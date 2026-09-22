Encuesta revela que la mayoría de los demócratas no tendría inconveniente en un golpe militar para deshacerse de Trump

Casi seis de cada diez (59%) de los encuestados demócratas dijeron que se sentirían “muy positivos” o “algo positivos” si supieran que una junta militar había derrocado a Trump y tomado el control del gobierno estadounidense, mientras que el 55% dijo que sentiría lo mismo si el presidente falleciera pacíficamente, según la encuesta del Centro de Política Estratégica.

Los demócratas están tan desesperados por ver al presidente Donald Trump fuera del cargo que la mayoría estaría encantada de verlo derrocado en un golpe militar o morir mientras duerme, según revela una nueva encuesta asombrosa.

Un porcentaje aún mayor dijo que estaría contento si Trump fuera sometido a juicio político y destituido de su cargo (87%) o si fuera expulsado por su gabinete mediante la Enmienda 25 (84%).

Los resultados se dieron a conocer antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas son los claros favoritos para recuperar el control de la Cámara de Representantes tras cuatro años en la minoría.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), ha mantenido abierta la posibilidad de someter a Trump a un juicio político por tercera vez.

“No, no hemos confirmado ni descartado nada en lo que respecta al juicio político”, dijo Jeffries a “This Week” de ABC News el 13 de septiembre. “Tenemos que atenernos a los hechos”.

Pero la encuesta ilustra la intensa presión que Jeffries y otros líderes demócratas están sintiendo por parte de sus bases para arrasar con todo contra Trump.

La encuesta también reveló que casi un tercio de los demócratas (32%) dijeron que se sentirían “muy” o “algo positivos” si el presidente fuera asesinado en un mitin, mientras que el 43% dijo que se sentirían “muy” o “algo negativos” ante la noticia.

Exactamente una cuarta parte de los encuestados afirmó que tendría una reacción neutral ante la noticia del asesinato de Trump.

Además de destituir a Trump, los encuestados también se mostraron abrumadoramente a favor de que la próxima administración demócrata procesara a los miembros de su administración involucrados en los esfuerzos de control de la inmigración (77%), la guerra en Irán (66%) y los ataques con barcos contra presuntos narcotraficantes (72%).

Más de la mitad de los demócratas (57%) también respaldaron los procesos penales contra funcionarios de las administraciones de Trump y Biden por la guerra entre Israel y Hamás, así como el fin del filibusterismo legislativo en el Senado (52%), mientras que más de dos tercios se mostraron a favor de ampliar la Corte Suprema (69%).

La ex vicepresidenta Kamala Harris fue la favorita entre los posibles aspirantes a la presidencia en 2028, con un 25% que la consideró su primera opción, seguida por el gobernador de California, Gavin Newsom (15%), el ex secretario de Transporte, Pete Buttigieg (13%), el senador Jon Ossoff de Georgia (10%), el senador Mark Kelly de Arizona (9%) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York (8%).

La encuesta del Centro de Política Estratégica encuestó a 683 votantes demócratas a partir del 3 de septiembre y del 8 al 10 de septiembre, con un margen de error de más o menos 3,75 puntos porcentuales.