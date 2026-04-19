Irán sigue sin acceder a segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos

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Internacional
/ 19 abril 2026
    Irán sigue sin acceder a segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos
    ¿Habrá segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos? Vanguardia

El 2 de abril se suspendieron las negociaciones después de que Irán considerara las condiciones de Estados Unidos ‘demasiado ambiciosas’

El 19 de abril se reportó que Irán no ha aceptado participar en la segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos, tras el alto al fuego.

El pasado 12 de abril, tras 21 horas de negociaciones, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se retiró de la reunión en Islamabad, Pakistán, al no lograrse un acuerdo con los representantes de Irán. Se colaboró en que el acuerdo no se estableció porque los representantes iraníes consideran las exigencias de Estados Unidos ‘demasiado ambiciosas’.

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A causa de no haberse entablado un acuerdo de paz, el estrecho de Ormuz se ha vuelto un punto de tensión para Irán y los Estados Unidos, siendo el espacio principal de confrontamientos e intimidaciones de la guerra.

Sin embargo, se detalló que nuevamente, los Estados Unidos accedieron a participar en la segunda ronda de negociaciones, las cuales volverán a suceder en Pakistán.

Por su parte, el gobierno de Irán no ha respondido y no ha expresado si mandará una delegación nueva para continuar con las negociaciones. Esto fue detallado por el servicio de información, Tasmin, el cual es un medio relacionado con la Guardia Revolucionaria iraní.

Se indicó que el gobierno de Irán no accederá a otra ronda de acuerdos hasta que el bloqueo marítimo, establecido en los puertos de Irán por buques de los Estados Unidos, se retire. El gobierno de Teherán aseguró que el bloqueo era un acto ‘ilegal’ y contrario a lo establecido en el alto al fuego.

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Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que, si el acuerdo no se establecía, atacaría a cada una de las centrales eléctricas y puentes del país.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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