Encuentro Xi-Biden, es positivo, pero no es la solución a todos los males bilaterales, según expertos

Sobre la mesa, todos los temas que han enquistado la relación en los últimos tiempos y sobre todo Taiwán, asunto especialmente sensible para China y donde se celebrarán en enero de 2024 unas elecciones presidenciales que determinarán el rumbo de las relaciones entre ambos lados del Estrecho de Formosa.

La abundancia de temas, sin embargo, contrasta con los contados acuerdos que esperan los expertos.

MUCHOS TEMAS, POCOS ACUERDOS

A falta de un día para que se vean, Bloomberg avanzó que Biden y Xi anunciarán un acuerdo por el que China multiplicará su lucha contra la fabricación y exportación de fentanilo, uno de los temas candentes en la relación.

Más complicado será alcanzar pactos sobre Taiwán o los encontronazos en el Mar de China Meridional, donde Pekín y varios países de la región mantienen disputas territoriales, o sobre los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, donde las dos potencias aspiran a rebajar las tensiones, pero han cerrado filas con frentes opuestos.

“Con las elecciones en Taiwán a la vuelta de la esquina, es fundamental que ese diálogo se parapete de forma muy sólida, conjurándose ante una hipotética crisis que pudiera llegar a ser mayor que la vivida en agosto de 2022 con la visita de Nancy Pelosi a Taipéi”, indica Ríos.

Para Rick Waters, “cualquier acuerdo que se haga o el tono que salga de la reunión será puesto a prueba en el futuro cercano, en las elecciones en Taiwán, la competencia tecnológica y eventualmente en las propias elecciones de Estados Unidos”.

LA SOMBRA ELECTORAL

Y es que la cita estará marcada también por la cercanía de los comicios presidenciales en EE. UU. en 2024, en los que Biden aspira a una reelección que puede verse perjudicada por cualquier concesión que haga a Pekín.

“Sabemos que la relación entre Estados Unidos y China estará llena de tensiones en 2024”, asevera Celico, quien recuerda que la competencia con el gigante asiático será “un tema candente” en la campaña y anticipa un Biden precavido “para no alienar a un electorado aún muy sensible sobre los efectos de la globalización”.

Esta postura hará, para los analistas, que Xi no pueda llevar a buen puerto cualquier intento de que Washington suavice o elimine las sanciones que pesan sobre empresas o particulares chinos en nombre de la seguridad nacional estadounidense.

“EE. UU. ha dejado claro que tiene interés en la cumbre, pero también que eso no quiere decir que no vaya a seguir hostigando a China en materia tecnológica o de inversiones, de seguridad o estratégicas. La rivalidad con China es el eje de la política exterior de Biden: eso no va a cambiar y Xi no va a bajar la cerviz”, sentencia Xulio Ríos.

Por Agencia EFE.