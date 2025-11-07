Entra en vigor orden de la FAA para reducir vuelos en EU ante cierre de gobierno

Con el fin de aliviar la presión sobre los controladores del tráfico aéreo en Estados Unidos, que llevan más de un mes trabajando sin paga, el día de hoy entró en vigor la orden sin precedentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) para reducir los vuelos a nivel nacional.

Lo anterior sucede ante al cierre del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma general alemán que Putin podría lanzar un ataque contra la OTAN en cualquier momento

Además hubo cancelaciones para el fin de semana, y pidieron a sus clientes que consultasen sus apps para verificar el estado de sus vuelos.

Por lo anterior desde ayer cientos de pasajeros comenzaron a buscar planes de viaje alternativos.

De acuerdo a lo que se informó los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con la orden.

En algunas zonas metropolitanas, incluyendo Nueva York, Houston, Chicago y Washington, se verán afectados varios aeropuertos, y los efectos secundarios de la medida podrían alcanzar también a aeródromos más pequeños.

FlightAware informó que se han cancelado más de 815 vuelos en todo el país. Delta Air Lines dijo que cancelaría aproximadamente 170 vuelos el viernes, y American Airlines tenía previsto suprimir 220 al día hasta el lunes.

La FAA dijo que las restricciones estarán en vigor entre las seis de la mañana y las diez de la noche y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

La agencia explicó que muchos trabajadores hacen semanas de seis días con horas extras obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan de sus puestos a medida que aumentan la presión financiera y el agotamiento.

“No puedes esperar que la gente vaya a trabajar cuando no está recibiendo su salario”, dijo Kelly Matthews, de Flat Rock, en Michigan, que viaja frecuentemente por negocios y ha cancelado la mayoría de sus próximos viajes.

La orden llega mientras el gobierno del presidente Donald Trump incrementa la presión sobre los legisladores demócratas en el Congreso para poner fin al cierre.

Los viajeros deben consultar con sus aerolíneas para ver si su vuelo ha sido cancelado. Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:

1. Anchorage International en Alaska

2. Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia

3. Boston Logan International en Massachusetts

4. Baltimore/Washington International en Maryland

5. Charlotte Douglas International en Carolina del Norte

6. Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky

7. Dallas Love Field en Texas

8. Ronald Reagan Washington National en Virginia

9. Denver International en Colorado

10. Dallas/Fort Worth International en Texas

11. Detroit Metropolitan Wayne, en Michigan

12. Newark Liberty International en Nueva Jersey

13. Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida

14. Honolulu International en Hawai

15. Houston Hobby en Texas

16. Washington Dulles International en Virginia

17. George Bush Houston Intercontinental en Texas

18. Indianapolis International en Indiana

19. John F. Kennedy International en Nueva York

20. Harry Reid Internacional en Las Vegas

21. Los Ángeles International en California

22. La Guardia en Nueva York

23. Orlando International en Florida

24. Chicago Midway International en Illinois

25. Memphis International en Tennessee

26. Miami International en Florida

27. Minneapolis/St Paul International en Minnesota

28. Oakland International en California

29. Ontario International en California

30. Chicago O’Hare International en Illinois

31. Portland International en Oregon

32. Philadelphia International en Pensilvania

33. Phoenix Sky Harbor International en Arizona

34. San Diego International en California

35. Louisville International en Kentucky

36. Seattle/Tacoma International en Washington

37. San Francisco International en California

38. Salt Lake International City en Utah

39. Teterboro en Nueva Jersey

40. Tampa International en Florida