En duda las conversaciones entre Irán y EU al volver la violencia en el estrecho de Ormuz

Con las tensiones en aumento y el alto el fuego a punto de expirar, Pakistán presionó para que las conversaciones se reanudaran el martes según lo previsto. Pakistán declaró el lunes que su ministro del Interior Mohsin Naqvi sostuvo reuniones separadas en Islamabad con el embajador iraní y el embajador interino de Estados Unidos para discutir los arreglos.

Durante el fin de semana, Estados Unidos se apoderó de un buque de carga con bandera iraní que, según dijo, había intentado evadir su bloqueo de los puertos iraníes. El mando militar conjunto de Irán prometió responder, y su ministro de Exteriores, Abbas Aragchi, dijo a su homólogo paquistaní que las amenazas estadounidenses a los barcos y puertos iraníes eran “señales claras” de la falta de sinceridad de Washington antes de las conversaciones previstas, informó la prensa estatal iraní.

Irán restringió el tráfico a través del estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el mar abierto, poco después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra. Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo de puertos iraníes. En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo pasa por el estrecho.

Conversaciones Israel-Líbano se reanudarán, dicen funcionarios

Mientras tanto, las históricas conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano se reanudarán el jueves en Washington, dijeron un funcionario israelí y un funcionario estadounidense. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones entre bastidores.

No ha habido confirmación por parte de Líbano.

Los embajadores israelí y libanés se reunieron la semana pasada para las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Israel dice que las conversaciones tienen como objetivo desarmar a Hezbollah y alcanzar un acuerdo de paz con Líbano.

El viernes comenzó un alto el fuego de 10 días en Líbano, donde los combates entre Israel y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, estallaron dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán.

Los mediadores dijeron que los combates en Líbano, que han matado a más de 2.290 personas, estaban socavando los esfuerzos para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Hezbollah se opone a las conversaciones, pero ha respetado el alto el fuego.

Trump dice que Vance está entre los negociadores que se dirigen a Pakistán

El presidente Donald Trump indicó que negociadores estadounidenses se dirigían el lunes a la capital paquistaní.

“Están en camino ahora”, dijo Trump al New York Post en una entrevista. “Estarán allí esta noche”.

Trump dijo al periódico que la delegación incluía al vicepresidente JD Vance, al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno de Trump. Funcionarios de la administración declinaron confirmar si Vance estaba en camino a Islamabad.

Trump dijo a Bloomberg News que era “altamente improbable” que renovara el alto el fuego con Irán.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, indicó el lunes a periodistas en Teherán que aún no había planes para asistir a las conversaciones con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, no lo descartó.

Dos funcionarios paquistaníes señalaron el lunes que Irán ha expresado su disposición a enviar una delegación a Islamabad. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

Irán apuntó durante el fin de semana que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, pero sugirió que seguía existiendo una amplia brecha entre las partes. Las cuestiones que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones incluyeron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho de Ormuz.