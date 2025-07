Cuestionan miembros de la Guardia Nacional su misión en Los Ángeles

The New York Times se puso en contacto con un amplio grupo de soldados en busca de entrevistas sobre el despliegue. Aunque se trata de una muestra pequeña, los comentarios de los seis soldados coincidían con otros indicios de baja moral.

Al menos 105 miembros del despliegue buscaron asesoramiento de los oficiales de salud mental, y al menos un comandante de compañía y otro de batallón que se opusieron a la misión fueron reasignados a tareas no relacionadas con la movilización, dijeron los oficiales de la guardia. Algunos soldados se mostraron tan descontentos que se reportaron varios casos de militares defecando en los Humvees y en las duchas de la base del sur de California donde están estacionadas las tropas, lo que provocó que se reforzara la seguridad en los baños.

La Guardia Nacional de California tenía 72 soldados cuyo alistamiento iba a expirar durante el despliegue. De esos 72, al menos dos ya han abandonado la guardia y otros 55 han indicado que no prolongarán su servicio, según la oficina del gobernador Gavin Newsom, quien está combatiendo el despliegue de Trump en los tribunales. Esa cifra, si los soldados mantienen su postura, equivaldría a una tasa de retención del 21 por ciento, muy inferior a la tasa típica del 60 por ciento de la guardia, dijeron los funcionarios.

“Las heridas morales de esta operación, creo, van a perdurar,” dijo uno de los dos oficiales de la guardia. “Esto no es, en absoluto, para lo que fue creado el ejército de nuestro país”.

Los seis soldados son una fracción de los miles que han sido desplegados en Los Ángeles. Muchos miembros no han tenido problemas para participar en la operación y no han manifestado conflictos ni preocupaciones personales. No es raro que los soldados desplegados se quejen de sus asignaciones, cuestionen las razones por las que fueron llamados a filas o busquen asesoramiento durante los despliegues. A principios de este año, después de que los soldados de la Guardia Nacional fueran convocados para mantener el orden en el sistema penitenciario del estado de Nueva York luego de que los funcionarios de prisiones se fueran a huelga, algunos soldados dijeron no sentirse preparados y se quejaron de que no se les proporcionó gas pimienta u otros medios para protegerse.