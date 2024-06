En respuesta a las tensiones geopolíticas, las potencias nucleares aumentaron el gasto y modernizaron su arsenal

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons precisa en su informe que en lo que refiere al gasto anual este registró un aumento de un 34%, es decir pasó de 68.2 mil millones de dólares a 91.4 mil millones de dólares por año

“ En 2023, se gastaron al menos 123 millones de dólares en la contratación de más de 540 cabilderos y en la financiación de importantes grupos de expertos que influyen en el debate nuclear. “Surge” expone estas conexiones ”, afirma la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

En lugar de invertir estos recursos “ en una carrera imprudente con armas de destrucción masiva, los nueve estados con armas nucleares podrían pagar servicios vitales para sus ciudadanos o ayudar a abordar crisis globales existenciales ”, censura la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

Por lo contrario, la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, apunta a que “ un minuto del gasto en armas nucleares de 2023 podría haber servido para plantar un millón de árboles ”y concluye afirmando que “ cinco años de gasto en armas nucleares podrían haber alimentado a 45 millones de personas que actualmente se enfrentan a la hambruna durante la mayor parte de sus vidas ”.

Este informe fue dado a conocer junto con otro que fue publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), que también hace referencia al aumento del gasto en la modernizaron de sus armas nucleares y en el despliegue de nuevos sistemas.

INFORME DEL SIPRI

SIPRI señala en su informe titulado “Role of nuclear weapons grows as geopolitical relations deteriorate—new SIPRI Yearbook out now” que tanto Estados Unidos, como Rusia, así como el Reino Unido, además de Francia, China, India, Pakistán, la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte e Israel modernizaron, desplegaron nuevas armas nucleares y también sistemas de armas armados o con capacidad nuclear en 2023.

Siendo así que del inventario mundial total de cerca 12,121 ojivas nucleares en enero de 2024, SIPRI calcula que alrededor de 9, 585 “se encontraban en arsenales militares para uso potencial”.