$!Embajador Ronald Johnson celebra acuerdo de México y EU sobre gestión de agua

El plan técnico entre México y Estados Unidos para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, que garantiza entregas anuales mínimas de 431.7 millones de metros cúbicos por parte de México, fue celebrado por Ronald Johnson, Embajador estadounidense en el país, al considerar que fortalece de manera directa la aplicación del Tratado de Aguas de 1944.

El diplomático calificó este entendimiento como un “acuerdo histórico”, ya que establece volúmenes de agua asegurados, define un esquema claro para atender los compromisos pendientes y pone en marcha una coordinación mensual permanente entre ambos gobiernos.

“Este acuerdo es una muestra de que la cooperación actual entre Estados Unidos y México está dando resultados en todos los ámbitos”, afirmó Johnson, al destacar los beneficios del trabajo conjunto.

PLAN MÉXICO-EU PARA GESTIÓN DEL AGUA DEL RÍO BRAVO

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el compromiso asumido por México en este plan busca garantizar una distribución más equitativa del recurso hídrico en la región fronteriza.