En su último discurso en la ONU, Guterres resalta cuatro desafíos para el futuro; la guerra, la desigualdad, la crisis climática y la IA

En el que su último discurso ante líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, su actual Secretario General António Guterres, hizo un recuento de los eventos más importantes durante los diez de su mandato, mismos que estuvieron “marcados” por luna serie de guerras, así como las divisiones geopolíticas, la desigualdad y la crisis climática, describe un comunicado de la ONU. “Las fracturas de nuestro mundo se están agrandando, y las grietas se han convertido enabismos. En el transcurso de la última década estallaron guerras de consecuencias devastadoras que se prolongaron con una crueldad abyecta”; expresó Guterres en su discurso y añade, “se tomó de blanco a la población civil. Se pisotearon los derechos humanos. Se utilizó el hambre como arma. Se asesinó a trabajadores humanitarios. Se dejó de lado el derecho internacional. Se han ahondado las divisiones geopolíticas. Se han acentuado las desigualdades”.

Resalta que “se ha resquebrajado la confianza. La crisis climática dejó de ser una amenaza lejana y se volvió una realidad de todos los días. Y la inteligencia artificial avanzó a una velocidad que ha tomado por sorpresa incluso a quienes la crearon”. Por lo que el Secretario General exhortó a los líderes a apostar por “un mundo construido sobre la interdependencia” Así también puso sobre la mesa cuatro desafíos que el mundo enfrentará en el futuro; la guerra, la desigualdad, la crisis climática y la inteligencia artificial; y recalcó que para lograr “superarlos”hizo un llamado al “multilateralismo más representativo capaz de someter el poder a las reglas y al derecho internacional”, señala el comunicado. De acuerdo con The Associatd Press, Desde hace Guterres ha pedido a los líderes mundiales a no abdicar a “la cooperación y la toma de decisiones compartidas frente a la aceleración de los desafíos globales y el aumento de la competencia entre grandes potencias”.

“Las líneas de falla en nuestro mundo se están ensanchando”, dijo el líder de las Naciones Unidas, haciendo referencia las guerras, al aumento de las temperaturas y la inteligencia artificial, entre otros temas; por lo que invitó a ver por “un mundo construido sobre la interdependencia y sostenido por una densa red de conexiones económicas, políticas, sociales y tecnológicas”.

“La redefinición del poder se está dando de tres maneras fundamentales. En primer lugar, entre los Estados, ya que han surgido nuevos polos de influencia económica, política y tecnológica”, expresó Guterres ante los líderes de los 193 países que son miembros de la ONU y prosiguió diciendo “en segundo lugar, estamos presenciando una extraordinaria transferencia de poder: delos gobiernos a un puñado de empresas privadas y particulares. La influencia de esos actores se extiende ya a la política, la economía, los flujos desinformación, el desarrollo tecnológico y el espacio cívico del que dependen las sociedades”.

“Y, en tercer lugar, los seres humanos están cediendo cada vez más poder a las máquinas: los agentes de inteligencia artificial se están tornando incontrolables y las armas autónomas letales dejaron de ser ciencia ficción y se están volviendo una realidad militar”, acentuó el Secretario General de las Naciones Unidas.

Ante el panorama mundial Guterres precisó que “hay otro camino; el camino hacia la multipolaridad interconectada”, en donde está sostenido “por una densa red de conexiones económicas, políticas, sociales y tecnológicas,un mundo en el que coexisten múltiples polos de influencia dentro de un marco común de derecho internacional y normas compartidas”.

En su opinión; “un mundo así puede ayudarnos a evitar las tendencias hegemónicas y lo que he llamado “la Gran Fractura”, en la la hay un mundo dividido en “dos bloques rivales, con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad distintos”.

Por lo que, Guterres asevero que “de cara al futuro, nuestro porvenir estará determinado por cómo abordemos cuatro grandes pruebas del poder: El poder sobre la guerra y la paz. El poder que concentra la riqueza e impulsa la desigualdad. El poder que alimenta el caos climático y la guerra contra la naturaleza. Y el poder desatado por la inteligencia artificial”. “En 2017, la IA casi pasaba desapercibida a nivel mundial”, indicó Guterres, quien añade que “la inteligencia artificial es un cambio de paradigma que puede impulsar el desarrollo y transformar vidas de manera impresionante. Pero también puede tener un impacto feroz en los mercados laborales y, de hecho, en la seguridad mundial y el tejido mismo de las sociedades”. “Sin duda, la IA es un cambio de paradigma, y tiene un enorme potencial de hacer avanzar la medicina, acelerar los descubrimientos científicos, ampliar las oportunidades y mejorar vidas”, explicó el Secretario General de ONU quien concluye diciendo “no nos equivoquemos:el peligro no es la tecnología,sino la tecnología sin rendición de cuentas, la capacidad tecnológica sin supervisión,la adopción de decisiones sin transparencia.Y ese peligro no se puede subestimar. Los propios desarrolladores de estos sistemas están dando ahora la voz de alarma”. Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press y ONU.