Ante redadas migratorias: Viviendo ‘Un día sin mexicanos’ en Los Ángeles, 21 años después

En muchos sentidos, una versión absurda de una California sin sus residentes latinos, tal y como se describe en la película independiente “Un día sin mexicanos”, estrenada hace más de dos décadas, de repente no parece tan descabellada. Las redadas federales de inmigración han transformado la vida en el área de Los Ángeles para muchos latinos que viven ilegalmente en Estados Unidos y que han decidido que lo más seguro es quedarse en casa.

Arizmendi, que nació en la Ciudad de México, recordó que cuando Wilson estaba haciendo campaña, ella y Arau acababan de mudarse a San Diego para que ella pudiera trabajar en una universidad cercana. Arau, también originario de la Ciudad de México, era nuevo en la ciudad y estaba deprimido, y Arizmendi se disculpó con él por haberles hecho mudarse. California no compartía los valores que Wilson defendía, insistió.

“Lo que Pete Wilson hizo en 1994 con la 187 se ha extendido por todo el país y, en cierto sentido, por todo el mundo” , dijo Arizmendi. “Es el viejo truco de los políticos: encontrar una razón que haga que la gente deje de pensar con lógica. La idea es, ‘Todo lo que va mal en tu vida es culpa de este problema, de esta persona, y yo me encargaré de ello’. Así es como funciona” .

En 1994, los votantes de California aprobaron la Proposición 187, una iniciativa electoral histórica que prohibía a los inmigrantes sin estatus legal permanente y a sus hijos recibir servicios gubernamentales como la educación pública y la atención médica no urgente. Respaldada por el entonces gobernador Pete Wilson, republicano, la medida también exigía a los maestros y médicos que denunciaran a cualquier persona que sospecharan que vivía ilegalmente en California.

“El propósito era únicamente que la gente valorara nuestra presencia en Estados Unidos” , dijo Arau, de 73 años, en una entrevista en video desde la Ciudad de México la semana pasada. “Antes de empezar a rodar el cortometraje, me sentía muy mal, y supongo que había mucha gente que sentía lo mismo que yo” .

Dan Rather quería entrevistarlos, dijo Arizmendi. También Lou Dobbs. La película se proyectó en 32 cines el primer fin de semana. Luego, en más de 80. Pasó de California a Texas, pero su impulso se apagó durante el verano antes de llegar a Chicago y Nueva York.

Una valla publicitaria en un estacionamiento de Hollywood decía: “El 14 de mayo no habrá mexicanos en California” . Pero algunos transeúntes no entendieron la broma y se sintieron ofendidos. El cartel provocó quejas y fue retirado.

En una calurosa tarde de este mes, en un autolavado del barrio de Mid-City, un puñado de trabajadores latinos veían sus teléfonos mientras en la pantalla situada sobre ellos se emitía un anuncio televisivo en el que aparecía Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. “ Váyanse ahora ”, decía Noem. “ Si no lo hacen, los encontraremos y los deportaremos ”.

“Esto es lo que está tan mal”, dijo Arizmendi, mirando desde una escalera elevada. “Pueden agarrar a alguien que solo está parado allí”.

Cuando Arizmendi se sentó a almorzar en Los Cinco Puntos, ya había mucho que digerir de ese día. El mercado y delicatessen mexicano, que existe desde la década de 1960, se encuentra en la intersección de cinco calles y en el cruce de Boyle Heights y East Los Ángeles.

Mientras picaba unas enchiladas, Arizmendi recordó la proyección del 20.º aniversario de “Un día sin mexicanos” el año pasado. Los espectadores comentaron lo mucho que el guion se parecía al lenguaje antiinmigrante actual. “Este es nuestro país”, dice el activista antiinmigrante de la película en las noticias locales. “Vienen aquí y nos quitan el trabajo, se aprovechan de la asistencia social, traen drogas al país y roban”.

En una entrevista en video después del recorrido, Arizmendi y Arau revelaron que en los últimos años habían escrito un guion para una secuela, “Otro día sin mexicanos”, que reflejaba el tono antiinmigrante de la presidencia de Trump. Pero no ha tenido ningún eco, según dijeron. Al igual que cuando presentaron por primera vez sus ideas para la película original, Arizmendi dijo que los posibles socios del estudio les han dicho que su nuevo guion es “una locura”. c.2025 The New York Times Company