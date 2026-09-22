Las razones por las que Trump deja a Arabia Saudita sola para luchar contra los hutíes

Arabia Saudita se ha visto obligada a lidiar sola con la amenaza de los hutíes, y tanto el presidente Trump como los aliados del reino sugieren que se trata de un problema interno y no de una extensión de la guerra con Irán, incluso cuando los renovados ataques del grupo amenazan el suministro mundial de petróleo. A pesar de años de forjar alianzas de seguridad con Estados Unidos, sus vecinos del Golfo y potencias regionales como Turquía y Pakistán, nadie se apresura a ayudar a Riad mientras se defiende de los ataques contra sus ciudades, oleoductos y refinerías cruciales.

Según los analistas, existen dos razones. En primer lugar, nadie desea verse envuelto en una nueva lucha con el grupo terrorista yemení respaldado por Irán. En segundo lugar, la enemistad entre los saudíes y los hutíes en su frontera sur lleva años latente, mucho antes de la guerra con Irán. “Es probable que a los aliados del Golfo les preocupe ser objeto de represalias por parte de Irán y los hutíes”, declaró Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Se muestran reacios a ayudar, ya que corren el riesgo de exponer su infraestructura civil y energética a los ataques que hemos visto hasta ahora”, añadió. Turquía y Pakistán, que firmaron el Acuerdo de La Meca en agosto comprometiéndose a defender Riad en caso de ataque, también se han negado a intensificar sus esfuerzos incluso después de que un dron hutí fuera interceptado cerca de la ciudad santa. Ambas naciones de mayoría musulmana poseen ejércitos grandes e imponentes y han prometido defender el país que alberga el lugar más sagrado del Islam. Sin embargo, Pakistán, potencia nuclear, ha argumentado que los combates actuales en Yemen y Arabia Saudita forman parte de la guerra civil yemení “preexistente” que es anterior al Acuerdo de La Meca y, por lo tanto, no requieren la intervención de los aliados. Yemen sufrió durante años un sangriento conflicto entre los hutíes y el gobierno del país, respaldado por Arabia Saudí, antes de que se alcanzara un alto el fuego en 2012. Arabia Saudí, un país de 36 millones de habitantes, cuenta con equipamiento militar moderno, incluidos aviones de combate estadounidenses F-35 Strike Eagle y cientos de tanques M1A2 Abrams.

Pero hasta ahora, ha logrado sofocar el resurgimiento de los hutíes, que han reclutado hasta 350.000 combatientes. Según fuentes estadounidenses , el príncipe heredero Mohammed bin Salman habría pedido al presidente Trump a principios de este mes que interviniera y ayudara a sofocar el levantamiento hutí, pero el presidente se negó a lanzar ataques aéreos contra el grupo con sede en Yemen. Según Yacoubian, la principal preocupación de Estados Unidos sería evitar una escalada de la guerra en Irán y poner en mayor riesgo a las tropas y los activos estadounidenses estacionados en Oriente Medio. El Centro Soufan, una consultora de seguridad con sede en Nueva York, afirmó que la falta de interés de Estados Unidos en brindar ayuda, en particular, representa el “peor escenario posible” para MBS. “El príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS), líder de facto de Arabia Saudí, jamás imaginó que el paraguas de seguridad estadounidense pudiera flaquear”, según un informe publicado el lunes. El informe de Soufan añade: “su principal socio estratégico es incapaz o no está dispuesto a cumplir sus compromisos de larga data para defender a Arabia Saudita contra los ataques de Irán o grupos respaldados por Irán, en particular el movimiento hutí (Ansarallah) de Yemen”. Trump afirmó el domingo que los hutíes le aseguraron que no atacarían los intereses estadounidenses en la región, lo que sugiere que el conflicto en curso no está relacionado con sus patrocinadores iraníes. Arabia Saudí, que también se ha centrado en la guerra con Irán, tiene pocas reservas de interceptores de misiles y, por ello, ha solicitado apoyo aéreo a Francia, Gran Bretaña, Pakistán y Egipto, según informaron funcionarios regionales a la agencia Associated Press. Según se informa, Estados Unidos, que tiene escasez de interceptores de misiles, tiene previsto vender 48 aviones de combate furtivos F-35 al reino, pero Arabia Saudí tardaría varios años en poder disponer de las aeronaves. Mientras tanto, los hutíes han intensificado sus ataques en Yemen y Arabia Saudí , y el domingo los rebeldes lanzaron misiles balísticos cerca de Riad. El grupo terrorista respaldado por Irán también se ha apoderado del estratégico estrecho de Bab el Mandeb y ha interrumpido el flujo a lo largo del oleoducto saudí Este-Oeste, que había estado desviando millones de barriles de petróleo al día lejos del estrecho de Ormuz. Los ataques provocaron importantes conmociones en los mercados petroleros: el precio del crudo por barril se disparó unos 100 dólares la semana pasada antes de caer por debajo de los tres dígitos el lunes. El hecho de que los hutíes estén alineados con Irán y que los saudíes se queden solos para lidiar con la amenaza probablemente signifique que poner fin al conflicto no será fácil, especialmente si la República Islámica lo vincula a una tregua más amplia en Oriente Medio. “Hemos visto cómo Irán ha utilizado la paz como medio de negociación mediante un alto el fuego en el Líbano, y podría aprovechar lo que están haciendo los hutíes... y utilizarlo para buscar mayores concesiones”, dijo Yacoubian. Aún no está claro si los hutíes se alinearán plenamente con la causa iraní, ya que el grupo terrorista ha indicado que sus prioridades están en Yemen y en poner fin a la influencia saudí en el país.