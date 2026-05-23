En 2024 Donald Trump conquistó a más electores hispanos. ¿Podrá conservarlos?

PHOENIX- Cuando Sandra Ramirez vio imágenes de agentes de inmigración de Estados Unidos que reprimían a migrantes durante el último año, supo que su voto por el presidente Donald Trump en 2024 había sido un error. “Hay mucha gente que es acosada por el color de su piel, y eso no está bien”, expresó Ramirez, quien decidió ir contracorriente a su familia, la cual sufraga por el Partido Demócrata, para votar por Trump.

“Nunca más votaré por un republicano”, agregó. Trump logró avances entre votantes hispanos como Ramírez durante las elecciones de 2024, y el apoyo de este grupo contribuyó a impulsarlo a un segundo mandato en la Casa Blanca. Mientras los republicanos se preparan para las elecciones intermedias de fin de año , y tienen la vista en los comicios presidenciales de 2028, todas las miradas están puestas en si podrán conservar ese apoyo clave, o si la drástica represión migratoria del gobierno y una economía afectada por altos precios podrían hacer que los electores latinos se alejen de ellos. En un indicio del riesgo inminente, una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Pew, un grupo de expertos que brinda información sobre actitudes, tendencias y problemáticas en Estados Unidos y el mundo, muestra que el apoyo a Trump disminuye rápidamente entre ese sector del electorado. EL APAYO ENTRE LOS HISPANOS QUE VOTARON POR TRUMP MUESTRA SIGNOS DE DEBILITAMIENTO Históricamente, los votantes latinos se han alineado mayoritariamente con el Partido Demócrata, pero durante los comicios de 2024 se inclinaron significativamente hacia Trump. Si bien la mayoría aún apoyaba a la demócrata Kamala Harris para la presidencia, Trump obtuvo un gran avance: el 43% de los electores hispanos a nivel nacional votaron por él, en comparación con el 35% en las elecciones presidenciales de 2020, un cambio atribuido en parte a su preocupación por la economía.

Trump regresó al cargo con la promesa de endurecer las políticas migratorias, un compromiso que derivó en redadas de arrestos, a menudo contra migrantes latinos, en hogares, lugares de trabajo y escuelas, entre otros sitios. Según una encuesta de The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, una organización apartidista de investigación y análisis de datos sobre temas clave, más de la mitad de los adultos hispanos reportan conocer a alguien afectado por la agresiva política migratoria del gobierno de Trump. Más de un año después del inicio del segundo mandato del presidente, las encuestas dejan entrever una caída importante en el apoyo a Trump entre los latinos que votaron por él en 2024, aunque la mayoría aún lo respalda. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew realizada en abril, el apoyo al presidente cayó entre los votantes no hispanos del 95% al 79% entre febrero del año pasado y abril de 2026. Pero entre los electores latinos que sufragaron por Trump, la caída fue aún más drástica: el 66% aprobó su gestión en abril, en comparación con el 93% al comienzo de su segundo mandato.

Esta caída a nivel nacional podría resultar crucial en una elección reñida en condados clave como el de Maricopa, el condado en disputa más grande del país, el cual abarca Phoenix y sus suburbios. Un tercio de los residentes de este condado son hispanos, y uno de cada cuatro es inmigrante, según el Latino Data Hub de la Universidad de California, en Los Ángeles. Arizona, que también experimentó un ligero aumento en el apoyo latino a Trump en 2024, ha sido un punto álgido en el debate migratorio durante años. Joe Arpaio, el jefe policial del condado de Maricopa, llevó a cabo redadas de alto perfil en comunidades hispanas, y posteriormente el estado experimentó una gran afluencia de inmigrantes durante el gobierno del presidente Joe Biden. EN EL SUR DE PHOENIX, LAS OPINIONES SOBRE TRUMP REFLEJAN PROFUNDAS DIVISIONES En una tarde cálida en el barrio predominantemente latino del sur de Phoenix, un vendedor ambulante ofrecía camisetas con frases como “Domingo de Lowriders”, los “lowriders” son autos achaparrados clásicos de la cultura chicana, mientras los miembros de un club de autos pulían sus Chevrolets. El estacionamiento de la iglesia católica cercana estaba lleno de feligreses que asistían a la misa dominical en idioma español.