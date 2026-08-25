En Leópolis, el dolor y la memoria por la guerra marcan el 35.º Día de la Independencia de Ucrania

LEÓPOLIS, UCRANIA- Con dolor por el elevado coste humano de guerra, los ucranianos celebraron los 35 años de independencia en emotivas conmemoraciones como las organizadas en Leopolis, mientras que en Kiev el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reivindica la lucha ante Rusia arropado por líderes europeos. Ucrania conmemoró este lunes el 35.º aniversario de su independencia de la URSS con actos pensados para recordar a los caídos en medio de los continuos ataques rusos, cuando la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022 se prolonga ya cuatro años y medio.

ETERNA MEMORIA En la ciudad occidental de Leópolis se inauguró la instalación artística ‘Columnas de la Memoria’, situada cerca de la Iglesia de la Guarnición, donde se da el último adiós a los soldados caídos en la defensa. ”Cuando alguien me pregunta de qué trata la guerra, respondo sin dudar: se trata de nombres”, fueron versos del soldado caído Maxim Krivtsov leídos en Leópolis con motivo del Día de la Independencia. Más de 2 mil nombres de soldados están inscritos en tres columnas dispuestas en forma de tridente, el símbolo nacional de Ucrania, e iluminadas para dar la impresión de que se elevan hacia el cielo. Decenas de vecinos, entre ellos Marta Tabaka, de 27 años, que prepara una tesis doctoral en filología, apenas podía contener las lágrimas mientras buscaban los nombres de sus seres queridos.

“Lo que siento hoy es desesperación y dolor”, dijo Tabaka a EFE. Su amigo Oleg Luchechko tenía 22 años cuando participó en la defensa de Mariúpol, la ciudad del sur que resistió el embate ruso durante varios meses al inicio de la invasión. Su cuerpo aún no ha sido recuperado del territorio que actualmente se encuentra bajo control ruso. “Fue enterrado allí en una fosa improvisada. Tenemos sus coordenadas y esperamos recuperar su cuerpo una vez que Mariúpol vuelva a ser libre”, contó Tabaka. UNA ELECCIÓN PERSONAL “Es muy duro para todos nosotros”, reconoció Artur Dron, de 25 años, escritor y veterano del ejército ucraniano, durante una alocución con motivo del Día de la Independencia.

A muchos, dijo Dron, les parece que un futuro mejor es casi imposible, ya que no hay atisbos de que la guerra vaya a terminar y los ataques aéreos rusos aniquilan a familias enteras. Sólo este lunes, los ataques rusos contra las regiones de Jersón, Járkov y Cherníguiv causaron la muerte de 2 civiles y dejaron 35 heridos. Sin embargo, Dron también instó a recordar la historia reciente de Ucrania en busca de esperanza. “Cuando Rusia invadió, nadie en el mundo pensaba que tuviéramos alguna posibilidad de aguantar. Sin embargo, les sorprendimos a ellos y a Rusia al resistir unidos”, afirmó antes de mencionar que los drones ucranianos llegan ahora a Moscú a pesar de las predicciones de 2022 de que Kiev caería en cuestión de días. Dron recordó que, en los primeros días de la invasión, los centros de reclutamiento se vieron desbordados por la avalancha de voluntarios y miles de personas se apresuraron a ayudar a los refugiados. Y subrayó que lo que suceda a continuación dependerá también de las decisiones que tome cada ucraniano. LA LUCHA CONTINÚA En Kiev, los actos se centraron en el progreso hecho por el país en su defensa contra Rusia. “Protegeremos sin duda alguna la independencia de Ucrania”, afirmó Zelenski en su discurso a la nación desde la capital, donde recibió a líderes europeos, entre ellos el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reiteraron un apoyo europeo al país invadido. El país ya “no es una víctima, sino un guerrero”, subrayó Zelenski, en una jornada en la que decenas de drones aéreos, terrestres y marítimos desfilaron por la capital en una breve exhibición militar.