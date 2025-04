Estados Unidos y China escalan la confrontación comercial y no hay una salida a la vista

Esto fue subrayado el miércoles, cuando China anunció un arancel adicional del 50 por ciento sobre los productos estadounidenses, igualando los nuevos gravámenes estadounidenses que habían entrado en vigor horas antes. China también lanzó un golpe contra las empresas estadounidenses, imponiendo controles de exportación a una decena de ellas y añadiendo otras seis a una lista de “entidades no fiables”, lo que les impide hacer negocios en China.

Sin duda, la escisión entre Estados Unidos y China está aún lejos de hacerse realidad. Empresas chinas y estadounidenses como TikTok y Starbucks siguen atrincheradas en el país del otro. Y los bancos chinos siguen atados al sistema financiero estadounidense dominado por el dólar.

Según Kennedy, China y Estados Unidos se encuentran todavía en la fase de la política de riesgo calculado, cada una tratando de obligar a la otra a ofrecer un trato de rodillas. Pero el enfrentamiento podría volverse más peligroso si el gobierno de Trump persiguiera a las instituciones financieras chinas, por ejemplo, rescindiendo las licencias de los bancos chinos en Estados Unidos o expulsándolos del sistema internacional de pagos Swift.

Al oponerse a las medidas de Trump, Pekín se ha presentado como víctima de las prácticas comerciales desleales estadounidenses y del proteccionismo. La ironía es que China ha hecho lo mismo, si no peor, durante décadas, limitando la inversión extranjera y subvencionando a las empresas chinas.

El propio Xi no ha hecho ningún comentario directo sobre los últimos aranceles estadounidenses. Sin embargo, el miércoles por la tarde, poco después de que entraran en vigor, los medios de comunicación estatales chinos anunciaron que había pronunciado un discurso en una reunión con los otros seis miembros del Comité Permanente del Politburó, la cúspide del poder en China, así como con otros altos funcionarios. En él, Xi pidió a los funcionarios que reforzaran los lazos con los vecinos de China y “fortalecieran la cooperación industrial y en la cadena de suministro”.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, sí se refirió a los nuevos aranceles, diciendo el miércoles que China “nunca aceptaría un comportamiento tan arrogante e intimidatorio” y que “definitivamente tomaría represalias”. Los nuevos aranceles se anunciaron horas después.

Cualquier fractura entre las economías china y estadounidense se sentirá en todo el mundo. Los negocios fueron la base de la relación bilateral durante casi cinco décadas. Sin ellos, su compromiso en otras cuestiones globales, como la seguridad, el cambio climático y las futuras pandemias y crisis financieras, probablemente se estancaría.

China ha intentado restar importancia a su vulnerabilidad ante el caos económico desatado por el gobierno de Trump. Afirma que ha reducido su dependencia de los mercados estadounidenses para sus exportaciones y que su economía es cada vez más autosuficiente, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de tecnologías propias.

Pero eso oculta graves problemas en la economía china, que se ha estancado en gran medida debido al colapso del mercado inmobiliario. Además, el ataque de Trump al sistema de comercio mundial, que incluye ir contra países como Vietnam, donde las empresas chinas habían abierto fábricas para eludir anteriores aranceles estadounidenses, golpea el núcleo de uno de los actuales y únicos puntos prometedores de la economía china.

Las consecuencias de la conmoción del comercio perjudicarán a Estados Unidos, que depende de China para todo tipo de productos manufacturados, pero perjudicarán más a China, dijo Wang Yuesheng, director del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Pekín.

“El impacto sobre China es principalmente que los productos chinos no tienen adónde ir”, dijo Wang. Eso hará estragos en las empresas orientadas a la exportación que fabrican productos como muebles, ropa, juguetes y electrodomésticos a lo largo de la costa oriental de China, que existen en gran medida para servir a los consumidores estadounidenses.

“Estas empresas se verán muy afectadas”, dijo Wang.

La amenaza para las exportaciones chinas agrava la difícil tarea de recuperar la inversión extranjera, que ha sufrido un éxodo desde la pandemia de covid y la introducción de estrictas leyes de seguridad nacional que hicieron cada vez más difícil hacer negocios en China.

Xi ha intentado atraer de nuevo a los inversores internacionales, recibiendo el mes pasado en Pekín a un grupo de ejecutivos procedentes del extranjero. En un discurso, dijo que el desarrollo de China se debía no solo al liderazgo del Partido Comunista, sino al “apoyo y la ayuda de la comunidad internacional, incluidas las contribuciones realizadas por las empresas con financiación extranjera en China”.

La estrategia de Pekín consiste ahora en contraatacar a Estados Unidos y esperar que Trump sucumba a la presión interna para que dé marcha atrás, dijo Evan Medeiros, profesor de Estudios Asiáticos en la Universidad de Georgetown, quien fue asesor para Asia del presidente Barack Obama.

“Saben que si ceden a la presión recibirán más presión”, dijo. “Se resistirán con la creencia de que China puede soportar más dolor que ellos”.

Hasta entonces, los dirigentes chinos parecen estar preparando al país para una lucha prolongada. Una señal: se ha permitido a blogueros influyentes opinar sobre la crisis y sugerir otras formas de tomar represalias contra Estados Unidos.

Uno de ellos, Ren Yi, un bloguero chino educado en Harvard a quien se le conoce por el seudónimo de “Presidente Conejo”, enumeró seis posibles contramedidas, entre ellas restricciones en China a las empresas de servicios estadounidenses, como bufetes de abogados y consultoras; recortar las importaciones de aves de corral y soya estadounidenses, y poner fin a la cooperación con Washington para reducir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

“La guerra comercial”, escribió, “no es simplemente una fricción económica, sino una ‘guerra sin humo’. Esto debe entenderse desde esa perspectiva”.

Vivian Wang colaboró con reportería desde Pekín y Keith Bradsher desde Guangzhou, China. Claire Fu colaboró con investigación desde Seúl y Siyi Zhao desde Pekín.

David Pierson cubre la política exterior china y la interacción económica y cultural de China con el mundo. Es periodista desde hace más de dos décadas. c. 2025 The New York Times Company.

Por David Pierson y Berry Wang, The New York Times.