Irán sigue sin acceder a segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos

El 19 de abril se reportó que Irán no ha aceptado participar en la segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos, tras el alto al fuego. El pasado 12 de abril, tras 21 horas de negociaciones, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se retiró de la reunión en Islamabad, Pakistán, al no lograrse un acuerdo con los representantes de Irán. Se colaboró en que el acuerdo no se estableció porque los representantes iraníes consideran las exigencias de Estados Unidos ‘demasiado ambiciosas’. TE PUEDE INTERESAR: Trump dice que EU incautó buque de carga con bandera iraní cerca de estrecho de Ormuz

A causa de no haberse entablado un acuerdo de paz, el estrecho de Ormuz se ha vuelto un punto de tensión para Irán y los Estados Unidos, siendo el espacio principal de confrontamientos e intimidaciones de la guerra. Sin embargo, se detalló que nuevamente, los Estados Unidos accedieron a participar en la segunda ronda de negociaciones, las cuales volverán a suceder en Pakistán. Por su parte, el gobierno de Irán no ha respondido y no ha expresado si mandará una delegación nueva para continuar con las negociaciones. Esto fue detallado por el servicio de información, Tasmin, el cual es un medio relacionado con la Guardia Revolucionaria iraní. Se indicó que el gobierno de Irán no accederá a otra ronda de acuerdos hasta que el bloqueo marítimo, establecido en los puertos de Irán por buques de los Estados Unidos, se retire. El gobierno de Teherán aseguró que el bloqueo era un acto ‘ilegal’ y contrario a lo establecido en el alto al fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Vance participará en la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que, si el acuerdo no se establecía, atacaría a cada una de las centrales eléctricas y puentes del país.

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