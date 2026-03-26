Enfrenta Maduro una nueva audiencia judicial mientras su figura se desvanece en Venezuela

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Internacional
/ 26 marzo 2026
    Enfrenta Maduro una nueva audiencia judicial mientras su figura se desvanece en Venezuela
    Un manifestante arrastra una efigie del expresidente venezolano Nicolás Maduro frente al tribunal federal de Manhattan, antes de una audiencia preliminar en el caso de narcotráfico de Maduro en Nueva York. AP/Heather Khalifa

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores comparecen hoy ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas

El mandatario depuesto, Nicolás Maduro, arriba hoy una audiencia judicial en Nueva York mientras su figura se se va desdibujando en Venezuela, en donde el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está concentrando sus acciones en estrechar sus relaciones con la Administración de Donald Trump.

Esta es la segunda vez que tanto Maduro como su esposa se presentan ante la Justicia de Estados Unidos, desde que ambos fueron capturados, el pasado 3 enero, como resultado de una operación militar que fue ordenada por el mandatario estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/esposa-de-maduro-pide-anular-cargos-en-eu-por-bloqueo-de-defensa-KE19487481

La audiencia inició con alegatos tanto de la defensa como de la fiscalía en relación con que si se debe autorizar que Maduro use fondos del gobierno venezolano para poder pagar su defensa; los abogados del presidente derrocado insisten en que Estados Unidos está violando sus derechos constitucionales al imposibilitar que se use dinero del gobierno para cubrir sus gastos legales.

Actualmente Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Solamente pudieron salir el 5 de enero para su primera audiencia, en la que el se convirtió en el líder del chavismo se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos imputados en su contra de narcotráfico que pesan en su contra.

Maduro enfrenta cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, además de conspiración para importación de cocaína, así como de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

Por otra parte, su abogado, Barry Pollack, indicó que si Maduro recibiera defensores públicos, tanto por investigar y preparar su caso se agotarían los a recursos legales destinados a personas que no pueden pagar sus propios abogados, y que esa situación no tiene sentido en “un caso en el que hay alguien distinto del contribuyente estadounidense listo, dispuesto y capaz de financiar esa defensa”, aseveró Pollack.

$!Una partidaria del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro con una pancarta durante las protestas simultáneas frente al tribunal federal en Nueva York.
Una partidaria del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro con una pancarta durante las protestas simultáneas frente al tribunal federal en Nueva York. EFE/EPA/Olga Fedorova

El fiscal Kyle Wirshba se manifestó en contra de autorizar que Maduro haga uso de los fondos del gobierno venezolano.

EN VENEZUELA SE VA DESVANECIENDO LA FIGURA DE ADURO

Guillermo Aveledo, quien politólogo y profesor universitario expresó a la Agencia de Noticias EFE que “el discurso del ausente mandatario como héroe, incluso como superhéroe, fue recurrente en la propaganda oficial hasta hace muy poco (...), pero prácticamente ha desaparecido, y la victimización choca con la realidad de la impopularidad del presidente, quien quizás sea reevaluado en el futuro”.

En el comienzo del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, el chavismo cerró filas alrededor de Maduro, y en las primeras semanas después de su captura la agrupación política de izquierda marchó durante días exigiendo la liberación de la pareja presidencial.

No obstante a que esta exigencia aún se mantiene en algunos discursos, además de fotografías de Maduro y Flores en las calles y en videos transmitidos por los medios estatales, el actual acercamiento a EU, así como los los acuerdos energéticos con empresas extranjeras y los cambios de gabinete actualmente son temas prioritarios en los anuncios oficiales.

“En algunos sitios se mantienen monumentos y pequeños altares de exhortación al retorno, pero no parece ser una política coordinada u organizada desde (el palacio presidencial de) Miraflores”, presiguió Aveledo.

HAY UNA NUEVA AGENDA EN EL GOBIERNO VENEZOLANO

En los casi tres meses que como presidenta encargada, Delcy Rodríguez puso en marcha cambios importantes, siendo el importante el el viraje que dio con respecto a la relación con EU, al punto da la impresión que desplazar la lucha por la liberación de Maduro.

“Sería difícil afirmar lo contrario. El mensaje subyacente es que estamos en la relación de respeto, reafirmando las nuevas relaciones, pero en los hechos pareciera que en la práctica hay al menos discreción en torno a un emplazamiento más explícito sobre el tema”, explicó Aveledo a EFE.

Además la presidenta encargada impulsó un proceso de amnistía por el cual se han otorgado 8,084 libertades a personas que se encontraban encarceladas.

De acuerdo a datos de la ONG Foro Penal, hasta ahora en el país hay 503 presos políticos, de ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad y 188 militares.

PROTESTAS A FAVOR Y EN CONTRA DE MADURO

Antes de que se llevara acabo la audiencia, grupos de personas se congregaron frente al juzgado para manifestarse tanto a favor como en contra de Maduro; mientras en el contingente anti-Maduro, una persona mostraba un cartel que decía “Maduro pudre en prisión”, del otro lado de una barrera metálica, los que estaban a su favor sostenía carteles que decían “Liberen al presidente Maduro”.

“Nosotros esperamos que en los Estados Unidos, si es verdad que existe la justicia, se de un juicio que de cualquier manera conduzca a la libertad del presidente Maduro porque ese secuestro vulneró los principios internacionales del derecho y queremos que de cualquier manera se haga justicia”, explicó Cubillán, un manifestante de 80 años a EFE

Con información de las Agencias de Noticias EFE, The Associated Press y AFP.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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