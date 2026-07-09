$!Ellos son los seis mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU durante 2026

En los primeros meses de 2026, seis ciudadanos mexicanos han fallecido mientras permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos o durante operativos relacionados con su detención, una situación que ha motivado al Gobierno de México a anunciar nuevas acciones jurídicas internacionales. Los casos corresponden a Héber Sánchez, Alberto Gutiérrez, Royer Pérez, José Guadalupe Ramos, Alejandro Cabrera y Lorenzo Salgado. De ellos, cinco fueron confirmados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como muertes ocurridas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras que el caso de Lorenzo Salgado no figura en ese registro debido a que murió durante el operativo de detención tras recibir disparos de agentes migratorios. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración impulsará “medidas jurídicas más importantes” para atender estos casos. Entre las acciones anunciadas se encuentra la participación del Gobierno mexicano en demandas colectivas, así como la presentación de los expedientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

LOS FALLECIDOS TENÍAN ENTRE 19 Y 52 AÑOS Las víctimas tenían edades que iban de los 19 a los 52 años.El más joven fue Royer Pérez, originario de San Juan Chamula, Chiapas, quien falleció a los 19 años. Los de mayor edad fueron José Guadalupe Ramos y Lorenzo Salgado, ambos de 52 años. Los seis provenían de distintos estados del país, entre ellos Veracruz, Chiapas y Guanajuato. La mayoría había construido su vida durante años en Estados Unidos, donde trabajaban en sectores como la construcción, lavanderías industriales y restaurantes. De acuerdo con la información difundida, varios de ellos fueron detenidos por infracciones migratorias o administrativas, como conducir sin licencia o carecer de documentos migratorios.

HÉBER SÁNCHEZ MURIÓ UNA SEMANA DESPUÉS DE SER DETENIDO Héber Sánchez, de 34 años y originario de Las Choapas, Veracruz, fue detenido el 7 de enero en Atlanta por conducir sin licencia. Una semana después falleció dentro del centro de detención Robert A. Deyton, en Georgia. El Departamento de Seguridad Nacional informó que el 14 de enero fue encontrado inconsciente en su celda con una cuerda alrededor del cuello. Personal del centro y posteriormente médicos del Hospital Piedmont Henry intentaron reanimarlo sin éxito. La evaluación médica inicial señalaba que no presentaba enfermedades físicas, padecimientos mentales ni antecedentes suicidas. Su familia rechazó la versión oficial y solicitó que se investiguen las circunstancias de su fallecimiento, al asegurar que previamente manifestó sentirse mal y que no recibió atención médica adecuada.

ALBERTO GUTIÉRREZ PERMANECIÓ ENFERMO DURANTE CASI DOS MESES Alberto Gutiérrez, de 48 años, fue detenido el 9 de enero en Los Ángeles por no contar con autorización para permanecer en Estados Unidos. Posteriormente fue trasladado al centro de procesamiento de Adelanto, California, donde permaneció cerca de dos meses. Los propios registros del ICE indican que desde su ingreso presentaba hipertensión, niveles elevados de glucosa y síntomas respiratorios. Durante febrero continuó reportando fiebre, dolor de garganta, mareos y malestares generales. El 25 de febrero fue trasladado de emergencia a un hospital debido a dolor torácico y síntomas neurológicos. Falleció dos días después tras sufrir un paro cardiaco. Originario de Veracruz, llevaba cerca de 25 años viviendo en Estados Unidos junto a su esposa Patricia Martínez y su hijo Erick. Su familia afirmó que nunca fue notificada oportunamente sobre su fallecimiento.

ROYER PÉREZ FALLECIÓ MIENTRAS ESPERABA SER DEPORTADO Royer Pérez, de 19 años, pertenecía a una familia tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas. Había llegado a Estados Unidos a los 15 años para reunirse con un familiar, aunque posteriormente permaneció solo y comenzó a trabajar en un restaurante. Fue detenido el 21 de febrero tras proporcionar un nombre falso durante una intervención policial y posteriormente trasladado al centro de detención de Moore Haven, Florida. Su padre relató que el joven esperaba firmar voluntariamente su deportación para regresar a México. El 16 de marzo fue encontrado inconsciente dentro de las instalaciones del centro migratorio. Las autoridades reportaron que intentaron reanimarlo durante aproximadamente veinte minutos antes de confirmar su fallecimiento. Su familia rechazó la versión oficial sobre las causas de la muerte y aseguró que el joven no presentaba problemas de salud.

JOSÉ GUADALUPE RAMOS PERMANECÍA RECLUIDO EN ADELANTO José Guadalupe Ramos, originario de Guanajuato, tenía 52 años y trabajaba en una lavandería industrial. Fue detenido el 23 de febrero e ingresado también al centro migratorio de Adelanto. El mexicano padecía diabetes, hipertensión y recientemente había sido sometido a una cirugía nasal. De acuerdo con ICE, durante su estancia recibió medicamentos para controlar sus padecimientos; sin embargo, un examen médico practicado el 23 de marzo reportó niveles elevados de glucosa, colesterol y presión arterial. Dos días después fue localizado inconsciente dentro de su celda y posteriormente se confirmó su fallecimiento. Tras este caso, el Gobierno de México decidió sumarse a una demanda colectiva relacionada con las condiciones de detención existentes en el centro de Adelanto.

ALEJANDRO CABRERA FALLECIÓ TRAS VARIOS TRASLADOS ENTRE CENTROS MIGRATORIOS Alejandro Cabrera, de 49 años y originario de Valle de Santiago, Guanajuato, fue trasladado por distintas instalaciones migratorias ubicadas en Tennessee, Alabama y Luisiana. Permaneció alrededor de tres meses bajo custodia mientras enfrentaba un proceso de deportación. Durante ese periodo presentó fiebre, hipertensión y diversos padecimientos físicos. El 11 de abril fue encontrado inconsciente dentro del centro correccional de Winnfield, Luisiana. Personal médico intentó reanimarlo sin lograr restablecer sus signos vitales.

LORENZO SALGADO MURIÓ DURANTE UN OPERATIVO EN HOUSTON El caso más reciente corresponde a Lorenzo Salgado, trabajador de la construcción de 52 años. El mexicano fue interceptado por agentes del ICE cuando se dirigía a recoger a sus compañeros de trabajo en Houston. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que el conductor intentó embestir a los agentes durante la intervención, motivo por el cual utilizaron sus armas de fuego en defensa propia. La familia rechazó esa versión y afirmó que los vehículos que lo seguían no portaban identificaciones oficiales visibles, por lo que Lorenzo creyó que estaba siendo víctima de un robo. Su hijo explicó que, de haber identificado claramente a las autoridades migratorias, su padre habría detenido el vehículo sin intentar huir. Aunque Lorenzo falleció durante la operación, su caso no aparece contabilizado dentro de las muertes bajo custodia del ICE al haber ocurrido antes de su ingreso formal a un centro de detención.

GOBIERNO DE MÉXICO ANUNCIA ACCIONES INTERNACIONALES Los seis casos han generado pronunciamientos del Gobierno mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha solicitado investigaciones sobre las circunstancias de cada fallecimiento. La administración de Claudia Sheinbaum anunció que participará en litigios colectivos relacionados con las condiciones de detención en centros migratorios estadounidenses y llevará estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades mexicanas sostienen que buscarán el esclarecimiento de cada una de las muertes y el seguimiento de las investigaciones correspondientes mediante mecanismos jurídicos nacionales e internacionales.

Publicidad