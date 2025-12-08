En lo que va de los primeros meses del segundo mandato de Trump, ICE detuvo a 75 mil personas sin historial penal

NUEVA YORK- El pasado 1 de diciembre Deportation Data Project publicó en su sitio web los datos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) actualizados hasta el 15 de octubre de 2025.

En esta actualización, precisa Deportation Data Project, están incluidos todos los arrestos, así como las solicitudes de detención e ingresos en los centros de detención llevados acabo por el ICE entre el 1 de septiembre de 2023 y el 15 de octubre de 2025.

Así mismo, en estos datos se agregaron cerca dos meses y medio de datos a la publicación anterior, misma que finalizó el 28 de julio de 2025, describe Deportation Data Project.

“Lamentablemente, esta publicación no incluye una tabla de seguimiento de expulsiones o encuentros debido a posibles errores en los datos. Los archivos de expulsiones y encuentros anteriores siguen disponibles. El proyecto está buscando más información y versiones corregidas”, explica Deportation Data Project.

En una nota publicada ayer domingo por NBC News, indica que se han detenido a más de 75 mil personas a pesar de no contar con un historial penal en redadas migratorias en los primeros nueve meses del segundo mandato de Donald Trump.

NBC News, indica que los datos del ‘Deportation Data Project’ de la Universidad de California en Berkeley, fueron obtenidos a través de una demanda de esa institución en contra el ICE y provienen de una oficina interna de la agencia encargada de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Del total de las personas que fueron detenidas entre el 20 de enero y el 15 de octubre son parte de más de un tercio del total de los 220 mil arrestados derivado de las operaciones migratorias impulsadas por la Administración de Trump y que están presuntamente dirigidas a los criminales más violentos.

En las cifras de Deportation Data Project’ no están incluidos los datos acerca de las detenciones llevadas acabo por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), tras las redadas en grandes ciudades tales como las que ocurrieron en Los Ángeles del año en curso, indica el NBC News, lo que da a entender es que la cifra de personas detenidas sin historial delictivo podría se aún mayor.

Así también, NBC News resalta que en el caso de aquellos que fueron arrestados y que cuentan con un historial penal, los datos que fueron recabados por ICE no hacen una diferencia entre las personas que cometieron infracciones menores con las que realizaron delitos graves, tales como asesinato o violación.

Tomando en cuenta los datos del ‘Deportation Data Project’, alrededor del 90 % del total de estas personas que fueron detenidas por ICE hasta mitad del mes octubre eran hombres; siendo la nacionalidad más común la mexicana, seguida por guatemaltecos y hondureños.

Por último, no se sabe bien a bien cuántos de las personas detenidas ya han sido deportados, sin embargo casi 23 mil decidieron la deportación voluntaria, concluye NBC News.

