En un esfuerzo por salvar a los republicanos en las próximas elecciones, Elon Musk se convierte en el mayor donante

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    En un esfuerzo por salvar a los republicanos en las próximas elecciones, Elon Musk se convierte en el mayor donante
    El presidente Donald Trump (a la derecha) entrega la Medalla Nacional de Ciencia a Elon Musk durante un acto en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, el jueves 8 de octubre de 2026, en Washington. AP/Julia Demaree Nikhinson

Hasta ahora ha desembolsado más de 276 millones de dólares desde julio para intentar salvar las mayorías republicanas en el Congreso

NUEVA YORK- Elon Musk, el único billonario del mundo, se ha convertido discretamente en el mayor donante conocido en las elecciones de mitad de mandato de este año, al desembolsar más de 276 millones de dólares desde julio para intentar salvar las mayorías republicanas en el Congreso.

Las cifras, informadas por primera vez por The New York Times antes de la fecha límite federal de presentación de informes de esta semana, fueron confirmadas por Andrew Romeo, portavoz del comité político, o super PAC, de Musk.

El dinero incluye 158 millones de dólares entregados al Senate Leadership Fund, el principal super PAC que respalda a los candidatos republicanos al Senado, una de las mayores donaciones políticas conocidas en la historia de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/refleja-un-programa-radial-en-espanol-la-frustracion-de-votantes-hispanos-en-pensilvania-JO24086078

Otros 76 millones de dólares fueron a America PAC, un super PAC de Musk, que una vez más ha montado una importante operación de movilización de votantes como la que utilizó para ayudar a elegir al presidente Donald Trump en 2024.

Musk también aportó 10 millones de dólares a Lone Star Liberty PAC, un grupo que apoya al candidato republicano al Senado en Texas, Ken Paxton.

Es un giro drástico con respecto a mayo pasado, cuando Musk anunció que reduciría su participación en la política. “Creo que ya he hecho lo suficiente”, expresó en ese momento.

A pesar de la inyección de efectivo, Musk por lo general ha mantenido un perfil más bajo que en 2024, cuando aparecía en el escenario en las concentraciones de Trump, y en los primeros días de esta presidencia cuando encabezó el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Tuvo un desencuentro con Trump al dejar su cargo en el gobierno, pero desde entonces ambos se han reconciliado. Trump le entregó a Musk la Medalla Nacional de Ciencia la semana pasada.

$!El presidente Donald Trump y Elon Musk sonríen con los periodistas en la Casa Blanca en Washington después de reunirse con altos ejecutivos de empresas de IA.
El presidente Donald Trump y Elon Musk sonríen con los periodistas en la Casa Blanca en Washington después de reunirse con altos ejecutivos de empresas de IA. AP/Jacquelyn Martin

El patrimonio neto de Musk ha oscilado este año en torno a la línea del billón de dólares debido a cambios en los precios de las acciones, pero volvió a superar 1 billón de dólares la semana pasada, según la revista Forbes.

Los republicanos tienen una enorme ventaja financiera sobre los demócratas, un inusual punto positivo para un partido que se prepara para posibles pérdidas en medio de una profunda frustración de los votantes por el desempeño del presidente, los precios persistentemente altos y la impopular guerra con Irán.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas
Elecciones
Republicanos

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Elon Musk

Organizaciones


Partido Republicano

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Pictograbados del saqueo arqueológico

Pictograbados del saqueo arqueológico
true

La ruta de Amílcar Olán, el amigo y socio de Andy

La protesta por la calidad del agua frente a Casa Jalisco terminó en enfrentamientos; la Fiscalía liberó a seis personas que seguirán bajo investigación.

UdeG exige esclarecer detención de estudiantes tras protesta por agua en Jalisco

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, fue detenido en Villahermosa durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Detienen en Tabasco a ‘El Cabra’, presunto líder de la Mara 18 buscado en El Salvador
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026
El excampeón de peso pesado aseguró que le gustaría enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. durante una entrevista con Piers Morgan.

‘Le voy a patear el trasero’... Mike Tyson quiere pelear contra Floyd Mayweather