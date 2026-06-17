En un evento inmobiliario en Londres se anunció la venta de terrenos en asentamientos israelíes ilegales

Los folletos procedentes del evento, mostraban proyectos inmobiliarios en Ma’ale Adumim, Givat Ze’ev, Kfar Eldad y Teneh Omarim, en la Cisjordania ocupada, así como en Ramat Eshkol y Givat Hamatos, en Jerusalén Este.

Un evento inmobiliario israelí celebrado en el norte de Londres parece haber anunciado la venta de terrenos en asentamientos israelíes en Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada, a pesar de las negaciones previas de que se comercializarían propiedades de asentamientos ilegales en dicho evento.

El evento se celebró después de que más de 100 legisladores británicos, así como organizaciones de la sociedad civil, pidieran su cancelación, alegando que era incompatible con las obligaciones del gobierno en virtud del derecho internacional, así como con las directrices sobre la actividad económica relacionada con los asentamientos.

“Existen indicios suficientes, como mínimo, de que se estaban anunciando terrenos en asentamientos ilegales, lo cual es contrario a la ley, y el gobierno debe actuar”, declaró Andy McDonald, diputado y copresidente del grupo parlamentario multipartidista británico-palestino.

La semana pasada, McDonald escribió una carta al secretario de Relaciones Exteriores, firmada por 101 políticos, en la que afirmaba que el evento estaba “integrado en el proyecto de expansión colonial de Israel” y pedía al gobierno que impidiera su celebración.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también expresó su preocupación con antelación, y habló con la policía metropolitana, indicando que se le informó de que cualquier denuncia de delincuencia relacionada con la venta ilegal de propiedades durante el evento sería evaluada con vistas a una investigación.

El evento de Londres fue la última parada de una serie de presentaciones internacionales, después de Toronto y Nueva York, que tenían como objetivo publicitar la venta de terrenos en asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada e invitar a los interesados a “explorar los mejores barrios anglosajones” y encontrar la “casa de sus sueños”.

El evento invitaba a la gente a manifestar su interés en Gush Etzion , un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada, que el gobierno del Reino Unido considera un asentamiento ilegal.

Los organizadores habían negado previamente las afirmaciones de que el evento incluiría terrenos en venta en Cisjordania, calificando las acusaciones de “ridículas” y “motivadas por simpatizantes antiisraelíes y terroristas”, y dijeron que los expositores proporcionarían información sobre propiedades y proyectos dentro de la Línea Verde.

El martes, los organizadores pidieron disculpas por el “error” en los folletos del evento, después de que se expresaran preocupaciones al respecto en el parlamento.

“Nadie en el evento promocionó ni habló sobre propiedades en los ‘territorios en disputa’, como Givat Ze’ev o Kfar Eldad. Su mención en el folleto del evento fue un error, por lo que pedimos disculpas”, declararon los organizadores al Jewish News .

El sitio web del evento de 2025 que mencionaba Gush Etzion fue retirado, mientras que la mención del asentamiento en la página del evento de 2026 fue eliminada tras las preocupaciones expresadas públicamente. También incluía un mapa del territorio sin delimitación de Gaza y Cisjordania ocupada, así como de los Altos del Golán sirios.

“¿Cómo es posible que este gobierno ni siquiera consiga impedir la comercialización de propiedades ilegales en este país y que aún así no tome medidas?”, preguntó Ellie Chowns a la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en la Cámara de los Comunes el martes.

Según se sabe, el ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, escribió el domingo a la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA, por sus siglas en inglés) solicitando que se examinen las pruebas de publicidad o promoción de propiedades en asentamientos ilegales conforme a la legislación británica.

«Les hemos pedido que investiguen esto con urgencia», declaró Cooper el martes. «Es sumamente importante que se cumplan esas normas en el Reino Unido, y es precisamente por eso que hemos planteado este asunto con tanta seriedad ante la ASA».

La ASA declaró a The Guardian que había recibido la carta del gobierno, pero que no había recibido ninguna queja por publicidad. La ASA también afirmó no tener una postura sobre la legislación en este ámbito y remitió el asunto al gobierno.

McDonald afirmó que la referencia del gobierno a la ASA era “totalmente inapropiada e insuficiente”, e instó a los ministros a investigar si existían fundamentos legales, tanto en la legislación inglesa como en la galesa, para procesar a las empresas británicas implicadas.

Amnistía Internacional Reino Unido afirmó que la decisión del gobierno de remitir el asunto a la ASA era “una maniobra ridícula que no comprende la devastación que causan los asentamientos israelíes a los palestinos”.

McDonald añadió: “En el Reino Unido, nadie aceptaría que se ofrecieran tierras para asentamientos en el Donbás. El gobierno, con toda razón, lo rechazaría rotundamente”.

“Parece que somos completamente incoherentes a la hora de aplicar el derecho internacional humanitario cuando se trata de las conductas reprobables de Israel, y es por eso que tanta gente en este país está enfadada y perdiendo la fe en el liderazgo actual.”

El evento en Londres tuvo lugar en un momento en que la violencia de los colonos en Cisjordania ha alcanzado niveles sin precedentes, y mientras una coalición de países occidentales, incluidos el Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania e Italia, pedía el fin de la construcción de asentamientos israelíes que, según afirma, violan el derecho internacional .

La semana pasada, el Reino Unido, junto con otras potencias occidentales, anunció la imposición de sanciones a seis empresas y a un particular por facilitar y financiar el reciente aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania.

Sin embargo, no llegó a prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales, algo que más de 140 diputados laboristas, incluidos los presidentes de todos los comités selectos liderados por el Partido Laborista, pidieron al gobierno que hiciera a principios de este mes.

«No están infligiendo a Israel ningún daño suficiente como para que cambien de rumbo», dijo McDonald. «No tenemos por qué ser cómplices; podemos establecer los estándares que debemos respetar y no tolerar los crímenes de guerra atroces que se cometen en Oriente Medio».

Dora, quien pidió que no se revelara su apellido, asistió al evento del domingo de incógnito junto con otros miembros del grupo Acción Judía Antisionista. “Entré con el objetivo de recopilar pruebas de la venta ilegal de terrenos”, declaró.

Tras ser expulsada del evento, se unió a una protesta en las afueras del recinto, durante la cual 14 personas fueron arrestadas.

“La condena del gobierno nunca es suficiente”, añadió. “Nada va a cambiar si no hay intervención extranjera, si no hay sanciones, si no hay medidas concretas”.

Se entiende que la Comisión de Beneficencia no ha abierto un expediente de cumplimiento ni una investigación reglamentaria sobre el incidente. Un portavoz declaró: «Estamos evaluando las inquietudes que se nos han planteado sobre un evento celebrado en una sinagoga afiliada a United Synagogue. Nuestra evaluación determinará qué función reguladora, si la hubiere, tiene la comisión. De acuerdo con nuestras directrices, la organización benéfica ha presentado un informe de incidente grave en relación con las inquietudes planteadas sobre el evento».

Una fuente de la sinagoga afirmó que el evento fue contratado a través de un tercero y que, tras una investigación previa, se confirmó que todas las propiedades comercializadas cumplían con la legislación inglesa. Añadió que los fideicomisarios eran plenamente conscientes de sus responsabilidades legales y que se realizaron todas las comprobaciones pertinentes.