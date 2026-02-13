En China, los robots también celebran el Año Nuevo Lunar

BEIJING- No solo las personas: en China, los robots también se están preparando para celebrar el Año Nuevo Lunar.

El viernes fue el día del ensayo general para cuatro simpáticos robots humanoides, cada uno de unos 95 centímetros (3 pies) de altura, en un centro comercial del oeste de Beijing. Los curiosos se detuvieron a mirar.

Cada robot recibió un colorido disfraz de león y, en cuestión de minutos, comenzaron los movimientos: doblar las rodillas, arriba, a la izquierda, a la derecha, sacudir la máscara y volver a hacerlo todo otra vez.

De cara al Año Nuevo Lunar, que se celebra la próxima semana, y como parte de distintas “ferias” y actividades en torno a Beijing, algunos recintos han estado ocupados montando sus escenarios y utilería.

Por segundo año consecutivo, una de las ferias estará dedicada a la tecnología y. así es, los robots ocuparán el centro del escenario.

La gente los verá bailar y también apilar bloques sobre otros para hacer una pequeña torre, ensartar bayas de espino en un palito, cubiertas con un jarabe, un popular dulce, o jugar al fútbol.

“Este año, el número de nuestros robots ha aumentado mucho”, comentó Qiu Feng, integrante del comité organizador. “Interpretarán danza, artes marciales, ópera de Beijing, poesía y fútbol”.

Añadió Qiu: “Algunos eventos también estuvieron disponibles el año pasado, pero esta vez la fineza de las acciones y el ambiente de alta tecnología son más fuertes”.