En menos de 7 días, Estados Unidos destruye 4 ‘narcolanchas’ de Sudamérica

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 14 abril 2026
    En menos de 7 días, Estados Unidos destruye 4 ‘narcolanchas’ de Sudamérica
    Bombardean otra ‘narcolancha’ en el Pacífico Vanguardia

Las operaciones del Comando Sur fueron autojustificadas por los Estados Unidos tras catalogar a los narcotraficantes como terroristas

El 14 de abril se reportó que el Comando Sur de los Estados Unidos destruyó una presunta narcolancha en el océano Pacífico.

Es la cuarta embarcación de su tipo que ha sido destruida en menos de siete días. Se detalló, a través de un comunicado por la red social X, que la ruta marítima tomada por los narcotraficantes ya fue identificada por el Comando Sur. Presuntamente, la ruta marca una vía predilecta para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Comando Sur destruye otra ‘narcolancha’ en el Pacífico

El operativo utilizó un ataque cinético para destruir la embarcación. Se informó que el incidente dejó 4 muertos. El lanzamiento del proyectil fue autorizado por el general Francis L. Donovan, líder de la operación Lanza del Sur, cuya intención es eliminar atentados de narcoterrorismo por el crimen organizado internacional de Sudamérica.

Los operativos de Lanza del Sur han efectuado sus ataques desde septiembre del 2025. Las operaciones en el sur del continente incrementaron desde que la administración de Trump catalogara a las organizaciones del narcotráfico como terroristas. Con dicha etiqueta, las autoridades de los Estados Unidos justifican la intervención militar fuera de su territorio. Esa misma intervención logró la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras haber sido vinculado, presuntamente, al crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico

Por igual, en el 2026 los Estados Unidos comenzaron operaciones de cooperación militar con Ecuador para eliminar al crimen organizado en el territorio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Antiterrorismo
Bombardeos
Crimen Organizado

Localizaciones


Estados Unidos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La titular de la Semarnat vinculó la presión geopolítica sobre energéticos con la urgencia de fortalecer capacidades propias.

Advierte Bárcena que guerras empujan a México a la autosuficiencia energética
Claudia Sheinbaum descarta aumento en el precio de la tortilla en México y anuncia acciones para evitar alzas en productos básicos.

¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara
Claudia Sheinbaum respaldó al Papa León XIV y defendió su llamado a la paz ante críticas de Trump

Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump y destaca su llamado a la paz mundial
EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura

EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN).

Ex abogado del ‘Z-40’, activista por derechos humanos y miembro del CDN, sancionados por EU
El artefacto de este escolta del presidente Donald Trump sorprendió a usuarios de redes sociales.

¿Armas de ‘Call of Duty’ o ‘Halo’ para proteger a Trump? El dispositivo futurista que se volvió viral (VIDEO)
Detienen a familia en Los Ángeles por vínculos con el crimen organizado

Detienen a una familia en Los Ángeles por vínculos con el cártel de Sinaloa
Estados Unidos difunde cartel de ‘Se busca’ de Iván Guzmán

ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos