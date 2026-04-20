Tropas de la Guardia Nacional patrullan Washington y su despliegue parece sin fin

Han pasado ocho meses desde que el presidente Donald Trump declaró una emergencia por delincuencia en la capital del país y movilizó a la Guardia Nacional, y más de 2 mil 500 efectivos siguen allí, en un despliegue que se ha vuelto cada vez más rutinario, sin un final claro a la vista.

Los cerezos en flor atraen cada año a más de un millón de visitantes a Washington . Este año no fue diferente, salvo que algunos de los que merodeaban por las calles de la ciudad iban armados y con uniforme militar.

Los despliegues en otras ciudades han terminado o han sido pausados por tribunales en California e Illinois, mientras continúan operaciones más limitadas en ciudades como Nueva Orleans. Pero en Washington, los miembros de la guardia todavía caminan por las calles y patrullan estaciones del metro, atracciones turísticas, vecindarios y parques.

“Los contribuyentes están pagando más de un millón de dólares al día para que ellos anden por ahí”, manifestó Phil Mendelson, presidente del Concejo del Distrito de Columbia, en una respuesta por correo electrónico a preguntas.

Y, añadió, “la presencia de soldados armados en las calles estadounidenses no da buena imagen”.

UN DESPLIEGUE SIN FIN

Trump, republicano, emitió una orden ejecutiva en agosto para abordar lo que calificó como una emergencia por delincuencia. La orden llevó a la guardia a la ciudad, junto con cientos de agentes federales adicionales.

Con el paso de los meses, los guardias han respondido a emergencias médicas, colaborado en arrestos, ayudado a la policía local a hacer cumplir un toque de queda juvenil y realizado proyectos de embellecimiento. La Guardia de D.C. ayudó a retirar nieve durante una tormenta invernal en enero.

Aunque los guardias no realizan arrestos, el gobierno de Trump sostiene que su apoyo a la misión más amplia ha contribuido a reducir la delincuencia. La Casa Blanca indicó que el grupo de trabajo ha realizado 12 mil arrestos desde que comenzaron las operaciones, incluidos 62 miembros de pandillas identificados, y que se incautaron miles de armas de fuego ilegales.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el grupo de trabajo ha “arrojado resultados enormes para las comunidades locales”.