos

CIUDAD DEL VATICANO- Con la elección de los jueces, el Vaticano alista el juicio canónico en contra del cura esloveno Marko Rupnik, quien está imputado de cometer abusos sexuales y psicológicas en contra de varias religiosas.

Estará conformado por cinco mujeres y clérigos que no son parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se informó a través de un breve comunicado este organismo vaticano, quien se encarga de velar la fe católica y de los juicios canónicos vinculados a los abusos sexuales.

“Esto servirá para garantizar, como en todo proceso judicial, la autonomía y la independencia del tribunal”, precisa el texto.

Rupnik, quien en noviembre va a cumplir 71 años, es un cura esloveno famoso por ser el autor de mosaicos presentes en las iglesias de todo el mundo; fue acusado por varias religiosas de abusos de poder, psicológicos y sexuales en la década de 1990.

Por su parte, la abogada de cinco de las denunciantes, Laura Sgrò, expresó a la Agencia de Noticias EFE su satisfacción por el nombramiento de estos jueces y manifestó su deseo de que “el juicio finalmente empiece”.

“Mis cinco asistidas solicitaron ya hace dieciocho meses ser reconocidas como parte perjudicada en el procedimiento, por lo que esperamos que su situación se aclare lo antes posible. Llevan demasiados años esperando justicia y la justicia no solo les hará bien a ellas sino también a la propia iglesia”, explicó Sgrò.

En octubre de 2023, el entonces papa Francisco ordenó que se reabriera el caso de Rupnik, después de que fuera criticado por fue gestionada este asunto por parte del Vaticano, y ahora el proceso continuará en el pontificado de su sucesor, León XIV.

En ese mismo año, pero en el mes de junio el cura esloveno fue expulsado de la Compañía de Jesús, los jesuitas, debido a “su obstinada negativa a observar el voto de obediencia”, además algunos de los mosaicos que realizó fueron cubiertos, entre ellos los del santuario francés de Lourdes.

Este proceso legal en el Vaticano por abusos sexuales podría condenar a Rupnik a ser expulsado del sacerdocio.

EL ESCÁNDALO SE HACE PÚBLICO EN 2022

El escándalo entorno a Rupnik se hizo público a finales de 2022 cuando blogs italianos iniciaron a informar sobre las denuncias de monjas y otras mujeres quienes aseveraron haber sido abusadas sexual, espiritual y psicológicamente por él sacerdote, inclusive durante la producción de su obra de arte.

En respuesta, la orden religiosa jesuita excomulgó a Rupnik en 2020 imputado de haber cometido uno de los crímenes considerado como de los más graves de la Iglesia Católica, hacer usado el confesionario para absolver a una mujer con la que había sostenido relaciones sexuales. Aunque prosiguió trabajando y predicando.

El caso terminó por agravar los problemas tanto para los jesuitas como Francisco, debido a que más mujeres denunciaron haber sido victimizadas por Rupnik, algunas de estas se remontabab a la década de 1990.

Finalmente, los jesuitas decidieron lo expulsarlo de la orden después de que rechazara responder a las acusaciones de cerca de 20 mujeres.