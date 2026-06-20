Asegura la Semar 270 kilos de cocaína en el puerto de Manzanillo

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México
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    Asegura la Semar 270 kilos de cocaína en el puerto de Manzanillo
    La droga fue descubierta al interior de un contenedor y durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores. Cortesía

La dependencia federal detalló que el cargamento fue hallado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria

MANZANILLO, COL.- La Secretaría de Marina (Semar) encabezó una operación en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, en donde aseguraron 268 paquetes con un peso de 270 kilos de cocaína, ubicados al interior de un contenedor.

En la embarcación donde fue hallada la droga, fueron localizados dos hombres en situación migratoria irregular, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-dos-fosas-clandestinas-con-restos-humanos-en-sinaloa-JF21533813

Por medio de un comunicado, la dependencia federal detalló que el cargamento fue hallado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) al interior de un contenedor y durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores.

La Semar aseguró que la carga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación del caso. En tanto, informó que elementos de la FGR realizaron el pesaje, conteo e identificación de los indicios.

OPERACIÓN COORDINADA

Sobre los hombres localizados en la misma embarcación donde estaba la droga, la Semar informó que se encontraban en buen estado de salud y su traslado con las autoridades fue para determinar su situación jurídica ya que permanecían en el país bajo condición migratoria irregular, aunque no detalló su nacionalidad.

Indicó que las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/protestan-pensionados-ante-sheinbaum-en-tijuana-LF21532988

La Secretaría de Marina sostuvo que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de inspección, vigilancia y protección portuaria que realiza a través de la Armada de México para prevenir e inhibir el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Cabe destacar que el viernes, la Semar aseguró cinco bultos con 139 ladrillos que contenían un peso aproximado de 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que cinco personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas.

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