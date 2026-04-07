Embajada de México en Líbano llama a mexicanos a salir del país tras amenazas de Trump

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Internacional
/ 7 abril 2026
    Embajada de México en Líbano llama a mexicanos a salir del país tras amenazas de Trump
    Embajada mexicana en el Líbano pide a connacionales salir del país tras amenazas de Trump. VANGUARDIA

Embajada de México en Líbano llama a connacionales a salir del país

Ante la escalada de las tensiones en Medio Oriente, la embajada de México en Líbano llamó a las y los connacionales a salir del país mientras las opciones comerciales permanecen operativas.

La embajada de México también pidió a las personas mexicanas registrar su estancia en Líbano con la sección consular, a través del correo consularlib@sre.gob.mx o al teléfono (+961)04927394.

Este 7 de abril, la representación diplomática de México indicó que las aerolíneas Middle East Airlines y Royal Jornadian continúan ofreciendo vuelos diarios a destinos europeos y ciudades como Ammán, Jeddah, Riad, Estambul, Larnaca y Cairo.

También puso a disposición las redes sociales de la embajada y el teléfono de emergencia y protección a personas mexicanas: Desde Líbano el 03044598 y desde México el (+961) 3044 598.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/israel-advierte-a-los-iranies-que-no-utilicen-los-trenes-ante-la-inminente-fecha-limite-impuesta-por-trump-GD19830701

En cuanto a Israel, la embajada comunicó a la comunidad mexicana que los lineamientos de protección civil en todo el país permanecen sin cambios en el nivel de actividad limitada hasta el jueves 9 de abril a las 20:00 horas. Además, se mantiene la distinción de dos zonas con medidas diferenciadas.

DONALD TRUMP AMENAZA A IRÁN CON ‘ELIMINAR TODA UNA CIVILIZACIÓN’ SI NO ABREN ESTRECHO DE ORMUZ

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una dura amenaza contra Irán al decir que “toda una civilización morirá esta noche”, mientras se acerca el plazo impuesto por el mandatario para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso ocurra, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump en su red social TRUTH.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-dice-que-esta-noche-termina-una-era-en-iran-toda-una-civilizacion-morira-para-no-volver-jamas-FC19827130

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE? Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, agregó.

Trump había amenazado previamente con destruir las plantas eléctricas de Irán y otra infraestructura civil, al advertir que el país enfrentará graves consecuencias si no abre el estrecho de Ormuz antes de las 8 p.m., hora del Este, de este martes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-fue-advertido-sobre-el-impacto-economico-que-provocaria-el-ataque-a-iran-tulsi-gabbard-DN19631604

Sin embargo, Trump ya ha fijado varios plazos que posteriormente han cambiado. En esta misma línea, el mandatario ha desestimado las preocupaciones de atacar la infraestructura energética e hídrica de Irán, pese a que esto podría constituir un crimen de guerra.

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