En su visita a Francia León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales y con migrantes

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre, con etapas en París, Lourdes, Metz y una visita a la sede de la Unesco, y abordará temas que actualmente son un desafío para toda Europa: desde la protección del medio ambiente a los riesgos de la inteligencia artificial, así como el papel del Viejo Continente en el contexto global. En su quinto viaje internacional -sexto si se incluye San Marino-, el papa ha elegido otro país europeo después de España, a diferencia de su predecesor el papa Francisco, que prefería destinos más periféricos y países más pequeños. En Francia encontrará, como en casi toda Europa, un país donde avanza la secularización, pero «que se cuestiona a sí mismo, a la sociedad, a la humanidad, a la vida, así como la necesidad de encontrar respuestas sin delegar la tarea en la ciencia, la tecnología, las instituciones y la sociedad», explicó el portavoz del Vaticano que destacó el aumento de los bautizos entre los adultos.

Una afluencia masiva en la laica Francia En la laica Francia se espera que un gran número de fieles, aproximadamente 600 mil, asistan a la misa en la Plaza de la Concordia, uno de los lugares más significativos de Francia, lo que ha obligado a las autoridades a abrir también la Plaza de la Estrella y la Avenida de la Grande Armée al público. Cómo explicó en una reunión con periodistas en el Vaticano Patrick Valdrini, profesor emérito de la Universidad Pontificia Lateranense y canónico francés de la Basílica de San Juan de Letrán, uno de los temas centrales del viaje es la laicidad francesa y la relación entre el Estado y la Iglesia. Recordó que en 2018, Emmanuel Macron pronunció un discurso ante la Conferencia Episcopal francesa, en el que planteó la necesidad reconstruir el vínculo entre el Estado y la Iglesia, dentro del marco propio de la laicidad francesa. “Por tanto, el viaje del papa puede entenderse también en el contexto de ese debate sobre cuál debe ser la relación entre las instituciones públicas y la Iglesia en Francia”, explicó el profesor. Este viaje, según el sacerdote, volverá a ser una ocasión para poner de manifiesto la doctrina social de la Iglesia, uno de los ámbitos que el pontificado de León XIV quiere dar a conocer y desarrollar. El papa no dejará pasar la ocasión para reiterar que la Iglesia defiende la vida desde su creación hasta la muerte, después de que Francia aprobara en julio la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido.

“La Iglesia quiere hablar de Europa, de la vulnerabilidad de las personas y de la responsabilidad social, relacionándolo con su doctrina social. Por eso, los lugares escogidos para el viaje no responden únicamente a razones prácticas o de organización: pueden tener también un significado relacionado con determinados aspectos del mensaje y de la doctrina social de la Iglesia”, aseguró Valdrini. Los riesgos de la IA y un mensaje a Europa De ahí la elección de la UNESCO, donde el papa puede abordar cuestiones como la inteligencia artificial, la cultura y el futuro de la humanidad, y donde habrá importantes referencias a su encíclica “Magnifica Humanitas”, pero también Lourdes donde se manifiesta la misión de la Iglesia con los más vulnerables, mientras que en Metz, reflexionará sobre el futuro de Europa. Aunque el discurso del papa a la Conferencia Episcopal será a puerta cerrada, y sólo después se divulgará el discurso del papa, en esta ocasión el pontífice podrá abordar la cuestión de los abusos sexuales en la Iglesia. En el santuario de Lourdes, presumiblemente a primera hora de la tarde del domingo, León XIV se reunirá con siete víctimas de abuso sexual y de poder ocurridos a lo largo de los años en la Iglesia francesa. Y, por sensibilidad ante este tema, el obispo de Lourdes, monseñor Jean-Marc Micas, ha decidido cubrir permanentemente los mosaicos de la fachada del santuario realizados por Marco Rupnik , un antiguo sacerdote y artista jesuita conocido en toda la Iglesia por sus obras que decoran los templos de todo el mundo, que actualmente está siendo juzgado en el Vaticano por acusaciones de múltiples abusos sexuales denunciados por numerosas mujeres. En Metz, ciudad fronteriza que fue cuna de Robert Schuman, el artífice de la visión de “una Europa donde conviven la unidad y la diversidad”. el papa participará con personalidades de instituciones europeas participarán en el encuentro “En las raíces de Europa”. Según el Vaticano, en esta ocasión León XIV ofrecerá una reflexión “que ayude a Europa a pensar y repensarse en este tiempo” y a volver “a los fundamentos de la cultura europea” en estos tiempos de crisis. ¿POR QUE FRANCIA, CUNA DEL LAICISMO, RECIBE CON TANTO ENTUSIASMO AL PAPA? Francia prepara con un inesperado entusiasmo la visita del papa León XIV del 25 al 28 de septiembre. ¿De dónde viene ese fervor en un país considerado la cuna del laicismo moderno? El cambio de actitud de las generaciones más jóvenes se perfila como uno de los principales motivos. Los 80 mil jóvenes de entre 17 y 35 años que abarrotarán el estadio nacional, el Stade de France de Saint-Denis; la capacidad hotelera desbordada en ciudades que el pontífice visitará, como Metz, y una cobertura mediática masiva demuestran que la llegada de León XIV supera ya todas las expectativas, a pesar del contexto histórico y social francés.

Desde que en 1905 se promulgó la Ley de separación de las Iglesias y del Estado, Francia instauró la libertad de conciencia y dejó de financiar cualquier tipo de culto. Su idea era la de privatizar la práctica de los credos para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Esa norma contribuyó a que los franceses se distanciasen de las religiones: algo más de la mitad de los franceses se declaran no creyentes. Respecto al catolicismo, un sondeo de finales de 2025 situaba en un 26 % a los franceses que acudían a misa algunas veces al año, frente al 68 % registrado en 1961. “El hecho de que Francia sea un Estado que promueve y defiende la laicidad no significa que los franceses no sean religiosos”, subrayó el Elíseo, que no ve contradicción entre el entusiasmo que despierta en Francia la visita de León XIV y el principio de laicidad que rige la República. En ese contexto de relativa secularización en Francia, el fervor por ver al Sumo Pontífice puede sorprender. «Se explica, por un lado, por la popularidad del papa, algo que va más allá del propio catolicismo; es más consensual que sus antecesores», explicó a EFE el sociólogo Olivier Roy, profesor en el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia. Pero sobre todo, añadió, está la brecha generacional. «Los jóvenes son mucho menos laicos, en el sentido ideológico del término, que las generaciones anteriores. Entre ellos existe una mayor tolerancia religiosa», sostuvo Roy, quien puso como ejemplo la condena entre los estudiantes a la prohibición del uso del velo islámico en las aulas. Para este especialista en estudios islámicos, la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) es “la generación de la espiritualidad”. “No es la del dinero ni la del éxito, ni tiene que ver con la ‘start-up nation’ o conceptos similares, más propios de la generación anterior. A la generación Z todo eso le da igual; prefieren trabajar lo justo, disfrutar de la vida. Por eso están mucho más abiertos a las cuestiones espirituales”, indicó. Una espiritualidad que en Francia se hace visible hoy en día en la religión musulmana, en detrimento de la católica, según Roy. Contrariamente a la mitad del siglo XX, cuando predominaba el catolicismo, “la piedad musulmana es hoy visible en el día a día, a través del ramadán, la oración o el velo. Por eso, los jóvenes están acostumbrados a convivir con compañeros que no ocultan sus creencias”, agregó. Reflejo de esa diversidad será el encuentro interreligioso que el papa protagonizará en Metz el lunes 28 con seis representantes de otras religiones. La interrupción del embarazo y la eutanasia en Francia León XIV inicia su gira en Francia con un lema, ‘Pour que le monde ait la vie’ (‘Para que el mundo tenga vida’, una expresión extraída del Evangelio de San Juan), especialmente simbólico en un país que tiene consagrado el derecho a interrumpir el embarazo en la Constitución y que acaba de aprobar la ley de la eutanasia. A pesar de ello, el profesor del Instituto Universitario Europeo estimó que León XIV evitará cualquier tipo de confrontación directa. “No va a decir que hace falta una ley que prohíba el aborto. Hablará de la vida en general. Con la ley de la eutanasia, lo mismo. La Iglesia está firmemente en contra, pero él va a tener cuidado de no atacar de frente el terreno de las leyes”, pronosticó. VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES Y MIGRANTES SOSTENDRAN ENCUENTROS CON LEÓN XIV El papa León XIV mantendrá durante su visita a Francia dos momentos alejados de las grandes ceremonias y de las multitudes: un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia y una visita a un centro de París que acompaña a migrantes y refugiados. La primera cita tendrá lugar en Lourdes, donde el pontífice escuchará el domingo 27 a siete supervivientes de abusos. El encuentro, de una hora y a puerta cerrada, se ha preparado durante las últimas semanas con la participación de las propias víctimas y de organizaciones que trabajan con ellas en Francia, donde al menos 330 mil menores sufrieron abusos sexuales en las últimas siete décadas, según un informe de 2021. Abusos sexuales “El papa quiso que fuera un grupo reducido de personas para tener tiempo para un intercambio personal, para escuchar realmente lo que tienen que decir, sus testimonios, sus historias”, explicó a EFE Amaury Guillem, secretario general adjunto de la Conferencia de Obispos de Francia y responsable de Comunicación. El grupo reúne a hombres y mujeres que sufrieron abusos siendo menores o adultos y cuyas experiencias se produjeron en distintos ámbitos de la Iglesia, entre ellos parroquias, congregaciones y centros educativos.

Cinco de los participantes han hecho pública su identidad, mientras que otros dos han optado por permanecer en el anonimato. Pero los siete han insistido en que acudir al encuentro no supone respaldar a la Iglesia ni renunciar a sus reivindicaciones. Para Guillem, la reunión refleja un cambio en la manera en que la Iglesia francesa afronta los abusos. “Si durante mucho tiempo, durante décadas, este tema estuvo apartado, hoy ya no es así”, dijo. El objetivo, añadió, es que el tema “ya no se oculte”, que las víctimas puedan expresarse y sean acompañadas en su proceso de recuperación. Pero numerosas víctimas consideran que el espacio que tendrán en la visita del papa León XIV es “insuficiente”, y lamentan que no se les permita explicar al papa el dispositivo de escucha e indemnización “pionero” que ha puesto en marcha la Instancia Nacional Independiente para el Reconocimiento y la Reparación (INIRR). “Es una oportunidad perdida”, aseguró Marie Derain de Vaucresson, presidenta de esa institución creada por la Conferencia Episcopal francesa para canalizar las indemnizaciones a las víctimas de abusos en la iglesia -ya casi 2 mil las han solicitado, de las 330 mil identificadas por el citado informe de 2021, y que, opina, puede servir de ejemplo para otros países. “Todos sabemos que es un trauma para la Iglesia de Francia y para la Iglesia en todo el mundo”, manifestó, por su parte, el Elíseo, que consideró “completamente normal” que el papa se reúna con víctimas o representantes de víctimas. Migrantes y refugiados La segunda cita especial tendrá lugar el sábado 26 por la mañana en París, en la Maison Bakhita, un centro dedicado al acompañamiento y la integración de personas migrantes y refugiadas. Allí conocerá a un refugiado afgano, una nigeriana victima de trata de seres humanos y una persona con discapacidad. La migración será así otro de los asuntos que León XIV abordará desde el contacto directo con personas afectadas. Guillem resumió la posición de la Iglesia en tres ideas: “El derecho a no emigrar, a vivir en la propia tierra; la obligación de socorrer a quienes mueren en el mar o en desiertos que se convierten en cementerios; y la obligación de acoger bien a quienes llegan a los países de acogida”. Guillem situó estas posiciones dentro de la doctrina social de la Iglesia y no como una propuesta partidista. “El papa no viene a hacer política. Viene a decir aquello a lo que nos invita el Evangelio”, dijo. Reconoció, no obstante, que “las palabras del papa pueden tener consecuencias políticas”, al tiempo que pidió que la palabra del pontífice no sea utilizada con fines partidistas. Es un llamamiento de especial calado a apenas siete meses de las elecciones presidenciales en Francia, donde la cuestión migratoria está en el centro del debate político. “No es en absoluto una provocación respecto a las autoridades francesas”, aseguró el Elíseo sobre estos encuentros, y añadió: “Forma parte del diálogo constructivo y permanente que mantenemos con el Vaticano”. El Elíseo aseguró que Francia y la Santa Sede comparten «una misma visión humanista de la sociedad». Por Cristina Cabrejas, Antonio Torres del Cerron y Catalina Guerrero. Agencia de Noticias EFE.