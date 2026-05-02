Elige León XIV como nuevo obispo en Virginia Occidental a un migrante salvadoreño y duro crítico de Trump

El papa León XIV anunció el viernes el nombramiento del reverendísimo Evelio Menjivar-Ayala, obispo auxiliar en Washington, D.C., como nuevo líder de la Diócesis de Wheeling-Charleston, que abarca Virginia Occidental, uno de los estados con menor diversidad racial del país.

CHARLESTON- El próximo obispo para los católicos de Virginia Occidental será un defensor de los inmigrantes nacido en El Salvador que se ha opuesto a las políticas de mano dura contra la inmigración del presidente Donald Trump.

Menjivar-Ayala, de 55 años, huyó de la guerra civil de El Salvador cuando era adolescente a finales de la década de 1980 y, con el tiempo, cruzó ilegalmente a Estados Unidos en 1990, según contó a The Associated Press en una entrevista el año pasado. Pero en “un par de semanas” obtuvo protección humanitaria; más tarde se le concedió una visa como trabajador religioso y se convirtió en ciudadano estadounidense hace dos décadas.

Aun así, se siente cercano a los inmigrantes que han quedado atrapados por las redadas, incluido el aumento de operativos federales de las fuerzas del orden en Washington el año pasado, porque “ese podría haber sido yo”, manifestó en 2025.

La Iglesia católica ha abogado durante mucho tiempo por un trato humano a los migrantes y refugiados en Estados Unidos y en todo el mundo. Menjivar-Ayala y otros líderes eclesiásticos en el país han condenado enérgicamente las políticas de deportación masiva del gobierno de Trump, al tiempo que han reafirmado el derecho de una nación a controlar sus fronteras y han instado a la reconciliación.

PROMETE DAR PRIORIDAD A LOS MARGINADOS

Menjivar-Ayala no mencionó las políticas migratorias ni a Trump en su discurso del viernes; en su lugar, se centró en su deseo de ser aceptado por los habitantes de Virginia Occidental y en su disposición a escuchar a la comunidad. Una parte de su discurso fue en español.

“Tengo mucho que aprender, pero mi corazón está listo y completamente abierto”, expresó. “Sobre todo, quiero escuchar a los pobres. A quienes están en los márgenes de la Iglesia y de la sociedad. A los trabajadores, a los inmigrantes, porque, como dice Mateo 25, la manera en que tratamos al más pequeño es la manera en que tratamos a Jesús”.

En la arquidiócesis de Washington, que incluye el Distrito de Columbia y partes de Maryland, más del 40% de los feligreses son latinos. En Virginia Occidental, que está cubierta en su totalidad por la diócesis de Wheeling-Charleston, solo el 2.4% de la población es latina y el 92.6% de sus 1.77 millones de residentes se identifica como blanca, según el Censo de Estados Unidos.

Menjivar-Ayala reemplaza al reverendísimo Mark Brennan, de 79 años, quien ha servido como obispo de Virginia Occidental desde 2019. Brennan asumió el cargo tras un escándalo por el acoso sexual a adultos por parte de un exobispo y el gasto ostentoso de dinero de la Iglesia. En una conferencia de prensa conjunta en Wheeling el viernes, Brennan recordó a los habitantes de Virginia Occidental que muchos en Estados Unidos provienen de otro lugar.

“Pero él ama a toda la gente de aquí. No va a ser obispo solo para un grupo dentro de la diócesis. Será obispo para toda la gente. Se los puedo asegurar”.