Entra en vigor orden de la FAA para reducir vuelos en EU ante cierre de gobierno
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las restricciones comenzarían en un 4% y se incrementarían hasta un 10% para el 14 de noviembre
Con el fin de aliviar la presión sobre los controladores del tráfico aéreo en Estados Unidos, que llevan más de un mes trabajando sin paga, el día de hoy entró en vigor la orden sin precedentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) para reducir los vuelos a nivel nacional.
Lo anterior sucede ante al cierre del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: Afirma general alemán que Putin podría lanzar un ataque contra la OTAN en cualquier momento
Además hubo cancelaciones para el fin de semana, y pidieron a sus clientes que consultasen sus apps para verificar el estado de sus vuelos.
Por lo anterior desde ayer cientos de pasajeros comenzaron a buscar planes de viaje alternativos.
De acuerdo a lo que se informó los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con la orden.
En algunas zonas metropolitanas, incluyendo Nueva York, Houston, Chicago y Washington, se verán afectados varios aeropuertos, y los efectos secundarios de la medida podrían alcanzar también a aeródromos más pequeños.
FlightAware informó que se han cancelado más de 815 vuelos en todo el país. Delta Air Lines dijo que cancelaría aproximadamente 170 vuelos el viernes, y American Airlines tenía previsto suprimir 220 al día hasta el lunes.
La FAA dijo que las restricciones estarán en vigor entre las seis de la mañana y las diez de la noche y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.
La agencia explicó que muchos trabajadores hacen semanas de seis días con horas extras obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan de sus puestos a medida que aumentan la presión financiera y el agotamiento.
“No puedes esperar que la gente vaya a trabajar cuando no está recibiendo su salario”, dijo Kelly Matthews, de Flat Rock, en Michigan, que viaja frecuentemente por negocios y ha cancelado la mayoría de sus próximos viajes.
La orden llega mientras el gobierno del presidente Donald Trump incrementa la presión sobre los legisladores demócratas en el Congreso para poner fin al cierre.
Los viajeros deben consultar con sus aerolíneas para ver si su vuelo ha sido cancelado. Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:
1. Anchorage International en Alaska
2. Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia
3. Boston Logan International en Massachusetts
4. Baltimore/Washington International en Maryland
5. Charlotte Douglas International en Carolina del Norte
6. Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky
7. Dallas Love Field en Texas
8. Ronald Reagan Washington National en Virginia
9. Denver International en Colorado
10. Dallas/Fort Worth International en Texas
11. Detroit Metropolitan Wayne, en Michigan
12. Newark Liberty International en Nueva Jersey
13. Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida
14. Honolulu International en Hawai
15. Houston Hobby en Texas
16. Washington Dulles International en Virginia
17. George Bush Houston Intercontinental en Texas
18. Indianapolis International en Indiana
19. John F. Kennedy International en Nueva York
20. Harry Reid Internacional en Las Vegas
21. Los Ángeles International en California
22. La Guardia en Nueva York
23. Orlando International en Florida
24. Chicago Midway International en Illinois
25. Memphis International en Tennessee
26. Miami International en Florida
27. Minneapolis/St Paul International en Minnesota
28. Oakland International en California
29. Ontario International en California
30. Chicago O’Hare International en Illinois
31. Portland International en Oregon
32. Philadelphia International en Pensilvania
33. Phoenix Sky Harbor International en Arizona
34. San Diego International en California
35. Louisville International en Kentucky
36. Seattle/Tacoma International en Washington
37. San Francisco International en California
38. Salt Lake International City en Utah
39. Teterboro en Nueva Jersey
40. Tampa International en Florida