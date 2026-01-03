Embajada de México en Venezuela comparte líneas de emergencia para connacionales tras ataques en Caracas

/ 3 enero 2026
    Embajada de México en Venezuela comparte líneas de emergencia para connacionales tras ataques en Caracas
    La Embajada de México en Venezuela difundió sus teléfonos de emergencia y recomendaciones para mexicanos en Caracas, luego de los ataques realizados por Estados Unidos, y llamó a mantener la calma y seguir información oficial. VANGUARDIA

La representación diplomática pidió a ciudadanos mexicanos mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales

Durante la madrugada del 3 de enero, la Embajada de México en Venezuela difundió sus teléfonos y canales de contacto destinados a connacionales que radican en ese país o que se encuentran de viaje en Caracas, luego de los ataques perpetrados por Estados Unidos.

La sede diplomática también realizó un llamado a mantener la calma ante el contexto de tensión política.

RECOMENDACIONES PARA CONNACIONALES EN VENEZUELA TRAS ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS

En una publicación en redes sociales, la Embajada compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad mexicana residente en Venezuela:

“Comunidad Mexicana: Ante la situación actual, se recomienda:

Mantener la calma.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Tener a la mano documentos, agua y medicamentos.

En caso de emergencia, el teléfono de protección de la Embajada es: +58 412-2524675”

El mensaje busca que las personas cuenten con información básica de prevención y tengan a la mano documentos y suministros esenciales en caso de requerir apoyo consular.

GOBIERNO DE MÉXICO MANTIENE COMUNICACIÓN CON CONNACIONALES

Durante la mañana de este sábado, el Gobierno de México reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada en Venezuela, continuará en comunicación permanente con las y los mexicanos residentes en ese país para brindar asistencia en caso necesario.

En el comunicado, se recomendó a las personas mexicanas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas y utilizar los siguientes canales de emergencia en caso de requerir apoyo:

Embajada de México en Venezuela: Avenida Río de Janeiro, cruce con calle Trinidad. Edificio Centro Río de Janeiro, Nivel P.H.Urbanización Las Mercedes, Caracas, Venezuela

Teléfono de emergencia: +58 412-2524675

Marcación local: 0412-252-4675

Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx

Facebook: Embajada de México en Venezuela

X: @EmbamexVen

BRINDARÁN ASISTENCIA CONSULAR

La SRE informó que la Embajada se mantendrá disponible para brindar orientación y apoyo consular en caso de incidentes vinculados con la situación actual. Asimismo, reiteró el llamado a seguir únicamente información oficial y atender directrices de las autoridades locales en Venezuela.

Las autoridades mexicanas señalaron que actualizarán la información conforme evolucione el contexto en Caracas y el resto del territorio venezolano.

