México condena ataque de Estados Unidos a Venezuela; Sheinbaum cita artículo 2 de la ONU

México
/ 3 enero 2026
    La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció contra el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, al recordar el Artículo 2 de la ONU que prohíbe el uso de la fuerza y respaldar el llamado de México al diálogo y la no intervención. VANGUARDIA

Claudia Sheinbaum reiteró el rechazo a la intervención militar en Venezuela a manos de Estados Unidos; sin embargo, no se posicionó sobre captura de Nicolás Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció la mañana de este sábado a través de sus redes sociales sobre el ataque militar contra Venezuela, tras el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro, acciones atribuidas al gobierno de Estados Unidos bajo la dirección de Donald Trump.

En su cuenta de X, la mandataria citó de manera textual el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los países miembros deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Sin embargo, en ningún momento de la publicación de Claudia Sheinabum o del comunicado emitido por el Gobierno de México se hace mención sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras el anuncio de Donald Trump

GOBIERNO MEXICANO RECHAZA LAS ACCIONES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA VENEZUELA

A la publicación fue anexado un comunicado oficial del Gobierno de México en el que se fija la postura del país frente a los hechos ocurridos en territorio venezolano.

En el comunicado, titulado México condena intervención militar en Venezuela, la administración federal rechaza enérgicamente las acciones ejecutadas en las últimas horas por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en la República Bolivariana de Venezuela, señalando que representan una violación al artículo 2 de la Carta de la ONU.

MÉXICO HACE UN LLAMADO A RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL Y CESAR ATAQUES

El documento subraya que, conforme a los principios históricos de política exterior y vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.”

Asimismo, se recuerda que América Latina y el Caribe han sido declaradas zona de paz, basada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la proscripción del uso de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en riesgo su estabilidad.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.”

MÉXICO OFRECE APOYO A PROCESOS DE DIÁLOGO Y MEDIACIÓN

El gobierno mexicano reitera su postura a favor del diálogo y la negociación como vías legítimas y eficaces para resolver diferencias internacionales. En ese sentido, manifestó su disposición para apoyar esfuerzos de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.”

El comunicado también insta a la Organización de las Naciones Unidas “a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.”

SRE BRINDA ATENCIÓN A CIUDADANOS MEXICANOS EN VENEZUELA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para brindar asistencia en caso necesario.

Se recomendó a los connacionales permanecer atentos a la información oficial que se genere en las próximas horas y mantener contacto con los teléfonos y canales de emergencia de la embajada, ubicada en la Urbanización Las Mercedes, en Caracas. Entre los datos de contacto difundidos destacan:

Teléfono de emergencia: +58 412-252-4675

Marcación local: 0412-252-4675

Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx

Redes sociales oficiales de la Embajada de México en Venezuela

Con este posicionamiento, el gobierno de México reafirmó los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, respeto a la soberanía y cooperación internacional para la paz, en el marco de los acontecimientos recientes en Venezuela y las acciones militares reportadas en su territorio.

Temas


Ataques
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela
México

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


ONU

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

