Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt

Internacional
/ 27 noviembre 2025
    Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt
    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington. Foto: AP/Alex Brandon

Bruna Ferreira, de 33 años, estaba conduciendo hacia la escuela de su hijo en Nueva Hampshire el 12 de noviembre cuando fue detenida en Revere, Massachusetts

NUEVA HAMPSHIRE- Una mujer de Massachusetts que estuvo comprometida con el hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sigue bajo custodia del ICE dos semanas después de ser arrestada mientras se dirigía a recoger a su hijo, cuyo padre es su exprometido.

Bruna Ferreira, de 33 años, estaba conduciendo hacia la escuela de su hijo en Nueva Hampshire el 12 de noviembre cuando fue detenida en Revere, Massachusetts, dijo su abogado, Todd Pomerleau, el miércoles.

TE PUEDE INTERESAR: Arresta ICE a un anciano nacido en campo de refugiados y que reside en Estados Unidos desde hace más de 70 años

“No le dijeron por qué fue detenida”, afirmó. “Fue trasladada de Massachusetts a Nueva Hampshire, a Vermont, a Luisiana en este carrusel inconstitucional”.

Pomerleau expresó que el hijo de 11 años de Ferreira vive con su exprometido, Michael Leavitt, en Nueva Hampshire, pero tienen la custodia compartida y han mantenido una relación de crianza conjunta durante muchos años desde que se rompió su compromiso. Añadió que el niño llegó a vivir en algún momento con cada uno de sus padres y posteriormente dividía su tiempo con alguno de ellos, incluidas varias noches y fines de semana con su madre.

“Fue detenida sin razón alguna. No es peligrosa. No existe riesgo de que se dé a la fuga. No es una inmigrante ilegal criminal”, manifestó. “Es una empresaria que paga impuestos y tiene un hijo que se preguntaba dónde estaba mamá después de la escuela hace dos semanas”.

$!Los periodistas levantan la mano para hacerle preguntas a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Los periodistas levantan la mano para hacerle preguntas a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Foto: AP/Evan Vucci

Michael Leavitt no respondió a un mensaje enviado a su lugar de trabajo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca declinó hacer comentarios. Karoline Leavitt creció en Nueva Hampshire y se postuló sin éxito para el Congreso en 2022 antes de convertirse en portavoz de Trump para su campaña de 2024 y luego unirse a él en la Casa Blanca.

Pomerleau dijo que su clienta tenía dos o tres años cuando ella y su familia llegaron a Estados Unidos desde Brasil, y luego se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política de la era Obama que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Dijo que estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que Ferreira ingresó a Estados Unidos con una visa de turista que requería que se fuera en 1999. Un portavoz del DHS dijo que Ferreira tenía un arresto previo por agresión, una acusación que su abogado negó.

Una búsqueda en línea de casos judiciales en varias localidades de Massachusetts donde ha vivido no encontró registro de tal cargo. Registros judiciales en Nueva Hampshire revelan que tuvo dos infracciones de tráfico en 2020: exceso de velocidad y conducir un vehículo sin registro. Los cargos se archivaron sin que se emitiera un fallo con la condición de que tomara un curso de conducción segura y mantuviera buen comportamiento durante un año.

TE PUEDE INTERESAR: Migrantes creían que estaban en la corte para una audiencia de rutina; era trampa para deportarlos

“Están afirmando que tiene algún tipo de historial criminal que no hemos visto en ninguna parte. Muéstrennos la prueba”, dijo Pomerleau. “Habría sido deportada hace años si eso fuera cierto. Y sin embargo, aquí está en medio de este embrollo migratorio”.

Un portavoz del DHS confirmó que Ferreira está detenida en Luisiana.

Los planes del presidente Donald Trump para remodelar la política de inmigración han incluido cambiar el enfoque hacia los beneficiarios del DACA. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió recientemente un comunicado en el que dijo que las personas “que afirman ser beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidas de las deportaciones. El DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país”.

Temas


Casa Blanca
Detenciones
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Periodistas difundieron que Ernestina Godoy podría ser propuesta para encabezar la FGR ante una posible salida anticipada de Alejandro Gertz Manero, aunque no existe confirmación oficial.

Reportan que Ernestina Godoy será la titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero
La propuesta contempla integrar áreas naturales protegidas para mejorar la conectividad ecológica.

Coahuila se integra al proyecto del Corredor Biocultural Frontera Norte
Manolo Jiménez Salinas saluda a Julión Álvarez en el Coliseo Centenario durante su informe.

Ovación total para Julión Álvarez, invitado de honor en el Segundo Informe de Manolo Jiménez
La Caravana Coca-Cola 2025 inicia su recorrido en México. Consulta las ciudades confirmadas, las esperadas y cómo saber si tu estado recibirá la tradicional caravana navideña.

Caravana Coca-Cola regresa a México... Lista de estados por donde pasará la ‘Magia de la Navidad’
De acuerdo a estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo los bloqueos carreteros han provocado pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos.

Bloqueos de los transportistas provocan pérdidas de hasta 6 mil mdp

Héctor Herrera vive un romance con la actriz Paola Villalobos en plena Liguilla del Apertura 2025, según reportes de espectáculos.

¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca
El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo el Viernes Negro o Black Friday, una campaña de descuentos durante la cual se pueden desatar riesgos de estafa, como el e-skimming.

Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso
Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y siete servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso.

Caso Carlos Manzo: Juez vincula a ‘El Licenciado’ y siete escoltas por el asesinato del acalde de Uruapan