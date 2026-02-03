Embajador Ronald Johnson celebra acuerdo de México y EU sobre gestión de agua

/ 3 febrero 2026
    Embajador Ronald Johnson celebra acuerdo de México y EU sobre gestión de agua
    Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, celebra acuerdo binacional sobre la gestión del agua del Río Bravo. AP

Gobiernos del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum han logrado avances concretos ‘en un tema que permanecía sin resolverse desde hace años’

El plan técnico entre México y Estados Unidos para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, que garantiza entregas anuales mínimas de 431.7 millones de metros cúbicos por parte de México, fue celebrado por Ronald Johnson, Embajador estadounidense en el país, al considerar que fortalece de manera directa la aplicación del Tratado de Aguas de 1944.

El diplomático calificó este entendimiento como un “acuerdo histórico”, ya que establece volúmenes de agua asegurados, define un esquema claro para atender los compromisos pendientes y pone en marcha una coordinación mensual permanente entre ambos gobiernos.

TE PUEDE INTERESAR: Acepta México enviarnos volumen anual de agua: Gobierno de EU

“Este acuerdo es una muestra de que la cooperación actual entre Estados Unidos y México está dando resultados en todos los ámbitos”, afirmó Johnson, al destacar los beneficios del trabajo conjunto.

PLAN MÉXICO-EU PARA GESTIÓN DEL AGUA DEL RÍO BRAVO

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el compromiso asumido por México en este plan busca garantizar una distribución más equitativa del recurso hídrico en la región fronteriza.

Johnson señaló que, desde su llegada a México, la equidad en la asignación de los recursos naturales ha sido una de sus principales prioridades dentro de la agenda bilateral.

Asimismo, destacó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos gobiernos han logrado avances concretos en un tema que permanecía sin resolverse desde hace años.

TE PUEDE INTERESAR: México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo

Finalmente, sostuvo que este resultado demuestra de manera clara que el compromiso conjunto y la colaboración sostenida permiten alcanzar soluciones duraderas y equilibradas en beneficio de las comunidades a ambos lados de la frontera.

