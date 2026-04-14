En menos de 7 días, Estados Unidos destruye 4 ‘narcolanchas’ de Sudamérica
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Las operaciones del Comando Sur fueron autojustificadas por los Estados Unidos tras catalogar a los narcotraficantes como terroristas
El 14 de abril se reportó que el Comando Sur de los Estados Unidos destruyó una presunta narcolancha en el océano Pacífico.
Es la cuarta embarcación de su tipo que ha sido destruida en menos de siete días. Se detalló, a través de un comunicado por la red social X, que la ruta marítima tomada por los narcotraficantes ya fue identificada por el Comando Sur. Presuntamente, la ruta marca una vía predilecta para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
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El operativo utilizó un ataque cinético para destruir la embarcación. Se informó que el incidente dejó 4 muertos. El lanzamiento del proyectil fue autorizado por el general Francis L. Donovan, líder de la operación Lanza del Sur, cuya intención es eliminar atentados de narcoterrorismo por el crimen organizado internacional de Sudamérica.
Los operativos de Lanza del Sur han efectuado sus ataques desde septiembre del 2025. Las operaciones en el sur del continente incrementaron desde que la administración de Trump catalogara a las organizaciones del narcotráfico como terroristas. Con dicha etiqueta, las autoridades de los Estados Unidos justifican la intervención militar fuera de su territorio. Esa misma intervención logró la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras haber sido vinculado, presuntamente, al crimen organizado.
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Por igual, en el 2026 los Estados Unidos comenzaron operaciones de cooperación militar con Ecuador para eliminar al crimen organizado en el territorio.