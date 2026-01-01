En plena celebración de Año Nuevo, Ucrania ataca con drones a los rusos dejando 24 muertos

Un ataque con un avión no tripulado ucraniano mató a 24 personas e hirió al menos a 50 más mientras celebraban el año nuevo en una aldea ocupada por Rusia en la región ucraniana de Kherson, dijeron funcionarios rusos, mientras las tensiones entre los dos países siguen aumentando a pesar de que los diplomáticos elogian las productivas conversaciones de paz.

Tres drones atacaron una cafetería y un hotel en la ciudad turística de Khorly, en la costa del Mar Negro, según informó el jueves en Telegram el líder de la región, Vladimir Saldo, instalado por Moscú. Añadió que uno de los drones transportaba una mezcla incendiaria que provocó un incendio.

Los funcionarios ucranianos no hicieron comentarios inmediatos sobre la afirmación y Associated Press no pudo verificar el incidente de forma independiente.

Varios funcionarios rusos condenaron el ataque. La presidenta de la cámara alta del parlamento, Valentina Matviyenko, afirmó que reforzaba la determinación de Rusia de lograr rápidamente sus objetivos en su invasión de Ucrania, que ya lleva casi cuatro años.

La huelga “demuestra una vez más la validez de nuestras demandas iniciales”, afirmó Matviyenko.

La declaración surge tras las afirmaciones de Moscú de que Ucrania lanzó un ataque con drones de largo alcance contra una de las residencias oficiales de Vladimir Putin en el noroeste de Rusia el martes. Kiev afirmó que las afirmaciones eran falsas.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el jueves que sus especialistas habían accedido al sistema de navegación de uno de los drones que, según afirma, se utilizó en el ataque, y que los datos extraídos confirmaron que la residencia de Putin era el objetivo. El ministerio no compartió pruebas de sus hallazgos, pero las autoridades afirmaron que transferirían los datos a las autoridades estadounidenses “a través de los canales establecidos”.

El Wall Street Journal informó el miércoles que la CIA había determinado que no se había producido ningún intento de ataque. Donald Trump se había mostrado inicialmente “muy enojado” por el supuesto ataque, pero posteriormente publicó en redes sociales un enlace a un editorial del New York Post que calificaba las afirmaciones rusas de “fanfarronería”.

El Ministerio de Defensa de Rusia también publicó un vídeo de un avión no tripulado derribado que, según dijo, estuvo involucrado en el ataque.

El vídeo nocturno muestra a un hombre con equipo de camuflaje, casco y chaleco antibalas de pie cerca de un dron averiado tirado en la nieve.

El hombre, con el rostro cubierto, habla del dron. Ni él ni el Ministerio de Defensa proporcionaron la ubicación ni la fecha, y ni el vídeo ni sus afirmaciones pudieron verificarse de forma independiente.

Kiev ha calificado las acusaciones de un ataque a la residencia de Putin como una artimaña para descarrilar las negociaciones de paz en curso, que han cobrado impulso en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico.