En menos de 7 días, Estados Unidos destruye 4 ‘narcolanchas’ de Sudamérica

El 14 de abril se reportó que el Comando Sur de los Estados Unidos destruyó una presunta narcolancha en el océano Pacífico.

Es la cuarta embarcación de su tipo que ha sido destruida en menos de siete días. Se detalló, a través de un comunicado por la red social X, que la ruta marítima tomada por los narcotraficantes ya fue identificada por el Comando Sur. Presuntamente, la ruta marca una vía predilecta para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

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