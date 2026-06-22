Embajador de Estados Unidos en México informa decomiso de 43 mil cartuchos en Arizona

“Autoridades estadounidenses (@OFOEAC, @DFOTucson, @CBP) aseguraron 43,000 cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona”, escribió.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que el decomiso fue realizado por autoridades estadounidenses, entre ellas elementos de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP ), y destacó que la acción forma parte de los esfuerzos para impedir que armamento llegue a organizaciones criminales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó sobre el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, ubicado en Arizona, como parte de las acciones emprendidas para frenar el tráfico ilegal de armas en la frontera.

DESTACAN TECNOLOGÍA DE INSPECCIÓN EN PUERTOS FRONTERIZOS

En el mismo mensaje, Ronald Johnson subrayó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva en los cruces fronterizos para detectar mercancías ilícitas.

Según indicó, estas herramientas permiten identificar cargamentos ilegales sin necesidad de realizar inspecciones físicas invasivas, facilitando la detección de armas, municiones y otros objetos prohibidos.

El embajador afirmó que el decomiso reafirma el compromiso del gobierno estadounidense para combatir el tráfico de armamento y limitar la capacidad operativa de los grupos criminales.

“Este decomiso reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles. También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas”, señaló.

Asimismo, agregó que las autoridades continuarán reforzando las acciones de vigilancia en la frontera.

“Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos. Trabajando juntos, fortalecemos la seguridad y hacemos que nuestras naciones sean más seguras”, expresó.

ASEGURAMIENTO DE ARMAS EN AUTOBÚS PROCEDENTE DE ILLINOIS

El anuncio del decomiso en Arizona se produce días después de otro aseguramiento relacionado con el tráfico de armas hacia México.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que el pasado 13 de junio de 2026, en coordinación con la Guardia Nacional, fueron detectados dos cargamentos ilegales de armas de fuego y cartuchos durante la revisión de un autobús de pasajeros que viajaba desde Addison, Illinois, en Estados Unidos, con destino al municipio de Jerez, Zacatecas.

El hallazgo ocurrió en la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, como parte de las labores de inspección y vigilancia realizadas por personal aduanero y elementos de la Guardia Nacional.

DOS CARGAMENTOS FUERON DETECTADOS DURANTE LA REVISIÓN

De acuerdo con la información oficial, uno de los cargamentos se encontraba en posesión de un pasajero que viajaba a bordo de la unidad.

El segundo fue localizado en un envío realizado mediante servicio de paquetería que era transportado en el mismo autobús.

La ANAM indicó que las personas involucradas, así como las armas y cartuchos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes y la integración de las carpetas de investigación.