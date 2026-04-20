En duda las conversaciones entre Irán y EU al volver la violencia en el estrecho de Ormuz
Pakistán avanzó el lunes con los preparativos para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán dos días antes de que expire un frágil alto el fuego, aunque el renovado conflicto en torno al estrecho de Ormuz planteaba dudas sobre si la reunión se llevaría a cabo
Por: MUNIR AHMED, JON GAMBRELL y DAVID RISING
Durante el fin de semana, Estados Unidos se apoderó de un buque de carga con bandera iraní que, según dijo, había intentado evadir su bloqueo de los puertos iraníes. El mando militar conjunto de Irán prometió responder, y su ministro de Exteriores, Abbas Aragchi, dijo a su homólogo paquistaní que las amenazas estadounidenses a los barcos y puertos iraníes eran “señales claras” de la falta de sinceridad de Washington antes de las conversaciones previstas, informó la prensa estatal iraní.
Con las tensiones en aumento y el alto el fuego a punto de expirar, Pakistán presionó para que las conversaciones se reanudaran el martes según lo previsto. Pakistán declaró el lunes que su ministro del Interior Mohsin Naqvi sostuvo reuniones separadas en Islamabad con el embajador iraní y el embajador interino de Estados Unidos para discutir los arreglos.
Irán restringió el tráfico a través del estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el mar abierto, poco después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra. Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo de puertos iraníes. En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo pasa por el estrecho.
Conversaciones Israel-Líbano se reanudarán, dicen funcionarios
Mientras tanto, las históricas conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano se reanudarán el jueves en Washington, dijeron un funcionario israelí y un funcionario estadounidense. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones entre bastidores.
No ha habido confirmación por parte de Líbano.
Los embajadores israelí y libanés se reunieron la semana pasada para las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Israel dice que las conversaciones tienen como objetivo desarmar a Hezbollah y alcanzar un acuerdo de paz con Líbano.
El viernes comenzó un alto el fuego de 10 días en Líbano, donde los combates entre Israel y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, estallaron dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán.
Los mediadores dijeron que los combates en Líbano, que han matado a más de 2.290 personas, estaban socavando los esfuerzos para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos.
Hezbollah se opone a las conversaciones, pero ha respetado el alto el fuego.
Trump dice que Vance está entre los negociadores que se dirigen a Pakistán
El presidente Donald Trump indicó que negociadores estadounidenses se dirigían el lunes a la capital paquistaní.
“Están en camino ahora”, dijo Trump al New York Post en una entrevista. “Estarán allí esta noche”.
Trump dijo al periódico que la delegación incluía al vicepresidente JD Vance, al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno de Trump. Funcionarios de la administración declinaron confirmar si Vance estaba en camino a Islamabad.
Trump dijo a Bloomberg News que era “altamente improbable” que renovara el alto el fuego con Irán.
El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, indicó el lunes a periodistas en Teherán que aún no había planes para asistir a las conversaciones con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, no lo descartó.
Dos funcionarios paquistaníes señalaron el lunes que Irán ha expresado su disposición a enviar una delegación a Islamabad. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.
Irán apuntó durante el fin de semana que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, pero sugirió que seguía existiendo una amplia brecha entre las partes. Las cuestiones que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones incluyeron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho de Ormuz.
Irán habla de 3.375 muertos durante la guerra
Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, según un nuevo balance difundido el lunes en medios oficiales iraníes por Abbas Masjedi, jefe de la Organización de Medicina Legal de Irán. No desglosó las bajas entre civiles y fuerzas de seguridad, y se limitó a señalar que 2.875 eran hombres y 496 eran mujeres. Afirmó que 383 de los muertos eran de 18 años o menos.
Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses en toda la región han muerto.
Vuelven a subir los precios del petróleo
El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz también ha disparado los precios del petróleo y ha dado lugar a una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas.
Los precios del petróleo se recuperaron ligeramente tras el anuncio de Irán de que el estrecho se estaba reabriendo. Pero luego Trump anunció que el bloqueo estadounidense “seguirá en plena vigencia” hasta que Teherán alcance un acuerdo. El ejército estadounidense dijo el lunes que ha ordenado a 27 barcos regresar a puertos iraníes desde que el bloqueo comenzó la semana pasada. La incautación estadounidense de un buque de carga iraní fue la primera interceptación bajo el bloqueo.
El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la emisora estatal, y prometió volver a imponer las restricciones impuestas al inicio de la guerra. Ya el sábado, Irán disparó contra barcos que intentaban transitar.
Los precios del petróleo volvían a subir en las operaciones del lunes, con el crudo Brent, el estándar internacional, en alrededor de 93 dólares por barril — frente a unos 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra.
Irán advirtió a primera hora del lunes que podría mantener el dolor económico global mientras los barcos seguían sin poder transitar el estrecho, con cientos de embarcaciones esperando en cada extremo autorización.
“La elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de costos significativos para todos”, manifestó Mohammad Reza Aref, primer vicepresidente de Irán, en una publicación en redes sociales.
Israel condena a un soldado por profanar una estatua de Jesús en Líbano
En otros acontecimientos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condenó la profanación de una estatua de Jesús por parte de un soldado israelí en Líbano, diciendo que estaba “conmocionado y entristecido”.
Durante el fin de semana circularon fotos del soldado usando un mazo para destrozar la cabeza de una estatua de Jesús derribada. El ejército israelí confirmó que las imágenes eran auténticas, lo que desató una ola de condena.