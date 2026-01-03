México condena ataque de Estados Unidos a Venezuela; Sheinbaum cita artículo 2 de la ONU

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Sin embargo, en ningún momento de la publicación de Claudia Sheinabum o del comunicado emitido por el Gobierno de México se hace mención sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras el anuncio de Donald Trump

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

En su cuenta de X, la mandataria citó de manera textual el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los países miembros deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , se pronunció la mañana de este sábado a través de sus redes sociales sobre el ataque militar contra Venezuela, tras el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro, acciones atribuidas al gobierno de Estados Unidos bajo la dirección de Donald Trump.

GOBIERNO MEXICANO RECHAZA LAS ACCIONES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA VENEZUELA

A la publicación fue anexado un comunicado oficial del Gobierno de México en el que se fija la postura del país frente a los hechos ocurridos en territorio venezolano.

En el comunicado, titulado México condena intervención militar en Venezuela, la administración federal rechaza enérgicamente las acciones ejecutadas en las últimas horas por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en la República Bolivariana de Venezuela, señalando que representan una violación al artículo 2 de la Carta de la ONU.

MÉXICO HACE UN LLAMADO A RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL Y CESAR ATAQUES

El documento subraya que, conforme a los principios históricos de política exterior y vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.”

Asimismo, se recuerda que América Latina y el Caribe han sido declaradas zona de paz, basada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la proscripción del uso de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en riesgo su estabilidad.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.”

MÉXICO OFRECE APOYO A PROCESOS DE DIÁLOGO Y MEDIACIÓN

El gobierno mexicano reitera su postura a favor del diálogo y la negociación como vías legítimas y eficaces para resolver diferencias internacionales. En ese sentido, manifestó su disposición para apoyar esfuerzos de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.”

El comunicado también insta a la Organización de las Naciones Unidas “a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.”